Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Po tropech je tu ochlazení. Teploty klesnou k 21 stupňům, víkend přinese opět změnu

Autor:
  6:39
První letní teploty ve Zlíně (23. května 2026)

První letní teploty ve Zlíně (23. května 2026) | foto: MAFRA

Déšť v Praze (17. srpna 2026)
Deštivé počasí v Praze (1. července 2026)
Východ České republiky zasáhly bouřky. Kvůli počasí pořadatelé ruší některé...
Východ České republiky zasáhly bouřky. Kvůli počasí pořadatelé ruší některé...
7 fotografií
Ve čtvrtek se v Česku ochladí, jen na jihu Moravy může být nepatrně tepleji. Pršet bude jen výjimečně. V pátek se ovšem přeháňky vyskytnou zejména v jihovýchodní části země. Sobota přinese relativně slunečné počasí a kromě severovýchodu území bude i nadprůměrně teplé. V neděli už bude o něco více oblačnosti a nadále teplo. Nový týden začne deštivějším počasím.

Ve čtvrtek bude převážně oblačno až polojasno, zejména na horách se výjimečně vyskytnou slabé přeháňky. Nejvyšší teploty 16 až 21 °C, v 1000 m na horách kolem 13 °C. Ráno místy slabý, jinak mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 m/s bude večer slábnout a měnit se na severovýchodní nebo proměnlivý.

V noci na pátek bude zpočátku převážně oblačno až polojasno, od jihu postupně většinou zataženo a později v jihovýchodní polovině území místy s deštěm. Nejnižší teploty mezi 14 až 9 °C, na severu Čech až 6 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.

V pátek přes den bude zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během dne budou srážky i oblačnost od západu ubývat. Večer srážky ustanou i na východě území. Nejvyšší teploty 16 až 21 °C, na severovýchodě a východě 13 až 16 °C, v 1000 m na horách: kolem 12 °C. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr do 4 m/s.

V sobotu očekávají meteorologové polojasno až oblačno, na východě zpočátku až zataženo. Výjimečně se mohou vyskytnout přeháňky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 °C, na severovýchodě kolem 19 °C. Slabý proměnlivý, během dne severní až severovýchodní vítr do 4 m/s. Na Moravě a ve Slezsku přechodně vítr mírný 2 až 6 m/s.

Řetězový most, bunkry i jezy. Utopená historie vystoupila ze dna Orlíku

V neděli bude převážně oblačné počasí, výjimečně s přeháňkami. Večer od západu až zataženo a v Čechách srážky místy. Nejnižší noční teploty 12 až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 °C. Slabý proměnlivý, během dne západní vítr do 4 m/s.

V pondělí předpokládají meteorologové zpočátku zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přeháňky. Během dne bude od západu srážek i oblačnosti ubývat. Nejnižší noční teploty 15 až 11 °C. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 °C. Slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr se bude měnit na mírný severozápadní 2 až 6 m/s.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:

Meteorologové očekávají polojasno až oblačno, ve středu se místy vyskytne déšť nebo přeháňky, v ostatních dnech se srážky objeví jen ojediněle. Nejnižší noční teploty 14 až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 °C, ve čtvrtek 17 až 22 °C.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Hladina Orlíku je historicky nejníž. Z vody vystoupilo Moravcovo peklo i jeskyně

Voda v orlické přehradě kvůli letošnímu extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na...

Dávné lidské osudy a vzpomínky znovu vyplouvají nad hladinu orlické přehrady. Voda v ní kvůli extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na dosud nejnižší kótu 335 metrů nad mořem. Z Vltavy opět vystoupilo i...

OBRAZEM: Letadlovka Abraham Lincoln při návratu šokovala svým vzhledem

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln kotví v přístavu Laem Chabang v...

Když americká letadlová loď Abraham Lincoln ve středu zakotvila v přístavu jižně od thajského Bangkoku, mnohé lidi šokoval její vzhled. Plavidlo je totiž od přídě až po záď pokryté korozí. Ač je to...

Dcera Macronové si našla o 20 let mladšího partnera. Déjà vu, píší média

Tiphaine Auzi&#232;reová (31. května 2024)

Dvaačtyřicetiletá Tiphaine Auzièreová, dcera francouzské první dámy Brigitte Macronové, se zamilovala do dvaadvacetiletého studenta a instruktora vodních sportů. Jejich věkový rozdíl přitáhl...

Tisíc a jedna grimasa. Meloniová slaví, její kabinet vládne nejdéle od Mussoliniho

Italská premiérka Giorgia Meloniová (11. června 2026)

Vláda italské premiérky Giorgie Meloniové se stala nejdéle sloužícím kabinetem v historii republikánské Itálie. To znamená od roku 1946. Meloniová je přitom první ženou v čele italského kabinetu. Na...

Prostitutky? Ne, radši pedikúru. Námořníci z letadlovky se vyvalili do ulic Pattaye

Hostesky nabízejí v noční čtvrti v thajské Pattayi slevy pro příslušníky...

Američtí námořníci se po více než devíti měsících na moři ve středu vylodili ve východním Thajsku a mnozí z nich místo barů a erotických podniků zamířili rovnou na nákupy. Utrácejí za dobré jídlo,...

Po tropech je tu ochlazení. Teploty klesnou k 21 stupňům, víkend přinese opět změnu

První letní teploty ve Zlíně (23. května 2026)

Ve čtvrtek se v Česku ochladí, jen na jihu Moravy může být nepatrně tepleji. Pršet bude jen výjimečně. V pátek se ovšem přeháňky vyskytnou zejména v jihovýchodní části země. Sobota přinese relativně...

10. září 2026  6:39

Babiš míří na Slovensko. S premiéry V4 chce řešit ceny paliv i unijní rozpočet

Andrej Babiš, Donald Tusk, Peter Magyar a Robert Fico na schůzce premiérů zemí...

Od naší zpravodajky na Slovensku Premiér Andrej Babiš ve čtvrtek zamíří do Bratislavy, kde se sejde s premiéry zemí Visegrádské čtyřky a irským předsedou vlády Micheálem Martinem, jehož země nyní předsedá Radě EU. Na Bratislavském...

10. září 2026

Konec pravidelného zdražování dálničních známek. Projednají to poslanci

Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku Ivan Bednárik (SPD). (14. července 2026)

Poslanci projednají novelu, která zastaví pravidelné zdražování dálničních známek. Vládní návrh, který připravil ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik, ruší každoroční valorizaci jejich cen. Denní...

10. září 2026  5:52

Rusko se snaží paralyzovat Kyjev. Válka bude i v roce 2027, smiřují se USA a Evropa

Premium
Útok ruských dronů na Kyjev (9. září 2026)

Prostě jdete spát a přemýšlíte, jestli se vzbudíte nebo ne. Takový je teď život v Kyjevě, popsala médiím Kyjevanka Darja Kolisnyková. Klid, kterého se ukrajinská metropole po několikadenním...

10. září 2026

Pavlovi sponzoři poslali opozici miliony na kampaň. Kdo všechno platí stranám volby

Premium
Sponzoři. Martin Vohánka, Sandra Tsoukenik, Boris Šťastný a Ivan Langer

S blížícími se komunálními a senátními volbami se na účtech stran začínají hromadit peníze na kampaň od sponzorů i drobných dárců. Redakce iDNES.cz prošla účty všech stran a přináší přehled...

10. září 2026

Práci přes aplikace čekají nová pravidla. Spor je na tom, kdo je zaměstnanec

Premium
ilustrační snímek

Mezi vysokoškolskými přednáškami rozvézt pizzu a večer zaskočit pohlídat děti je způsob výdělku, který se u lidí, kteří hledají flexibilitu, těší oblibě. Funguje to obvykle tak, že má člověk v mobilu...

10. září 2026

Zelenského letoun málem zasáhl dron, řekl norský premiér. Ukrajina: Tak zle nebylo

Letadlo s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a jeho manželkou Olenou...

Letadlo s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským při úterním odletu z Moldavska do Norska na pohřeb zesnulého krále Haralda V. málem zasáhl dron, řekl ve středu bez podrobností norský premiér...

9. září 2026  20:19,  aktualizováno  23:08

S vítěznou AfD se skoro nikdo nechce bavit, s nabídkou uspěla jen u BSW

Alternativa pro Německo (AfD). (22. února 2025)

Němečtí sociální demokraté (SPD), strana Zelených, postkomunistická Levice i konzervativní Křesťanskodemokratická unie odmítli nabídku Alternativy pro Německo (AfD) na sondážní rozhovory o sestavení...

9. září 2026  22:17

Báli se, že si ublíží. Policie pátrala po dvaatřicetiletém muži, ten měl jen špatný den

ilustrační snímek

Policie na Jihlavsku hledala dvaatřicetiletého Radka Roháčka, který si měl chtít údajně ublížit. Nakonec se z toho ale vyklubal jen obtížný den a policisté muže vypátrali krátce po jednadvacáté...

9. září 2026  19:38,  aktualizováno  21:58

Měl jsem další báječný rozhovor s Putinem. Chce dohodu o ukončení války, řekl Trump

Trumpovým hlavním cílem při jednání je dosáhnout příměří ve válce na Ukrajině....

Ruský prezident Vladimir Putin si přeje uzavřít dohodu o ukončení války na Ukrajině, prohlásil ve středu americký prezident Donald Trump. Konverzaci se šéfem Kremlu označil za skvělou. Prezidenti...

9. září 2026  21:53

Válka s Íránem skončí po volbách. Teherán ji déle nevydrží, tvrdí Trump

Americký prezident Donald Trump hovoří v Oválné pracovně Bílého domu ve...

Americký prezident Donald Trump se domnívá, že válka Spojených států s Íránem skončí hned po listopadových volbách do Kongresu. Írán chce podle republikánské hlavy státu ovlivnit americké volby....

9. září 2026  21:35

Vláda prosadila EET. Pokus vyjmout z ní bezhotovostní platby Senátu nevyšel

Ministryně financí Alena Schillerová (31. srpna 2026)

Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě znovu schválila elektronickou evidenci tržeb (EET) a odmítla změny navržené Senátem. Vláda si od evidence tržeb slibuje narovnání podnikatelského prostředí a...

9. září 2026  5:37,  aktualizováno  21:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×