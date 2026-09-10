Ve čtvrtek bude převážně oblačno až polojasno, zejména na horách se výjimečně vyskytnou slabé přeháňky. Nejvyšší teploty 16 až 21 °C, v 1000 m na horách kolem 13 °C. Ráno místy slabý, jinak mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 m/s bude večer slábnout a měnit se na severovýchodní nebo proměnlivý.
V noci na pátek bude zpočátku převážně oblačno až polojasno, od jihu postupně většinou zataženo a později v jihovýchodní polovině území místy s deštěm. Nejnižší teploty mezi 14 až 9 °C, na severu Čech až 6 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.
V pátek přes den bude zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během dne budou srážky i oblačnost od západu ubývat. Večer srážky ustanou i na východě území. Nejvyšší teploty 16 až 21 °C, na severovýchodě a východě 13 až 16 °C, v 1000 m na horách: kolem 12 °C. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr do 4 m/s.
V sobotu očekávají meteorologové polojasno až oblačno, na východě zpočátku až zataženo. Výjimečně se mohou vyskytnout přeháňky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 °C, na severovýchodě kolem 19 °C. Slabý proměnlivý, během dne severní až severovýchodní vítr do 4 m/s. Na Moravě a ve Slezsku přechodně vítr mírný 2 až 6 m/s.
|
Řetězový most, bunkry i jezy. Utopená historie vystoupila ze dna Orlíku
V neděli bude převážně oblačné počasí, výjimečně s přeháňkami. Večer od západu až zataženo a v Čechách srážky místy. Nejnižší noční teploty 12 až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 °C. Slabý proměnlivý, během dne západní vítr do 4 m/s.
V pondělí předpokládají meteorologové zpočátku zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přeháňky. Během dne bude od západu srážek i oblačnosti ubývat. Nejnižší noční teploty 15 až 11 °C. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 °C. Slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr se bude měnit na mírný severozápadní 2 až 6 m/s.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:
Meteorologové očekávají polojasno až oblačno, ve středu se místy vyskytne déšť nebo přeháňky, v ostatních dnech se srážky objeví jen ojediněle. Nejnižší noční teploty 14 až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 °C, ve čtvrtek 17 až 22 °C.