Češi s pobytem rezervovaným před 1. zářím můžou do Maďarska, dohodl Babiš

Maďarsko od 1. září nejméně na měsíc uzavře hranice pro cizince, aby zabránilo šíření koronaviru. Výjimku budou mít vojenské konvoje, humanitární tranzit či obchodní nebo diplomatické cesty. Babiš s Orbánem hovořil ve Slovinsku, kde se oba účastnili Bledského strategického fóra.

„Slíbil mi, že zítra (v úterý) Maďarsko potvrdí, že všichni naši občané, kteří si zaplatili nebo rezervovali pobyt v Maďarsku před 1. zářím, budou moci do Maďarska odcestovat, pokud budou mít test na koronavirus ne starší než pět dní,“ uvedl Babiš.



Český premiér v pondělí před odletem do Slovinska řekl, že na Orbána plánuje apelovat, aby tamní rozhodnutí o uzavření hranic pro cizince zmírnil právě alespoň vůči turistům se zaplacenými pobyty.

Uzavření maďarských hranic nejméně na jeden měsíc od 1. září nebude podle tamních úřadů platit také pro občany jiných států, kteří mají v Maďarsku trvalý pobyt nebo minimálně 90 dní platné povolení k pobytu.

Podle úředního věstníku budou smět do Maďarska přijíždět i sportovci, sportovní experti, podnikatelé v oblasti nákladní dopravy a osoby, které mají zvláštní povolení úřadů k obchodním aktivitám v zemi.

Výjimku budou mít i studenti a osoby přijíždějící kvůli rodinným událostem, jako jsou křtiny, svatby nebo pohřby.

Babiš o cestování hovořil i se slovinským premiér Janezem Janšou. Česko je od 6. srpna na slovinském seznamu zemí, pro jejichž občany je při vstupu do země až na výjimky povinná dvoutýdenní karanténa.

„Požádal jsem ho, aby omezení vůči našim lidem bylo zrušeno. Pan premiér odpověděl, že se na to podívá a že to budou řešit. Samozřejmě u Maďarska to šlo rychleji, protože tam je to od zítra (1. září),“ řekl Babiš.