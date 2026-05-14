Soud znovu řeší pobodání raperů kopím. Nutná obrana, hájí se obžalovaný

Potyčka vypukla v holičství v ulici Milady Horákové. Na místě po konfliktu zůstaly rozsáhlé stopy krve. Jaroše policisté obvinili z těžkého ublížení na zdraví.
K incidentu došlo kvůli sporům z minulosti mezi jedním z raperů a majitelem holičství Václavem Sůrou. Obžalovaný při zahájení soudního jednání uvedl, že se v okolí holičství pohyboval, protože konflikt mezi personálem a majitelem holičství, se kterým se zná, očekával.
Svou zbraň, která podle popisu připomínala podomácku vyrobené kopí, si vyrobil z plastové vysouvací tyče a ze zhruba jedenácticentimetrové čepele, kterou připevnil na násadu.
Vyrobeným kopím pobodal rapery. Nutná obrana, hájí se. Soud řízení odročil
Spor se vyhrotil po slovní rozepři mezi rapery a zaměstnancem holičství Markem Fikarem. Jaroš podle obžaloby vážně zranil oba rapery v oblasti nohou, především stehen. Všichni zúčastnění se znají z organizace Clash Of The Stars, která pořádá zápasy influencerů.
„Šel jsem na pomoc majiteli. Vzal jsem si kopí, zařval jsem na ně, ať pustí pana Fikara. Byli ozbrojení, roztáhl jsem kopí a řekl jim, ať vypadnou. Postavili se do bojové pozice, tak jsem je bodl. Pak mi řekli, že jsme mrtví,“ vypověděl u soudu Jaroš a podotkl, že rapeři byli podle něj pod vlivem drog. Dodal, že situace se podle něj zbytečně vyhrotila i proto, že poblíž holičství měli údajně čekat další lidé v kuklách.
„Útok pana obžalovaného nebyl adekvátní tomu, co se tam dělo. Tři měsíce jsem nemohl chodit,“ řekl u dubnového jednání raper Money Slim, vlastním jménem Marek Lysevskyj, který jako svědek rovněž vypověděl, že mu majitel holičství dříve vyhrožoval přes sociální sítě kvůli sporům z minulosti. „Šel jsem tam úplně za někým jiným, kdo tam ani nebyl. Chtěl jsem si to vyříkat či to za rohem vyřešit pěstmi, to říkám upřímně,“ sdělil soudu raper. Připustil, že k holičství vzal i několik svých přátel, kteří čekali v autě.
Napadený Lysevskyj u soudu také přiznal, že občas užívá kokain a marihuanu, během incidentu v holičství byl opilý, v osmnácti letech byl podmínečně odsouzen na čtyři roky za těžké ublížení na zdraví. V procesu jsou oba rapeři trestně stíháni za výtržnictví.
6. dubna 2025