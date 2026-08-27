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Po volných vstupenkách na památky se zaprášilo, Klempíř varuje před překupníky

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  17:04
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Cihla RadekMAFRA

Záměr ministerstva kultury nabídnout zájemcům vstup zdarma na většinu státních hradů a zámků vyslyšeli překupníci, kteří se snaží na novince vydělat. Termíny na nejžádanější památky jsou dávno zarezervované, zato se na sociálních sítích a online tržištích objevují nabídky na prodej těchto volných vstupenek „se slevou“. Před překupníky už varoval i ministr Oto Klempíř (za Motoristy sobě).

„Na 30. srpna a 27. září jsme pro vás otevřeli většinu státních hradů a zámků zdarma. Pokud se tedy někde objeví na tyto termíny vstupenky za peníze, prosíme, neplaťte za ně,“ upozornil na síti X Klempíř s odkazem na facebookový inzerát, v němž se jeho autor snaží prodat čtyři vstupenky na 30. srpna na Karlštejn.

Pod příspěvkem se následně rozvinula debata o přeprodávání vstupenek. Někteří upozorňovali, že lidé nemusí o bezplatném vstupném vědět a mohou za lístky zbytečně platit. Jiní však kritizovali nemožnost vstupenky vrátit a stěžovali si na absenci stornovacího systému.

„Pane ministře, dříve než budete moralizovat. Ono by to chtělo u nákupu vstupenek přidat i možnost vstupenky stornovat. Poučujete, ale po nákupu už možnost zrušení u vstupenek není. Tak si nejdřív udělejte pořádek v systému a pak poučujte lidi. Spousta jich nakoupila aby to stihla, ale možnost zrušení už pak nemají,“ uvádí jedna z komentujících.

Podle mluvčí Národního památkového ústavu Blanký Černé však taková možnost existuje. „Ten systém je od začátku nastavený. Vstupenky na neděli se dají vracet, je to i proto, aby se uvolnila místa pro další lidi. Vstupenky na jiné dny se nevrací,“ sdělila Černá redakci iDNES.cz s odkazem na oficiální stránky ústavu.

Na Karlštejn či Hlubokou zdarma? Jedině s rezervací, upozorňují památkáři

Část diskutujících s přeprodejem naopak souhlasí a považuje ho za přirozený. „Samozřejmě, že v tuto chvíli už jsou všechny termíny obsazené. Tento člověk nabízí zadarmo získané vstupenky za čtvrtinovou cenu. Je to naprosto v pořádku a legální. Já bych si je klidně rád koupil. Jste zase úplně mimo, jako obvykle,“ napsal jeden z komentujících.

Pro některé je získání vstupenky zdarma stejně obtížné jako sehnat lístek v předprodeji na vyprodaný koncert. O mimořádné dny byl totiž ze strany veřejnosti značný zájem.

Ministerstvo kultury navázalo rozhodnutím otevřít některé státní hrady a zámky pro veřejnost zdarma na jarní bezplatné zpřístupnění státních muzeí a galerií. Do akce se podle ministerstva zapojily téměř všechny památky ve správě Národního památkového ústavu.

NPÚ však upozorňuje, že vstup zdarma neznamená vstup bez omezení. „Vstup zdarma se vztahuje pouze na vybrané prohlídkové okruhy a každý návštěvník musí mít předem zajištěnou bezplatnou vstupenku. Kapacita prohlídek vychází z možností jednotlivých historických objektů a není možné ji překročit ani při mimořádných dnech,“ uvádí ústav na svých stránkách. Vstupenku je podle něj nutné předem zajistit právě kvůli omezené kapacitě prohlídek.

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