V senátních volbách uspěla ODS v sedmi senátních obvodech. Udrží si tak pozici nejsilnějšího senátorského klubu ODS a TOP 09 i post předsedy horní komory, kterým zůstane Miloš Vystrčil. Straně se zároveň podařilo vylepšit si náladu po komunálních volbách.
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V hlavním městě Praze nenaplnil ambici být primátorem hlavního města první místopředseda ODS Tomáš Portlík. Nyní tak jedná ODS o koalici s vítězem voleb, hnutím STAN. Příští primátor Petr Hlaváček ze STAN by mohl sestavit koalici pouze s občanskými demokraty, ale jedná také s Piráty a s Prahou sobě.
V Ostravě vítězné hnutí ANO a už dříve dohodnutý partner Starostové pro Ostravu přibrali do trojkoalice místní hnutí Ostravak. V opozici tak zůstali zastupitelé Motoristů a sdružení srdcOVA, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09.
O koalici na brněnském magistrátu jednají vítězní lidovci a hnutí STAN, ODS a TOP 09, Zelené Brno, Piráti a Fakt Brno TU! a hnutí Za Lužánky. Do koaličních jednání není zapojené hnutí ANO, které skončí zřejmě v opozici.
Rezignoval šéf brněnské ODS Kerndl
Šéf brněnské ODS Robert Kerndl v pondělí rezignoval na funkci předsedy oblastní organizace Brno-město. „Můj nástupce bude oblastním sněmem zvolen na počátku listopadu letošního roku. Toto rozhodnutí je logickým vyústěním mého dřívějšího oznámení, že již nebudu kandidovat v letošních komunálních volbách,“ uvedl v pondělí Kerndl.
Náměstkem předchozí brněnské primátorky Markéty Vaňkové byl nepřetržitě od roku 2018, v letech 2010 až 2014 byl brněnským radním. Brněnským zastupitelem je od roku 2006.
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„V případě komunálních voleb jsme na mnoha místech posílili. A to i ve větších městech, ve významných pozicích. Mezi opravdu viditelné pozitivní výsledky patří jasný úspěch v Jihlavě, v Teplicích, kde jsme přečíslili hnutí ANO, ve Znojmě, v Litoměřicích, kde se odehrálo totéž po čtyřech letech. Potom jsou tu zářné výsledky třeba v Čelákovicích, jasné potvrzení pozice v Klatovech a krásný výsledek v Kutné Hoře a na mnoha dalších místech,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz Kupka po komunálních volbách.
Kupka letos v lednu vystřídal v čele ODS bývalého premiéra Petra Fialu. Ten jako lídr strany i koalice SPOLU loni na podzim neobhájil vítězství ve volbách do Sněmovny. Premiérem se stal Andrej Babiš, který vytvořil koalici ANO, SPD a Motoristů sobě.