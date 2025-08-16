Po tropické noci trýznivá horka končí. Přijdou bouřky s přívalovým deštěm

Autor:
  8:54
Noc na sobotu byla v Česku na mnoha místech opět tropická, kdy teploty neklesly pod 20 stupňů Celsia. Nejtepleji bylo v pražském Klementinu, meteorologové tam naměřili 22,9 stupně Celsia. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) to uvedl na síti X. V dalších dnech už se podle meteorologů ochladí.
Obyvatele Prahy sužují tropické teploty. (14. srpna 2025)

Obyvatele Prahy sužují tropické teploty. (14. srpna 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Vlna veder v Praze.
Teplé počasí vylákalo lidi k vodě, řeku Sázavu sjíždí vodáci. (13. srpna 2025)
Vedro a koupání v jezeře Milada (14. srpna 2025).
Vlna veder v Tišnově.
45 fotografií

„Máme za sebou poslední velmi teplou noc, na některých stanicích opět tropickou,“ uvedl ČHMÚ. Vedle Klementina neklesla teplota pod 20 stupňů například na stanicích Ústí nad Labem - Vaňov a Praha - Karlov, kde teploměr ukázal minimálně 22 stupňů Celsia. Tropickou noc zaznamenaly i další stanice v Praze a Ústeckém kraji, ale i několik stanic ve Středočeském, Libereckém nebo Moravskoslezském kraji.

Dnes přes den už teploty nebudou tak vysoké jako v předchozích dnech, výrazněji klesnou v Čechách. Nejtepleji bude na jižní a střední Moravě, teploty tam meteorologové očekávají mezi 29 až 33 stupni, na ostatním území 25 až 29 Stupňů Celsia.

Už dopoledne nebo kolem poledne se mohou v západní, jihozápadní a jižní polovině Čech vyskytnout silnější bouřky, ráno se již tvořily v Karlovarském kraji nebo Pošumaví.

„Během odpoledne očekáváme pak výraznější bouřkovou aktivitu i na jižní a střední Moravě. Bouřky mají a budou mít velmi pomalý pohyb, hrozí proto zejména lokální přívalové srážky případně i menší kroupy do dvou centimetrů,“ uvedl ČHMÚ.

V pátek i ve čtvrtek padaly v Česku teplotní rekordy, ve čtvrtek naměřila nejvyšší teplotu stanice Plzeň - Mikulka, a to 36,2 stupně Celsia, v pátek bylo nejtepleji v Dobřichovicích u Prahy, kde naměřili 36,9 stupně Celsia. Nejteplejším dnem letošního roku dál zůstává 2. červenec, kdy teplota na několika místech překonala 37 stupňů.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Češi se vyhýbají spermobankám, rodí se děti na dobré slovo, říká režisérka

Nejčtenější

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon

Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. Město přitom ještě nedávno chtělo zavádět opatření proti nadměrnému přílivu turistů.

Schillerová v dračí lodi i zraněný Rakušan. Nejzajímavější momentky z letní kampaně

Kampaň nezastavuje ani o prázdninách. Politici se ale musí přizpůsobit lidem, a tak vyráží na netradiční místa. Třeba šéfka poslanců ANO Alena Schillerová „lovila“ voliče v dračí lodi, Piráti zase na...

Připravte se na potíže. Deutsche Bahn uzavřely nejvytíženější německou trať

Německý železniční dopravce na devět měsíců uzavřel svou hlavní vlakovou trať. Od srpna je kvůli rekonstrukci neprůjezdná 280 kilometrů dlouhá trasa spojující Berlín s Hamburkem. Tu denně využívá až...

16. srpna 2025

Po tropické noci trýznivá horka končí. Přijdou bouřky s přívalovým deštěm

Noc na sobotu byla v Česku na mnoha místech opět tropická, kdy teploty neklesly pod 20 stupňů Celsia. Nejtepleji bylo v pražském Klementinu, meteorologové tam naměřili 22,9 stupně Celsia. Český...

16. srpna 2025  8:54

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

16. srpna 2025  7:05,  aktualizováno  8:48

Krev, plameny a slzný plyn v ulicích Bělehradu. Srbské nepokoje eskalují

Srbská policie v pátek večer v Bělehradě použila slzný plyn a zásahová vozidla k rozehnání protivládních demonstrantů, kteří na strážce pořádku házeli světlice a dělobuchy. Podle agentury Reuters šlo...

16. srpna 2025  8:41

U Sedlčan nalezl kolemjdoucí v příkopu mrtvého cyklistu

V Kvasejovicích v okrese Příbram nalezl kolemjdoucí v pátek večer v příkopě cyklistu bez známek života. O nehodu s jiným vozidlem zřejmě nešlo. Příčinu úmrtí určí soudní pitva, řekla krajská...

16. srpna 2025  8:36

Od Putina zazněly klasické žvásty, problém je ruský imperialismus, říká Lipavský

Ministr zahraničí Jan Lipavský uvítal, že americký prezident Donald Trump se snaží válku na Ukrajině zastavit a bude o jednání se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem na Aljašce informovat...

16. srpna 2025  7:36,  aktualizováno  8:23

Festival se inspiroval legendárním koncertem Beatles na střeše domu v Londýně

Když před deseti lety Ricardo Delfino uspořádal s přáteli v Karlových Varech první ročník akce Top RoofTop fest, splnil si tím sen. Díky žánrové otevřenosti, profesionálně zvládnuté produkci a...

16. srpna 2025  8:15

Odporná, ostudná, zbytečná, hodnotí na Ukrajině schůzku Trump–Putin

Odporná, ostudná a nakonec zbytečná. Těmito slovy označil ukrajinský server Kyiv Independent schůzku amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem na Aljašce. Putin...

16. srpna 2025  7:49

Žádný Mnichov ani Jalta, ale Putin je vítěz, získal čas, shodují se komentátoři

Ačkoliv jednání na Aljašce nepřineslo konkrétní výsledek, pro ruského prezidenta Vladimira Putina šlo o úspěch, shodují se komentátoři. Viditelně si užíval pozornosti, kterou mu americký prezident...

16. srpna 2025  7:30

Meandrující potoky na Bruntálsku pomáhají udržet vodu v krajině

Mělká a přirozeně meandrující koryta Hájnického potoka na Bruntálsku v Moravskoslezském kraji vytvořili i s několika tůněmi vodohospodáři Lesů České republiky v programu Vracíme vodu lesu. Práce...

16. srpna 2025  7:24

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

15. srpna 2025  17:44,  aktualizováno  16.8 2:32

Živnostníci si neplatí nemocenské pojištění, nedůvěřují systému

Premium

O dobrovolné nemocenské pojištění není mezi podnikateli zájem. Důvodem jsou nevýhodně nastavené podmínky i nedůvěra v systém. Drtivá většina z nich má proto buď rezervu, nebo pracují i s nemocí,...

16. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.