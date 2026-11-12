Ve čtvrtek (dnes) bude podle meteorologů převážně zataženo, mlhavo, zejména v Čechách a lokálně i ve Slezsku se oblačnost přechodně protrhá. Na severu se místy, jinde jen ojediněle, vyskytne slabý déšť nebo mrholení. Později odpoledne a zejména večer můžou přijít srážky. Ve výšce nad 900 m může i sněžit.
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Sníh předběhne svatého Martina. Ráno hrozí místy silná ledovka
Nejvyšší teploty 7 až 12 °C, v Čechách, zejména na jihu až 14 °C, v 1000 m na horách: kolem 5 °C, na Šumavě až 10 °C.
V noci na pátek bude zpočátku převážně zataženo, na většině území s deštěm, na severu Čech nad 800 m se sněžením. Od severozápadu bude deště a v severozápadní polovině Čech i oblačnosti ubývat a postupně přijde nad 600 m i sníh. Ráno se budou srážky vyskytovat už jen výjimečně na východě území. Nejnižší teploty 5 až 0 °C, na západě a severu Čech až -2 °C.
V pátek bude podle meteorologů ráno zataženo až oblačno, v severozápadní polovině území místy polojasno až skoro jasno. Během dne čekají proměnlivou oblačnost a na horách na severu a severozápadě lokálně sněhové přeháňky. Večer se místy vyjasní. Nejvyšší teploty 3 až 8 °C, v 1000 m na horách kolem 0 °C.
V sobotu meteorologové předpovídají polojasno až jasno, na severu území zpočátku zvětšená oblačnost a na horách se ojediněle vyskytnou sněhové přeháňky. Nejnižší noční teploty +1 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 3 až 8 °C.
V neděli meteorologové očekávají jasno až polojasno. V noci, ráno a dopoledne místy zataženo nízkou oblačností nebo mlhy, většinou mrznoucí, které se zejména na severozápadě Čech a Českomoravské vrchovině mohou udržet po většinu dne. Večer od západu přibývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 0 až -4 °C, při déletrvajícím vyjasnění a uklidnění větru až -7 °C. Nejvyšší denní teploty 3 až 8 °C, při déletrvající nízké oblačnosti kolem 1 °C.
V pondělí zpočátku meteorologové předpokládají polojasno až oblačno, místy zataženo nízkou oblačností a mlhy, zpočátku ojediněle i mrznoucí. Postupně se od západu obloha zatáhne a místy se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty budou +3 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 2 až 7 °C, při slunečním svitu až 10 °C.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:
Meteorologové očekávají oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Místy se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty budou v úterý 5 až 0 °C, v dalších dnech 8 až 3 °C. Nejvyšší denní teploty 5 až 10 °C, postupně 8 až 13 °C.