Středa přinesla do Česka mimořádně vysoké teploty. Ve Strážnici na Hodonínsku meteorologové naměřili 41 °C, na dalších jihomoravských stanicích pak 39,4 a 39,5 °C. Teplotní rekord padl na 16 procentech meteorologických stanic, které měří déle než 30 let.
S koncem vlny veder ale přichází změna počasí. Už během čtvrtka se na řadě míst objeví silné bouřky doprovázené přívalovým deštěm, kroupami i nárazy větru. Ve Zlatých Horách na Jesenicku už během středečních bouřek spadlo 55 milimetrů srážek, v Šumperku 41 milimetrů a vítr tam v nárazech dosahoval téměř 100 km/h. Výraznější ochlazení dorazí v pátek, kdy se teploty dostanou většinou na 23 až 28 °C. Od pondělí se však začne znovu oteplovat.
Meteorologové očekávají, že ve čtvrtek bude v Čechách oblačno až zataženo. Na mnoha místech se objeví přeháňky a bouřky, místy i silné. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku jasno až polojasno, během odpoledne a večera však od západu přibude oblačnosti a místy se přidají přeháňky a bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 27 až 32 °C, ve východní polovině Moravy a Slezska ještě na 32 až 37 °C.
Nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách budou kolem 22 °C, v Beskydech kolem 28 °C. Foukat bude slabý proměnlivý, během dne místy mírný severozápadní až západní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s, který v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Ojediněle se vyskytnou nárazy větru kolem 70 km/h, kroupy a přívalové srážky. Nadále bude přetrvávat silná až extrémní zátěž teplem.
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Teploty klesnou pod 30 °C příští dny jednou. ČHMÚ varuje před extrémním teplem
V noci na pátek bude oblačno až zataženo. V Čechách se přeháňky a bouřky vyskytnou ojediněle, na Moravě a ve Slezsku budou četnější a zpočátku ojediněle i silné. K ránu bude na Moravě a ve Slezsku srážek ubývat a v Čechách se od západu vyjasní. Nejnižší teploty klesnou na 21 až 17 °C, na západě a severu Čech kolem 14 °C. Foukat bude slabý severozápadní až severní vítr o rychlosti 1 až 4 m/s, který v bouřkách přechodně zesílí.
V pátek přes den bude jasno až polojasno, ráno bude na východě Moravy a ve Slezsku ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 28 °C, na jihu Moravy místy až 30 °C. Na horách v 1000 metrech budou nejvyšší teploty kolem 20 °C. Foukat bude slabý severní až severovýchodní vítr do 4 m/s, na východě Moravy a ve Slezsku vítr mírný o rychlosti 2 až 6 m/s.
V sobotu bude jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty klesnou na 16 až 11 °C, na jihu Moravy na 19 až 16 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 26 až 30 °C. Foukat bude slabý proměnlivý nebo severovýchodní až východní vítr do 4 m/s.
V neděli meteorologové předpokládají jasno až polojasno. Večer začne na západě přibývat oblačnost, ojediněle se mohou objevit přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty budou mezi 17 a 13 °C, v údolích kolem 10 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 27 až 32 °C, na jihu Moravy až 34 °C. Foukat bude slabý jihovýchodní nebo proměnlivý vítr do 4 m/s.
V pondělí bude převážně oblačno a místy se vyskytnou přeháňky, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky ustávat a od severozápadu začne ubývat oblačnost. Nejnižší noční teploty budou mezi 21 a 17 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 28 až 32 °C, na jižní Moravě až 34 °C. Slabý jihovýchodní vítr o rychlosti 1 až 4 m/s se bude během dne měnit na jihozápadní až západní.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka
Převládat bude jasná až polojasná obloha. Nejnižší noční teploty klesnou na 20 až 15 °C. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 27 a 32 °C, postupně vystoupí na 30 až 35 °C.
Meteorologické sucho, poslední (známý) týden. Více informací na idnes.cz/sucho.