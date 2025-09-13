V pátek 13. září 2024 přišly do Česka povodně. Ještě pár dní předtím bylo horko, slunečno a jen předpovědi meteorologů věštily blížící se pohromu. Když pak začalo pršet a řeky stoupaly, muselo domovy opustit mnoho tisíc lidí, hlavně v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Návrat „domů“ byl pro mnohé z nich strašný. Redakce iDNES.cz tehdy přinesla příběhy lidí a rodin, pro které povodně znamenaly i vynucenou změnu domova.
Rodina Michala Lukáše se měla do zrekonstruovaného domu v Šumperské ulici v Jeseníku stěhovat za měsíc. Ale než to stihli, kus pracně opravené nemovitosti utrhla voda. Statici pak vzkázali: dům musí pryč. Nedalo se nic dělat, podemletá stavba hrozila zřícením. A zdaleka nebyla jediná. Na Jesenicku muselo jít k zemi kolem dvacítky domů. Lukášovi měli to „štěstí“, že v domě ještě nebydleli.
Takto dopadl dům rodiny Michala Lukáše v Jeseníku:
Jen vzpomínky, žádné věci
To jednaosmdesátiletý Stanislav Vincour strávil v Šumperské ulici skoro celý život. S rodiči se sem nastěhovali, když mu byly tři. Povodeň mu půl domu vzala. „Těžce to nese,“ politovali ho sousedé, u kterých našel dočasný azyl. Když k troskám jeho domova dorazila demoliční četa, sedl na kolo od odjel. Na zkázu svého domova se dívat nedokázal.
Všechny poškozené a podmáčené domy zkoumali statici. Když zjistili, že stavba není bezpečná a opravit ji nelze, označili ji červeným křížem, někde ještě doplněným nápisem „demolice“. Tenhle ortel si pro svůj domov nepřál nikdo.
A co horšího, do označených staveb si lidé, kteří je narychlo opouštěli, nemohli dojít ani pro své věci, pro hmotnou vzpomínku... „Ta situace je strašlivá. Musíte lidem sdělit, že jejich dům opáskujete a už do něj nikoho nepustíte, že si ani nemohou vzít žádné věci a jejich celoživotní dílo půjde k zemi, protože tak rozhodl statik. Je to zlé,“ řekl na rovinu Jan Kalina z jesenického stavebního úřadu.
Povodeň řádila jako vzteklý obr
Také v sousedním kraji se lidé loučili se svými domovy. Zátor na Bruntálsku přišel hned o pět domů. Na demolici toho, ve kterém strávila skoro celý život a kde vychovala své děti, se přišla podívat Marie Kolářová.
„Náš dům je první, se kterým se dnes začalo. Byl dobře stavěný, rodiče tam dostali umístěnku po válce. Já v něm žiju pětašedesát let, je to celý můj život,“ svěřila se. Zatímco při povodni v roce 1997 do domu nateklo 40 centimetrů vody, v roce 2024 to bylo metr a půl. „Máme díry ve zdi. Jako by dovnitř přišel obr a všechno rozkopal.“
Podívejte se i na videa a další příběhy lidí ze severu Moravy a Slezska, kterým povodeň vzala domov.
Říčka Bělá brala domovy. Podívejte se na osud dalšího domu v Jeseníku: