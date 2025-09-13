Po povodních v roce 2024 se lidé báli, komu se na domě objeví osudné X

Autor:
  5:00
Povodně 2024 přinesly zkázu hlavně do východní části Česka. Když velká voda konečně opadla, odhalila zpustošené obce a torza zničených domů. Mnoho lidí, kteří před záplavami opustilo domovy, se nemělo kam vrátit. Další čekali na svůj ortel: pošlou statici jejich dům do demolice?

V pátek 13. září 2024 přišly do Česka povodně. Ještě pár dní předtím bylo horko, slunečno a jen předpovědi meteorologů věštily blížící se pohromu. Když pak začalo pršet a řeky stoupaly, muselo domovy opustit mnoho tisíc lidí, hlavně v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Návrat „domů“ byl pro mnohé z nich strašný. Redakce iDNES.cz tehdy přinesla příběhy lidí a rodin, pro které povodně znamenaly i vynucenou změnu domova.

Rodina Michala Lukáše se měla do zrekonstruovaného domu v Šumperské ulici v Jeseníku stěhovat za měsíc. Ale než to stihli, kus pracně opravené nemovitosti utrhla voda. Statici pak vzkázali: dům musí pryč. Nedalo se nic dělat, podemletá stavba hrozila zřícením. A zdaleka nebyla jediná. Na Jesenicku muselo jít k zemi kolem dvacítky domů. Lukášovi měli to „štěstí“, že v domě ještě nebydleli.

Takto dopadl dům rodiny Michala Lukáše v Jeseníku:

Jen vzpomínky, žádné věci

To jednaosmdesátiletý Stanislav Vincour strávil v Šumperské ulici skoro celý život. S rodiči se sem nastěhovali, když mu byly tři. Povodeň mu půl domu vzala. „Těžce to nese,“ politovali ho sousedé, u kterých našel dočasný azyl. Když k troskám jeho domova dorazila demoliční četa, sedl na kolo od odjel. Na zkázu svého domova se dívat nedokázal.

Povodně 2024: Ničivé, ale nejlépe předpovězené. Začaly dešti horšími než v roce 1997

Všechny poškozené a podmáčené domy zkoumali statici. Když zjistili, že stavba není bezpečná a opravit ji nelze, označili ji červeným křížem, někde ještě doplněným nápisem „demolice“. Tenhle ortel si pro svůj domov nepřál nikdo.

A co horšího, do označených staveb si lidé, kteří je narychlo opouštěli, nemohli dojít ani pro své věci, pro hmotnou vzpomínku... „Ta situace je strašlivá. Musíte lidem sdělit, že jejich dům opáskujete a už do něj nikoho nepustíte, že si ani nemohou vzít žádné věci a jejich celoživotní dílo půjde k zemi, protože tak rozhodl statik. Je to zlé,“ řekl na rovinu Jan Kalina z jesenického stavebního úřadu.

Demolice prvního domu v Zátoru na Bruntálsku zničeného povodní. Dům č.p. 107 patřil rodině Marie Kolářové, která se v něm narodila. Manžel Lubor za ní přišel z Radkova.

Povodeň řádila jako vzteklý obr

Také v sousedním kraji se lidé loučili se svými domovy. Zátor na Bruntálsku přišel hned o pět domů. Na demolici toho, ve kterém strávila skoro celý život a kde vychovala své děti, se přišla podívat Marie Kolářová.

Další příběhy z povodní

„Náš dům je první, se kterým se dnes začalo. Byl dobře stavěný, rodiče tam dostali umístěnku po válce. Já v něm žiju pětašedesát let, je to celý můj život,“ svěřila se. Zatímco při povodni v roce 1997 do domu nateklo 40 centimetrů vody, v roce 2024 to bylo metr a půl. „Máme díry ve zdi. Jako by dovnitř přišel obr a všechno rozkopal.“

Podívejte se i na videa a další příběhy lidí ze severu Moravy a Slezska, kterým povodeň vzala domov. Pokud chcete pomoci a zároveň rádi trávíte dovolenou v Česku můžete využít i vouchery na ubytování v Jeseníkách. V současné době jsou ty olomoucké již vyprodané, stále lze ale využít vouchery pro moravskoslezskou část Jeseníků a také sledovat oficiální web tohoto projektu, zda se některé vrácené vouchery nevrátí do nabídky.

Říčka Bělá brala domovy. Podívejte se na osud dalšího domu v Jeseníku:

Povodně 2024

Sledovat další díly na iDNES.tv

Dům Lukáčových musel jít z rozhodnutí statika k zemi.
Dům Lukáčových musel jít z rozhodnutí statika k zemi.
Dům Lukáčových musel jít z rozhodnutí statika k zemi.
Dům Lukáčových musel jít z rozhodnutí statika k zemi.
31 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4

Premium

Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná maximálně jako angličáky, případně z fotek a videí. Kanárkově žlutá corvetta. Zlaté lamborghini. A...

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Po povodních v roce 2024 se lidé báli, komu se na domě objeví osudné X

Povodně 2024 přinesly zkázu hlavně do východní části Česka. Když velká voda konečně opadla, odhalila zpustošené obce a torza zničených domů. Mnoho lidí, kteří před záplavami opustilo domovy, se...

13. září 2025

Smrt mladé Ukrajinky Iryny má v USA dohru. Rozpoutala válku médií

Premium

Od naší spolupracovnice v USA Případ mrtvé Ukrajinky ubodané černochem v Severní Karolíně ukázal, jak se selektují informace, aby to vyhovovalo. Vražda uprchlice a ženy by v jiném kontextu automaticky spustila progresivistické...

13. září 2025

Sugar Denny na raftu, mytí aut s ANO. Politické strany sázejí na influencery

Premium

Zatímco před několika lety probíhaly předvolební kampaně především formou mítinků a letáků, v posledních letech se boj o hlasy voličů výrazně přesunul i do online prostředí. Tam se politici snaží...

13. září 2025

Mýtus o životnosti paneláků má tuhý kořínek. Ve skutečnosti vydrží víc

Premium

Třicetiletá životnost panelových domů, kterou údajně plánovali u mnohých tuzemských sídlišť tehdejší konstruktéři, se v různých intervalech vrací. Obvykle o omezené životnosti panelových konstrukcí...

13. září 2025

S některými moukami se šidí, problém je hlavně špalda, říká šéf Babiččiny volby

Mlýny se po začátku krize na Ukrajině díky zvýšení cen nadechly, mnohé z nich žijí z tehdejších prodejů dosud, říká v rozhovoru s IDNES.cz ředitel české pobočky GoodMills David Truxa. I tak ale v...

13. září 2025

V Kongu zemřelo po převrácení lodi 107 lidí a dalších 146 se pohřešuje

Při nehodě dvou lodí na severozápadě Konga za dva dny zemřelo 193 lidí a po 146 dalších se pátrá, napsala v pátek s odvoláním na úřady agentura AP. Ve středu zahynulo nejméně 86 osob a ve čtvrtek...

12. září 2025  22:42

SPD dělá stojky. Bez souhlasu a licence, zlobí se Berenika Kohoutová

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) na svém čtvrtečním předvolebním setkání s voliči v Olomouci použilo část hitu Bereniky Kohoutové Dělám stojky. Zpěvačka a herečka se na svém instagramovém...

12. září 2025  22:41

Trump vyzval země G7 a EU k uvalení cel na Indii a Čínu, aby nekupovaly ruskou ropu

Americké ministerstvo financí vyzvalo skupinu ekonomicky vyspělých zemí G7 a Evropskou unii k uvalení výrazných cel na zboží z Číny a z Indie. Cla mají tyto země přimět k zastavení nákupů ruské ropy,...

12. září 2025  21:03

Ministr hledá ředitele agentury těsně před volbami. Nejhorší doba, kritizuje Havlíček

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vypsalo výběrové řízení na generálního ředitele agentury CzechTrade, která podporuje expanzi českých firem do zahraničí. Do voleb přitom zbývají tři týdny. Právě...

12. září 2025

Útok na Dauhá, který přišel vniveč? Vůdce Hajjá je naživu, hlásí Hamás

Palestinské teroristické hnutí Hamás v pátek oznámilo, že jeho lídr Chalíl Hajjá je naživu, a nebyl tudíž zabit při úterním izraelském útoku na budovu v katarské metropoli Dauhá. Informovala o tom...

12. září 2025  20:26

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Evropa nemá levný recept na ruské drony a Moskva to ví. Pomoci může Ukrajina

Premium

Průnik ruských dronů do polského vzdušného prostoru ukázal, že NATO nemá připraveny kapacity na sestřelování levných bezpilotních letounů. Představitelé Aliance připouštějí, že nelze jen spoléhat na...

12. září 2025

Jeden z nejlepších studentů v zemi. Kdo je Tyler Robinson, podezřelý z Kirkovy vraždy

Američtí vyšetřovatelé zadrželi Tylera Robinsona, 22letého muže z Utahu. Je podezřelý z vraždy konzervativního aktivisty a podporovatele amerického prezidenta Donalda Trumpa – Charlieho Kirka....

12. září 2025  19:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.