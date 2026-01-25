„Na většině Zlínského kraje a na jihovýchodě Jihomoravského kraje během noci stouply teploty, v Bojkovicích až na pět stupňů Celsia, a tak v těchto místech riziko tvorby ledovky víceméně pominulo, protože se zvýšila i teplota povrchu,“ uvedl ČHMÚ.
Výstraha před ledovkou, která v posledních dnech potrápila zejména Moravu a Slezsko, platí do dopoledních hodin. Poté by měly v zasažených oblastech teploty stoupat nad bod mrazu.
„Nedělní večer a noc na pondělí budou problematické hlavně na západě Čech. K večeru čekáme postupně od jihu na většině území déšť, na západě Čech ovšem budou srážky ve všech polohách sněhové, výjimečně i mrznoucí,“ informovali meteorologové.
Sněžení se v Karlovarském kraji, na severozápadě Plzeňského a na jihozápadě Ústeckého kraje začne objevovat zhruba po 18:00. „Zejména do půlnoci se může jednat i o sněžení silné. Za celou noc na pondělí napadne na západě Čech až osm centimetrů nového sněhu,“ doplnili.