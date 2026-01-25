Večer zasáhne část Česka silné sněžení, přes noc napadne až osm centimetrů

Autor:
  8:24
Na Moravě a ve Slezsku se po ránu vyskytuje mrznoucí mrholení. Ledovka by ale měla dopoledne postupně odeznít. Na západ Čech přijde večer sněžení, zejména do půlnoci může být podle meteorologů silné, informoval na síti X Český hydrometeorologický ústav.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ondřej BičištěMAFRA

„Na většině Zlínského kraje a na jihovýchodě Jihomoravského kraje během noci stouply teploty, v Bojkovicích až na pět stupňů Celsia, a tak v těchto místech riziko tvorby ledovky víceméně pominulo, protože se zvýšila i teplota povrchu,“ uvedl ČHMÚ.

Výstraha před ledovkou, která v posledních dnech potrápila zejména Moravu a Slezsko, platí do dopoledních hodin. Poté by měly v zasažených oblastech teploty stoupat nad bod mrazu.

„Nedělní večer a noc na pondělí budou problematické hlavně na západě Čech. K večeru čekáme postupně od jihu na většině území déšť, na západě Čech ovšem budou srážky ve všech polohách sněhové, výjimečně i mrznoucí,“ informovali meteorologové.

Sněžení se v Karlovarském kraji, na severozápadě Plzeňského a na jihozápadě Ústeckého kraje začne objevovat zhruba po 18:00. „Zejména do půlnoci se může jednat i o sněžení silné. Za celou noc na pondělí napadne na západě Čech až osm centimetrů nového sněhu,“ doplnili.

Vstoupit do diskuse (13 příspěvků)

Historik boří mýty o Zápotockém. Nebyl kápo v koncentráku ani „hodný“ Tonda

Nejčtenější

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Regály prázdné jako za SSSR. Kamčatka čelí paralýze, Moskva vysílá na pomoc obra

Lidé jdou po zasněžené ulici ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij na Dálném...

Rekordní sněhová bouře paralyzovala ruskou Kamčatku – odřízla celé čtvrti, ochromila záchranné složky a narušila dodávky potravin. Neudržované silnice komplikují dopravu i pomoc v nouzi a obyvatelé...

Náhle zemřel herec a moderátor Mojmír Maděrič, bylo mu 70 let

Herec a moderátor Mojmír Maděrič.

Ve věku 70 let zemřel herec Mojmír Maděrič. Hrál v divadle, moderoval pořad Mňam aneb Prima vařečka, daboval Waylona Smitherse v seriálu Simpsonovi. S informací přišel deník Blesk, který se odkázal...

Je to soutěž soutěží, říká hendikepovaný vítěz nejslavnějšího kulturistického klání

Ladislav Nykl je prvním českým hendikepovaným sportovcem, který vyhrál...

V mládí utrpěl vážný úraz, polovinu těla mu spálil elektrický výboj. Před několika lety přišel o nohu. Šestačtyřicetiletý Karlovarák Ladislav Nykl se však nevzdal. Cvičení, které měl vždy jako...

25. ledna 2026  9:22

Italská banka boří stereotypy, obchodování s dluhopisy je pouze v rukou žen

ilustrační snímek

Banka Promos se sídlem v jižní Itálii, která se soustředí na obchodování s cennými papíry, se vymyká standardům. V týmu zaměřeném na obchodování s dluhopisy působí pouze ženy, včetně jejího vedení....

25. ledna 2026

RECENZE: Špionážní příběh z časů, kdy měli Estonci plné zuby sovětských manýr

Záběr z estonské výstavy o svobodě a nesvobodě v Talinnu (6. srpna 2025)

Román Smrt dokonalé věty je v podstatě špionážním příběhem. Nejprve několik slov o jeho autorovi. Rein Raud je jedním z předních estonských intelektuálů, odborník na japonskou filozofii, kulturu a...

25. ledna 2026  8:55

„Na strach jsem zvyklý.“ Američan vylezl na mrakodrap Tchaj-pej 101 bez jištění

Americký horolezec Alex Honnold zdolal volným výstupem, tedy bez lana a...

Americký horolezec Alex Honnold zdolal volným výstupem, tedy bez lana a jištění, jednu z nejvyšších budov světa. Mrakodrap Tchaj-pej 101 měří přes 500 metrů. Jeho výkon přenášela streamovací služba...

25. ledna 2026  8:33

Večer zasáhne část Česka silné sněžení, přes noc napadne až osm centimetrů

Vydatné sněžení komplikuje provoz na dálnici D8 u Ústí nad Labem. (9. ledna...

Na Moravě a ve Slezsku se po ránu vyskytuje mrznoucí mrholení. Ledovka by ale měla dopoledne postupně odeznít. Na západ Čech přijde večer sněžení, zejména do půlnoci může být podle meteorologů silné,...

25. ledna 2026  8:24

Tramvaj v Brně srazila chodce, muž nehodu nepřežil

„Opravdu bych chtěl ocenit kreativitu našich odborníků,“ zhodnotil netypické...

Tramvaj ráno srazila chodce v Brně u zastávky Bieblova. Muž nehodu nepřežil, informoval mluvčí policistů Bohumil Malášek.

25. ledna 2026  8:17

Praha je podle nákladů na život nejdražším městem východní Evropy

Pohled ze Střešovic na bytové domy v Praze Břevnově, ilustrační snímek. (17....

Praha je nejdražším městem východní Evropy z pohledu celkových nákladů na život a bydlení. Na dalších příčkách se umístily Bratislava a Varšava, zatímco Budapešť se v žebříčku nachází výrazně níže....

25. ledna 2026  8:10

„Skvělí a velmi stateční.“ Trump po kritice ocenil britské veterány z Afghánistánu

Americký prezident Donald Trump při projevu na 56. výročním zasedání Světového...

Americký prezident Donald Trump v sobotu pochválil britské vojáky za jejich zapojení do války v Afghánistánu. Stalo se tak poté, co některé spojence Washingtonu pobouřil jeho výrok, že se jednotky...

25. ledna 2026  7:35

Rozdíly nesmí být. Prozatímní venezuelská prezidentka vyzvala k dohodě s opozicí

Delcy Rodriguezová po složení prezidentské přísahy. (5. ledna 2026)

Prozatímní prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová vyzvala k nalezení dohody s opozicí. Stalo se tak tři týdny po zajetí prezidenta Nicoláse Madura při americké operaci. Americký prezident Donald...

25. ledna 2026  7:15

Prostějovský rodák byl expertem monarchie na školství a málem i ministrem

Rodák z Prostějova Adolf Beer byl celkem čtyřikrát zvolen poslancem parlamentu...

Příští měsíc uplyne 195 let od narození význačného prostějovského rodáka, historika a pedagoga Adolfa Beera. Ten se na univerzitách v Praze, Berlíně či Vídni připravil na politickou kariéru, která...

25. ledna 2026  6:57

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Poodří má novou přírodní rezervaci. Hnízdo orla mořského lidé uvidí i z vlaku

Poodří má novou přírodní rezervaci Jistebnické mokřady.

Jistebnické mokřady tvoří tři rybníky a pestrá mozaika luk, lesů i mokřadů na 160 hektarech. A to je nová přírodní rezervace, kterou vyhlásila 19. ledna Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Stala...

25. ledna 2026  6:39

Zelená politika může rozbít EU. Plošně konat „dobro“ je drahé, říká ekonom Zámečník

Premium
Miroslav Zámečník

Jak se Čechů dotknou plánované masivní dotace německé vlády pro tamní průmysl? Proč dopad připravovaných emisních povolenek pro domácnosti (ETS 2) bude pro lidi na východě Evropské unie mnohem...

25. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.