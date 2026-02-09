„Nedostatečná hloubka dezénu pneumatik významně zhoršuje schopnost odvodu vody, a tedy může významně ovlivnit pravděpodobnost vzniku rizikových situací v silničním provozu,“ řekla Kateřina Bucsuházy, výzkumná pracovnice Hloubkové analýzy dopravní nehod Centra dopravního výzkumu (CDV).
Hospodářské ztráty způsobené nehodami za poslední dva měsíce loňského roku přesáhly více než 21 miliard korun a vyžádaly si 65 životů. Ačkoliv statistiky CDV neuvádějí do jaké míry právě pneumatiky nehody zavinily, český prodejce Pneumatiky.cz upozorňuje na důležitost pravidelné kontroly stavu pneumatik svého vozidla.
„Letní pneumatiky byly v zimním období používány pouze v jednotkách procent případů, v listopadu se však jednalo o 15 % pneumatik vozidel u šetřených nehod. Data z hloubkové analýzy nehod dokládají, že používání pneumatik s hloubkou dezénu do 4 mm bylo v zimních měsících zjištěno ve zhruba 20 až 25 procentech případů,“ dodala Bucsuházy.
K rizikovým faktorům na silnicích v zimním období patří i sníh a ledovka, varuje BESIP. Podle něj je klíčová důkladná příprava vozidla. K tomu, zda bylo vozidlo přezuté na zimní pneumatiky, mohou totiž při havárii přihlížet i pojišťovny.
„Za možná až tři měsíce jízdy od výměny mohly jejich zimní pneumatiky doznat významných změn a zbývající hloubka dezénu se mohla přiblížit zákonnému minimu 4 milimetry, či dokonce jej dokonce překročit,“ upozorňuje manažer obchodu a nákupu Pneumatiky.cz Lukáš Bábíček.
Policie může na místě kontroly uložit pokutu až do výše 1 500 korun za nesprávné pneumatiky. Ve správním řízení se pak sankce může vyšplhat až na 5 tisíc korun. V krajním případě může policie dokonce zakázat i další jízdu.
Zákon zároveň stanovuje, kdy musí mít řidiči zimní pneumatiky. Povinnost platí od 1. listopadu do 31. března, pokud je na silnici sníh, led nebo námraza, případně lze jejich výskyt očekávat. Zimní výbava je povinná také na úsecích označených dopravní značkou „Zimní výbava“, kde je vyžadována bez ohledu na aktuální počasí, tedy celoročně.