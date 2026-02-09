Závažnost nehod roste. Na vině bývá i špatný stav pneumatik, varují odborníci

Autor:
  12:12
Přestože počet nehod během zimní sezóny na konci loňského roku mírně klesl, jejich závažnost naopak výrazně vzrostla. Během pouhých dvou měsíců na českých silnicích zemřelo 65 lidí. Narostla i výše celkové hospodářské ztráty. Odborníci upozorňují, že významným rizikem může být nedostatečná hloubka dezénu pneumatik nebo jejich špatný stav.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Škoda auto, a.s.

„Nedostatečná hloubka dezénu pneumatik významně zhoršuje schopnost odvodu vody, a tedy může významně ovlivnit pravděpodobnost vzniku rizikových situací v silničním provozu,“ řekla Kateřina Bucsuházy, výzkumná pracovnice Hloubkové analýzy dopravní nehod Centra dopravního výzkumu (CDV).

Přezuto do zimního má nejvíc řidičů za poslední roky, zájem o celoročky roste

Hospodářské ztráty způsobené nehodami za poslední dva měsíce loňského roku přesáhly více než 21 miliard korun a vyžádaly si 65 životů. Ačkoliv statistiky CDV neuvádějí do jaké míry právě pneumatiky nehody zavinily, český prodejce Pneumatiky.cz upozorňuje na důležitost pravidelné kontroly stavu pneumatik svého vozidla.

„Letní pneumatiky byly v zimním období používány pouze v jednotkách procent případů, v listopadu se však jednalo o 15 % pneumatik vozidel u šetřených nehod. Data z hloubkové analýzy nehod dokládají, že používání pneumatik s hloubkou dezénu do 4 mm bylo v zimních měsících zjištěno ve zhruba 20 až 25 procentech případů,“ dodala Bucsuházy.

K rizikovým faktorům na silnicích v zimním období patří i sníh a ledovka, varuje BESIP. Podle něj je klíčová důkladná příprava vozidla. K tomu, zda bylo vozidlo přezuté na zimní pneumatiky, mohou totiž při havárii přihlížet i pojišťovny.

Vloni ubylo tragických nehod. Přesto v západních Čechách zemřelo 48 lidí

„Za možná až tři měsíce jízdy od výměny mohly jejich zimní pneumatiky doznat významných změn a zbývající hloubka dezénu se mohla přiblížit zákonnému minimu 4 milimetry, či dokonce jej dokonce překročit,“ upozorňuje manažer obchodu a nákupu Pneumatiky.cz Lukáš Bábíček.

Policie může na místě kontroly uložit pokutu až do výše 1 500 korun za nesprávné pneumatiky. Ve správním řízení se pak sankce může vyšplhat až na 5 tisíc korun. V krajním případě může policie dokonce zakázat i další jízdu.

Září bylo na silnicích nejtragičtější za posledních sedm let

Zákon zároveň stanovuje, kdy musí mít řidiči zimní pneumatiky. Povinnost platí od 1. listopadu do 31. března, pokud je na silnici sníh, led nebo námraza, případně lze jejich výskyt očekávat. Zimní výbava je povinná také na úsecích označených dopravní značkou „Zimní výbava“, kde je vyžadována bez ohledu na aktuální počasí, tedy celoročně.

Vstoupit do diskuse

Přátelství, nebo autorita? Expertka popisuje největší úskalí začínajících učitelů

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Čína ukázala vesmírnou letadlovku jako ze Star Wars. Nemožné, kroutí hlavou experti

Koncepční video futuristického vesmírné letadlové lodi Luan-niao, které...

Čínská státní televize ukázala, jak by mohla vypadat budoucnost armádní technologie ve vesmíru. Ve vysílání předvedla návrh obřího letounu, jenž by dokázal vysílat bezpilotní tryskáče schopné...

Závažnost nehod roste. Na vině bývá i špatný stav pneumatik, varují odborníci

Vzorek pneumatiky s indikátorem ojetí

Přestože počet nehod během zimní sezóny na konci loňského roku mírně klesl, jejich závažnost naopak výrazně vzrostla. Během pouhých dvou měsíců na českých silnicích zemřelo 65 lidí. Narostla i výše...

9. února 2026  12:12

Vláda schvalovala cestu prezidenta Pavla a ministra Macinky do Mnichova

Přímý přenos
Prezident Petr Pavel přijal na Hradě předsedu Motoristů sobě Petra Macinku....

Vláda projednávala cestu prezidenta Petra Pavla a ministra zahraničí Petra Macinky na Bezpečnostní konferenci koncem týdne do Mnichova. Jednání kabinetu se neúčastní premiér Andrej Babiš ani...

9. února 2026,  aktualizováno  12:10

Na sítích se šíří nová nebezpečná hra. Červený delfín cílí hlavně na děti

ilustrační snímek

Na internetu se v posledních dnech objevuje nová nebezpečná výzva. Důsledky hry nesoucí název Červený delfín mohou být katastrofální. Výzva se šíří na sociálních sítích TikTok a Instagram a cílí...

9. února 2026  12:03

Drobní podnikatelé si budou moct vybrat mezi paušální daní a EET

Jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve veřejném sektoru a státní...

Drobní podnikatelé si budou moct vybrat, zda budou platit paušální daň, nebo budou podléhat elektronické evidenci tržeb. Podle předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury se na tom dohodla koaliční rada....

9. února 2026  9:55,  aktualizováno 

Umělci v divadle čekají na Klempíře. Ten jim popřál zdar, ale nedorazí

Jednání koaliční rady ANO, SPD a Motoristů proběhlo bez účasti premiéra Andreje...

Na jevišti pražského divadla Palace stojí pět křesel, jedno z nich pro ministra kultury za Motoristy Otu Klempíře. Pozvali ho tam na debatu umělci, Klempíř ale opakovaně v médiích účast odmítl. Trval...

9. února 2026  10:41,  aktualizováno  11:59

Šikana na letecké záchrance v Líních. Ministerstvo chce nápravu, Řehkovo řešení selhalo

Prezident zavítal také do sídla Letecké záchranné služby v Líních u Plzně....

Ministerstvo obrany chce po armádě, aby přijala nápravná opatření v případu nevhodného chování náčelnice armádní letecké záchranné služby v Líních u Plzně. Ombudsman ministerstva navrhoval její...

9. února 2026  11:41

Soudy na odstřel, skončit má až čtvrtina okresních. Které mají zmizet

Premium
Jeden z ohrožených? Výrazně méně soudců, než by měl mít, aby měl jistotu, že...

Až čtvrtina okresních soudů má skončit. Podle ministerstva spravedlnosti to má přinést efektivnější justici a úspory. V regionech ale plán vyvolává nejistotu a obavy z odchodů zaměstnanců i zhoršení...

9. února 2026  11:38

Uplynulo 100 let od startu Osvobozeného divadla. Zářili v něm Voskovec a Werich

Jan Werich a Jiří Voskovec v představení Caesar

„Maximum emocí za vteřinu“ chtěli vyvolat Jiří Voskovec, Jan Werich a Jaroslav Ježek, kteří se sešli v Osvobozeném divadle ve 20. letech 20. století. A do svého jedinečného humoru a ironie vnesli...

9. února 2026  11:20

Útěk od reality. Cena reklamy na Super Bowlu dosáhla rekordních deseti milionů dolarů

Levi’s Stadium v kalifornské Santa Claře během vystoupení Bad Bunnyho v...

Cena půlminutového reklamního spotu na letošním finále ligy amerického fotbalu Super Bowl se vyšplhala na rekordních více než deset milionů dolarů (204,3 milionu Kč), v průměru vyšla zhruba na osm...

9. února 2026  11:16

Při požáru chalupy zemřel člověk, zásah hasičům komplikovala zaplněná půda

Požár chalupy v Rampuši (6. února 2026)

V pátek vpodvečer shořela roubenka v Rampuši v Orlických horách. Když hasiči přijeli, ze střechy se valil kouř. Násilím se museli dostat dovnitř, pak ve střeše prořezávali otvory. Na požářišti...

9. února 2026  11:06

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Do krabice naskládali baterie za tisíce a odešli bez placení. Pátrá po nich policie

Policisté pátrají po trojici mužů podezřelých z krádeže deseti kusů akumulátorů

Pražští kriminalisté pátrají po dvojici mužů podezřelých z krádeže akumulátorů z prodejny v Praze 5. Podezřelí odvezli bez zaplacení z obchodu baterie za téměř 17 tisíc korun. Policisté žádají o...

9. února 2026  11:03

Kubánská ekonomika ve volném pádu. Obyvatelé Havany hovoří o apokalypse

Život v ulicích Havany (4. února 2026)

Kuba se ocitla v energetické a ekonomické pasti. Poté, co na ostrov přestaly proudit klíčové dodávky ropy z Venezuely a cestovní ruch se propadl o desítky procent, se místní infrastruktura začala...

9. února 2026  10:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.