„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Autor:
  12:51
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá omluvu a statisícovou finanční náhradu. Situaci nyní prošetřuje i pivovar, protože se pípa s jeho logem objevuje na záběrech.
Fotogalerie4

Janek Rubeš (vlevo) a Jan Mikulka z kanálu Kluci z Prahy upozorňují na turistické pasti v hlavním městě. | foto: ČTK

Do sporu mezi majitelkou restaurace poblíž Pražského hradu a videoblogerem Jankem Rubešem se nově vložil i Plzeňský Prazdroj. Právě logo tohoto pivovaru se objevuje na výčepním zařízení uvnitř podniku i na reklamním stojanu před vchodem. Ve videu, kvůli němuž majitelka Rubeše žaluje, youtuber zachytil, jak obsluha přelívá pivo Braník z plastové lahve do sklenice.

„O videu víme, zaznamenali jsme ho a celou situaci prošetřujeme,“ potvrdil redakci iDNES.cz mluvčí Prazdroje Zdeněk Kovář. „Náš obchodní zástupce byl na místě po odvysílání prvního videa. Hospodu nicméně stále prověřujeme, v tuto chvíli k tomu nemáme bližší informace,“ doplnil.

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

Podle jeho slov není běžné, aby se podobné případy objevovaly. „Přiznám se, že jsme se s ničím takovým zatím nesetkali. Hospody jsou naši partneři, snažíme se jim pomáhat. Když se něco děje, kontaktujeme majitele vstřícnou cestou,“ uvedl Kovář.

Na dotaz, zda dotyčný podnik odebírá pivo přímo od Prazdroje, odpověděl, že situace se mohla změnit. „Loni ta restaurace byla naším přímým zákazníkem a odebírala od nás produkty. V současné době to ale nedokážu potvrdit,“ řekl s tím, že podrobnější informace o případu bude mít v následujícím týdnu. Vysvětlil také, že pokud si provozovna koupí pivo z velkoobchodu nebo maloobchodu, pivovar už nemá kontrolu nad tím, co nakupuje a jak to dále používá.

Co je ve videu

Záběry, které nyní budou předmětem soudního sporu, vznikly během návštěvy Rubeše a jeho kolegy Jana Mikulky v restauraci, na niž je dlouhodobě upozorňovali sledující. Kamera zachycuje interiér podniku, kde za výčepem s logem Plzeňského Prazdroje stojí žena – podle tvůrců videa samotná majitelka – a přelívá pivo z plastové lahve značky Braník do skleněného tupláku.

Obelhané turistky málem přišly o peníze, díky influencerům nakonec měly taxi zadarmo

Právě tento záběr je jedním z předmětů sporu. Majitelka se brání, že zákazníci nejsou podvedeni, protože neprodává pivo z plastové lahve místo čepovaného. S tím ostatně souhlasí i Rubeš, který o soudním sporu natočil video.

„Z mého pohledu je to nestandardní, zvláštní, z pohledu Pražáka bych řekl pozoruhodné, ale že by to porušovalo nějaký zákon, to ne,“ komentoval to Rubeš s tím, že se výslovně distancuje od jakéhokoliv obvinění z nelegálního jednání.

Na závěr dodal, že jeho cílem nebylo poškozovat podnikatele, ale upozornit na místa, která podle něj poskytují turistům nižší kvalitu za vysokou cenu – tedy na tzv. turistické pasti.

Spor nyní bude řešit soud. Rubeš věří, že jejich reportáž odpovídá realitě, a chtějí celý případ i nadále sdílet s veřejností. Prazdroj mezitím čeká na výsledky vlastního šetření.

Byli jste někdy podvedeni v restauraci?

celkem hlasů: 1822
Vstoupit do diskuse (216 příspěvků)

Jak by to probíhalo, kdyby nešlo o zkoušku sirén? Odpovídá šéfka civilní ochrany

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...

Tak vypadá vila v Praze za čtvrt miliardy. Zbavuje se jí známý podnikatel

Realitní kancelář Svoboda & Williams inzeruje na svém webu vilu z roku 1906 na pražských Vinohradech. Historická nemovitost se zahradou, venkovním bazénem a vířivkou se prodává za 250 milionů korun....

„Dobrou noc, Ozzy.“ Desetitisíce lidí se v Birminghamu loučily s hudební legendou

V Birminghamu, rodném městě Ozzyho Osbourna, se konalo poslední rozloučení s touto legendou heavy metalu. Centrem britského města prošel smuteční průvod s rakví, portál iDNES.cz nabídl živý přenos....

Kamčatku postihlo zemětřesení o síle 8,8, patří mezi největší v historii

Jedno z deseti nejsilnějších zemětřesení měřené historie v noci zasáhlo oblast u pobřeží ruského poloostrova Kamčatka. Otřesy o síle 8,8 vyvolaly tsunami, jejíž výška na ruském Dálném východě dosáhla...

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...

Komplikace před Prahou. Na D1 se po nehodě kamionů vysypaly přepravky s pivem

Ve čtvrtek před dvanáctou hodinou došlo na 3,5. kilometru dálnice D1 ve směru do Prahy k dopravní nehodě dvou kamionů. Z jednoho z nich následně vypadaly přepravky s pivem, lahve se rozkutálely po...

7. srpna 2025  13:15,  aktualizováno  13:57

Volební průzkumy 2025: Preference stran před volbami do Sněmovny

Českou republiku čekají volby do Poslanecké sněmovny. Konat se budou v pátek 3. a v sobotu 4. října. Jak si stojí strany v předvolebních průzkumech? Průběžně aktualizovaný graf vám ukáže, které...

7. srpna 2025  13:55

Tajná služba USA nechala zvýšit hladinu řeky v Ohiu, kde Vance jezdil na kajaku

Tým amerického viceprezidenta J.D. Vance požádal členy amerického ženijního vojska (USACE), aby změnili výši hladiny řeky ve státě Ohio, kde poté Vance jezdil na kajaku na rodinné dovolené. O žádosti...

7. srpna 2025  13:51

Kráčející bagr se převrátil do řeky, s vyproštěním pomáhal jeřáb hasičů

Převrácený bagr v korytě řeky Staříč zaměstnal ve středu hasiče a policisty v Jeseníku. Při nehodě nebyl nikdo zraněný a nedošlo ani ke znečištění životního prostředí. Hasiči po vyproštění stroje...

7. srpna 2025  13:48

Sexy máma Šeredová: miliardář, krásná dcera a luxusní prázdniny

Alena Šeredová tráví čas s rodinou v Itálii, kde žije, ale také ve Španělsku. Fotky pětileté dcery Vivienne, které sdílela na Instagramu, strhly lavinu chvály a srdíček. Jen na jednom se fanoušci...

7. srpna 2025  13:39

Kolemjdoucí stočil řeč na sex, pak ženu před očima jejího synka zkusil znásilnit

Dramatické chvíle prožila na sklonku července žena v Chodově na Sokolovsku. Během procházky se k ní připojil muž, který se ji snažil znásilnit. A to před zraky jejího pětiletého syna. Ženu povalil na...

7. srpna 2025  13:30

Trump a Putin se asi brzy sejdou osobně. Přípravy na summit už začaly, uvedl Kreml

Sledujeme online

Rusko a Spojené státy se dohodly na setkání prezidentů obou zemí v nadcházejících dnech. Podle ruské státní agentury TASS to řekl poradce Kremlu Jurij Ušakov s dodatkem, že přípravy na summit lídrů...

7. srpna 2025  10:38,  aktualizováno  13:25

Jak šel čas s Wednesday. Než se objevila Ortega, proslavily postavu i jiné herečky

V nové druhé řadě populárního fantasy seriálu Wednesday na Netflixu znovu září herečka Jenna Ortega. Postavu nekompromisní a emociálně rezervované dívky s copánky přitom v minulosti ztvárnily i jiné...

7. srpna 2025  13:15

Muže, který v březnu skočil do Orlické přehrady, našel v hlubinách podvodní dron

Po téměř půl roce se podařilo najít tělo muže, který v březnu skočil ze Žďákovského mostu na Písecku do Orlické přehrady. V hloubce přes 40 metrů ho nyní vypátral podvodní dron policistů. Identitu...

7. srpna 2025  13:01

Srbský ministr dostal mrtvici během přímého přenosu. Z ničeho nic začal koktat

Srbský ministr veřejných investic Darko Glišić dostal v pondělí během přímého televizního přenosu mrtvici. Odpovídal na otázku v ranním pořadu tamní televize Pink, když se jeho řeč z ničeho nic...

7. srpna 2025  12:58

První vlaštovka. Po letech se v Česku těžaři pokusí otevřít nový kamenolom

Prašnost a provoz velkých kamionů způsobuje takový odpor, že se v Česku od revoluce neotevřel jediný nový kamenolom. Potřeba kameniva na velké projekty, jako je výstavba nových bloků dukovanské...

7. srpna 2025  12:57

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

7. srpna 2025  12:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.