Do sporu mezi majitelkou restaurace poblíž Pražského hradu a videoblogerem Jankem Rubešem se nově vložil i Plzeňský Prazdroj. Právě logo tohoto pivovaru se objevuje na výčepním zařízení uvnitř podniku i na reklamním stojanu před vchodem. Ve videu, kvůli němuž majitelka Rubeše žaluje, youtuber zachytil, jak obsluha přelívá pivo Braník z plastové lahve do sklenice.
„O videu víme, zaznamenali jsme ho a celou situaci prošetřujeme,“ potvrdil redakci iDNES.cz mluvčí Prazdroje Zdeněk Kovář. „Náš obchodní zástupce byl na místě po odvysílání prvního videa. Hospodu nicméně stále prověřujeme, v tuto chvíli k tomu nemáme bližší informace,“ doplnil.
Podle jeho slov není běžné, aby se podobné případy objevovaly. „Přiznám se, že jsme se s ničím takovým zatím nesetkali. Hospody jsou naši partneři, snažíme se jim pomáhat. Když se něco děje, kontaktujeme majitele vstřícnou cestou,“ uvedl Kovář.
Na dotaz, zda dotyčný podnik odebírá pivo přímo od Prazdroje, odpověděl, že situace se mohla změnit. „Loni ta restaurace byla naším přímým zákazníkem a odebírala od nás produkty. V současné době to ale nedokážu potvrdit,“ řekl s tím, že podrobnější informace o případu bude mít v následujícím týdnu. Vysvětlil také, že pokud si provozovna koupí pivo z velkoobchodu nebo maloobchodu, pivovar už nemá kontrolu nad tím, co nakupuje a jak to dále používá.
Co je ve videu
Záběry, které nyní budou předmětem soudního sporu, vznikly během návštěvy Rubeše a jeho kolegy Jana Mikulky v restauraci, na niž je dlouhodobě upozorňovali sledující. Kamera zachycuje interiér podniku, kde za výčepem s logem Plzeňského Prazdroje stojí žena – podle tvůrců videa samotná majitelka – a přelívá pivo z plastové lahve značky Braník do skleněného tupláku.
Právě tento záběr je jedním z předmětů sporu. Majitelka se brání, že zákazníci nejsou podvedeni, protože neprodává pivo z plastové lahve místo čepovaného. S tím ostatně souhlasí i Rubeš, který o soudním sporu natočil video.
„Z mého pohledu je to nestandardní, zvláštní, z pohledu Pražáka bych řekl pozoruhodné, ale že by to porušovalo nějaký zákon, to ne,“ komentoval to Rubeš s tím, že se výslovně distancuje od jakéhokoliv obvinění z nelegálního jednání.
Na závěr dodal, že jeho cílem nebylo poškozovat podnikatele, ale upozornit na místa, která podle něj poskytují turistům nižší kvalitu za vysokou cenu – tedy na tzv. turistické pasti.
Spor nyní bude řešit soud. Rubeš věří, že jejich reportáž odpovídá realitě, a chtějí celý případ i nadále sdílet s veřejností. Prazdroj mezitím čeká na výsledky vlastního šetření.