Když dorazili těžkooděnci, vybavila se nám Karlovka, popsali studenti chvíle hrůzy

„Měli jsme přednášku a najednou přiběhli těžkooděnci, že máme opustit areál. Vyšli jsme ven a viděli hromadu aut, všude policie. A teď čekáme, co máme dělat. Máme auta na parkovišti, ale prý nesmíme ani tam,“ popisovali oslovení studenti.

„Klepala na nás zásahovka, měli jsme zrovna přednášku v přízemí, bušili, ať jdeme okamžitě pryč, že něco hrozí. Vyhnali nás před budovu, tak jsme vyběhli,“ řekl reportérce MF DNES Jitce Kubíkové Šrámkové jeden ze studentů Lukáš Tarantík a doplnil, že na přednášce jich bylo okolo 20.

Na Strojní fakultě byla v úterý odpoledne i Adéla Hájková. Na Západočeskou univerzitu v Plzni nastoupila teprve letos. „Bylo 16:25, když nám spolužáci na třídní chatovací skupinu poslali video, že si máme dát pozor, že by snad měl být u univerzity střelec. Nevěděli jsme, jestli to není fáma, žádný výstřel jsme neslyšeli. Učitel nám řekl, že žádná evakuace neprobíhá a že máme zachovat klid. Ale na třídní chat toho začalo chodit víc, všechny zprávy byly od lidí, kteří na té přednášce nebyli,“ řekla iDNES.cz studentka Hájková.

„Jedna ze spolužaček musela kvůli práci odcházet z přednášky dřív. U její zprávy, že máme okamžitě opustit budovu, že je tam zásahová policie a pátrají po střelci, mám čas 16.40. Ze školy k nám žádné informace nepřišly, evakuovali jsme se až na základě toho, co nám řekli spolužáci. Policisté na nás křičeli, že máme okamžitě opustit budovu, že je nahlášený střelec. Pak už jsme se opravdu báli, utíkali jsme pryč. Moje sestřenice studuje v Praze na Karlovce, takže události z loňské střelby jsem s ní prožívala. Hned se mi to spojilo. Rozbušilo se mi srdce, byl to velký velký strach,“ popisuje Hájková. Teď už je v bezpečí na koleji.

„Hned jsem psala mamce a dalším. Když jsme vyšli před budovu, bylo tam opravdu hodně lidí. Přišlo nám, že jsme asi poslední, kdo se to dozvěděl. Že k nám nepřišly informace od univerzity, bylo nepříjemné. Navíc sama, jak jsem v prvním ročníku, jsem žádné bezpečnostní cvičení neabsolvovala,“ dodává Hájková.