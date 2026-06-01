Zamíří extremistka Liebichová do Německa? O předání rozhodne soud v Plzni

Autor:
  7:06
Krajský soud v Plzni rozhodne, zda předá německou pravicovou extremistku Marlu Svenju Liebichovou do Německa, kde má nastoupit do vězení. Původně byla odsouzena jako muž Sven Liebich, úředně si změnil pohlaví a nyní se identifikuje jako žena. U Aše na Chebsku ji na základě evropského zatykače zadrželi 9. dubna detektivové přezdívaní lovci lebek. Soud ji poté poslal do vazby, kterou tráví v plzeňské věznici.
Marla-Svenja Liebichová (11. července 2025) | foto: ČTK

Soud v Halle v roce 2023 tehdy ještě Liebicha poslal na rok a šest měsíců do vězení za štvaní lidu, pomluvy a urážky. S odvoláním odsouzený neuspěl. Pak si úředně změnil pohlaví, podle médií proto, aby se dostal do ženského vězení. Trest si měla pětapadesátiletá Liebichová odpykat v ženské věznici v Saské Kamenici (Chemnitz), kam loni nenastoupila.

V květnu u plzeňského soudu s předáním do Německa důrazně nesouhlasila. V německém vězení se prý obává o svou bezpečnost a důstojnost. Má strach, že se dostane do věznice s muži a bude zneužívána, vyjádřila i obavy o život.

Přestože tvrdí, že není rasistka, byla v Německu už dříve šestkrát odsouzena za urážky, hanobení, pomluvu a veřejné podněcování k rasové diskriminaci. Obává se tak i toho, že v německém vězení by byla s ostatními vězni, kteří jsou podle ní většinově jiné národnosti a převážně ze zemí netolerantních k transgender problematice.

Případ vyvolal v Německu debatu o zákonu o sebeurčení, který vstoupil v platnost v listopadu 2024. Pomoci měl především transgenderovým či nebinárním osobám. Umožňuje změnit úřední zápis o pohlaví bez psychologických posudků a soudních řízení, stačí prohlášení na matričním úřadu.

Stejně lze změnit i křestní jméno. Příslušný matriční úřad v Německu podle obhajoby Liebichové podal návrh, aby její změna pohlaví a jména na ženské byly zrušeny. Toto řízení v Německu ještě neskončilo.

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Školní výlet na Pálavu skončil tragédií. Smrt 32 dětí je citlivá i po 90 letech

Hroby v Rakvicích projdou pečlivou rekonstrukcí. Bude na ni dohlížet...

Školní výlet na nedalekou Pálavu skončil v roce 1936 strašlivou tragédií. Při plavbě přes rozbouřenou Dyji se utopilo 32 žáků místní školy, kterým bylo 8 až 10 let. Dodnes je to pro obec Rakvice...

Usměvavý Feri opustil vězení. Prozradil, kam teď zamíří

Exposlanec Dominik Feri opouští teplickou věznici po úspěšné žádosti o...

Exposlanec Dominik Feri dnes po 15:30 opustil brány teplické věznice. Tamní soud totiž pravomocně vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Za mřížemi si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za...

Padl rekordní jackpot. Šťastlivec si odnáší téměř tři miliardy, raduje se i český stát

Eurojackpot spadající pod mezinárodní loterijní skupinu Allwyn funguje i v...

V Česku padla rekordní výhra v loterii, sázející získal v úterý večer ve hře Eurojackpot 2,911 miliardy korun. Informace z tabulky výher na webu loterijní společnosti redakci iDNES.cz a agentuře ČTK...

O prezidentské křeslo v Kolumbii se utká krajně pravicový „Tygr" a levicový kandidát

Volební atmosféra v Kolumbii. Ve druhém kole prezidentských voleb se střetne...

O funkci kolumbijského prezidenta se ve druhém kole 21. června utkají krajně pravicový právník a podnikatel Abelardo de la Espriella a levicový senátor Iván Cepeda. Podle kolumbijského webu El Nuevo...

1. června 2026  1:34,  aktualizováno  7:47

Po letních teplotách deštivé ochlazení. Nový týden přinese proměnlivé počasí

Bouřka procházela v neděli odpoledne severně od Nymburska.

Nedělní teploty vystoupaly na některých místech v Česku až téměř ke 30 °C, leckde však pršelo a byly bouřky. Na první červnový den meteorologové předpokládají velkou oblačnost, déšť a teploty jen...

1. června 2026  7:31

Předseda Senátu Vystrčil dorazil na Tchaj-wan. Setká se s tamní viceprezidentkou

Předseda Senátu za ODS Miloš Vystrčil

Předseda Senátu Miloš Vystrčil dorazil na Tchaj-wan, kde jej přivítal náměstek ministra zahraničí François Wu. Vystrčil novinářům pouze zamával a neposkytl jim žádné prohlášení, napsala tchajwanská...

1. června 2026  7:23

Šéf severokorejských špionů se v Rusku setkal s Šojguem

Šéf severokorejských špionů Ri Čchang-te se se v Rusku setkal s tajemníkem...

Šéf severokorejské zpravodajské služby Ri Čchang-te se koncem minulého týdne zúčastnil mezinárodního bezpečnostního fóra v Rusku, kde se setkal s tajemníkem ruské bezpečnostní rady Sergejem Šojguem....

1. června 2026  7:21

USA provedly údery na radarové stanice v Íránu. Má jít o reakci na agresi Teheránu

Prezident Donald Trump na setkání s majiteli malých podniků v Bílém domu ve...

Spojené státy v neděli oznámily, že jejich síly o víkendu v reakci na podle ní agresivní kroky Teheránu provedly údery proti íránským radarovým stanicím a řídícím centrům bezpilotních letounů v...

1. června 2026  6:58,  aktualizováno  7:01

Zemřel Jakub Zicha. Sbormistrovi a dirigentovi bylo 52 let

Jakub Zicha

Zemřel sbormistr, dirigent, violista a pedagog Jakub Zicha, bylo mu 52 let. Na webu o tom v neděli informovalo Divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni, kde Zicha působil od podzimu 2019 jako sbormistr...

1. června 2026  6:46

Bouřky na jihu Čech způsobily výpadky elektřiny, bez proudu bylo až 10 tisíc odběratelů

Následky bouřky a silného větru v Boršově na Českobudějovicku. (31. května 2026)

Přes jižní Čechy se v neděli přehnaly silné bouřky, které lámaly stromy a přerušovaly dodávky elektřiny. Ty energetici postupně obnovovali. Ještě kolem 20:30 bylo bez proudu přibližně 1800...

1. června 2026  6:34

Vláda by se mohla vrátit k přesunu agend lidských práv a protidrogové politiky

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš...

Ke svém rozhodnutí přesunout agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na čtveřici ministerstev by se v pondělí mohla vrátit vláda Andreje Babiš. Plán kritizují experti, v pondělí...

1. června 2026  5:57

Nový úsek D3 zvedl ceny bytů i domů, patrné je to u Budějovic a Tábora

Dál míříme směrem na Prahu, směr vpravo pak vede na Jindřichův Hrdec.

Lepší dopravní dostupnost vždy přímo ovlivní i ceny nemovitostí v dané oblasti. Nyní je tento trend vidět v okolí trasy dálnice D3, kde neovlivňuje pouze města, která jsou přímo u dálnice, ale...

1. června 2026

Kuba jako zapadlý africký slum: tma, neteče voda, vaří se na ohni a nejsou léky

Premium
Popeláři nejezdí. Obyvatelé Havany už uvykli haldám neodklizených odpadků,...

Kdyby na Kubě zbyli ještě nějací turisté, měli by tam novou atrakci, mohla by se jmenovat poznejte život v zapadlé africké vsi. Taky by se tam daly točit apokalyptické filmy, jak se svět rozpadl:...

1. června 2026

