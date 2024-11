Strach a násilí v Plzni. Ve městě strmě roste kriminalita, žádá vládu o pomoc

„Je to tu kurva nebezpečný. Tamhleta šlape za fet,“ rozhlédne se sedmačtyřicetiletý Petr Vlček kolem sebe. „Tihle cikáni tu dýlujou fet. Všechno jsou to fetky, hrozný špíny. Nastřelený, schopný tě přepadnout pro pár floků. Do toho mladý problematický Ukrajinci, který vyhledávají konflikty. Já proto u sebe nosím boxera s paralyzérem,“ vyloví z kapsy černé bundy několikrát trestaný muž kovovou zbraň a do ticha noci zapraská silný elektrický výboj.

Vlčák, jak mu tu všichni říkají, není žádný svatoušek a zdejší policajti mu přezdívali fantom plzeňských pošt. Před deseti lety jich s airsoftovou pistolí v ruce po městě a okolí vyloupil několik. Předtím byl jedenáctkrát soudně trestaný, mimojiné i za dvě loupežná přepadení. Za mřížemi zůstal déle i proto, že ve vězení kuchaři přerazil čelist.