Každý čtvrtý se žádankou ve frontě je pozitivní. I tak čekají vedle preventistů

16:38

Jedna společná fronta pro zájemce o plošné antigenní testování i pro ty, kdo mají indikovaný PCR test. Tak to vypadá na řadě odběrových míst, která ve středu spustila projekt plošného screeningu. Podle epidemiologa to rizikové je, fronty by měly být ideálně oddělené.