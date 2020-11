Domovy pro seniory jsou připravené na testování. Samotné testy jim ale chybí

Testy ani informace k jejich dodávce zatím nemají například v Domově pro seniory Chodov v Praze 11. „Dnes se tu tedy testovat nebude. Ovšem jsme nachystaní, čekáme jen na testovací sady,“ řekla ředitelka Ilona Veselá.

Testování klientů a zaměstnanců zařízení, jehož zřizovatelem je hlavní město, bude podle ředitelky provádět vlastní zdravotnický personál, který chodovský domov pro seniory zaměstnává. Z preventivních důvodů však Veselá oslovila i iniciativu Sestry v záloze, aby v případě potřeby v domově s testováním vypomohly.



Podle Aleny Hankové, která je vedoucí Domova pro seniory kardinála Berana, by měly v tomto zařízení antigenní testy obdržet během pondělka. V 10:30 však testy na místě ještě nebyly.

„Většinou nám to jde přes našeho zřizovatele, kterým je Arcidiecézní charita Praha. Obvykle šla pomoc nejprve tam a následně se rozvážela do jednotlivých středisek. Jindy přišla pomoc rovnou sem do domova. Zatím tu ale testy nejsou,“ řekla Hanková.



Testy, které přislíbila vláda, nedorazily ani do ústavu Alzheimer Home, který v Praze a okolí provozuje šest zařízení. „Ani z krajů, ani od ministerstva zdravotnictví nebo od ministerstva práce a sociálních věcí jsme žádnou informaci nedostali. Dostali jsme zatím pouze respirátory a těch je dostatek,“ řekl předseda správní rady Boris Šťastný.

Doplnil, že testování klientů i zaměstnanců vedení ústavu vítá. „Rizikem zavlečení nákazy už nejsou návštěvníci, ale zaměstnanci, proto pravidelné testování vítáme,“ řekl. Testovat tam bude vlastní zdravotnický personál. S odběry má dostatek zkušeností, protože antigenní testy už delší dobu používá.



„My to každých pět dnů zvládneme bez problémů, s personálním zabezpečením na rozdíl od mnohých jiných poskytovatelů problém nemáme,“ dodal Šťastný.

Testovací sady chybí i v jiných krajích

Testy na koronavirus nedorazily ani do domovů pro seniory v Jihočeském kraji. „Máme sady přislíbené, ale zatím jsme nic nedostali,“ řekla ředitelka domova pro seniory Libnič na Českobudějovicku Eva Kysnarová. Ředitelka domova pro seniory Hvízdal Simona Žigová řekla, že netuší kdy s testováním začnou.

Ani Domov Sedlčany na Příbramsku, největší zařízení pro seniory ve Středočeském kraji, zatím sady k povinnému testování nedostal. V případě potřeby používá vlastní testy, které si sám nakoupil, řekla ředitelka domova Jaroslava Kocíková.

„Zatím jsme s testováním nezačali, protože jsme dodneška nedostali testy. Testujeme jen toho, kdo se nám nezdá nebo kdo by měl zvýšenou teplotu. Pro tyto případy jsme nakoupili testy z vlastních peněz. Ale státní testy, které měly přijít, ještě nemáme,“ uvedla Kocíková. V Ústeckém kraji má testování začít nejpozději ve středu.

Do Plzeňského kraje zatím do pondělního poledne nedorazily testy. Podle informací z ministerstva práce a sociálních věcí během pondělka firma Avenier kontaktuje poskytovatele dotčených služeb a domluví rozvoz antigenních testů, řekla mluvčí Plzeňského kraje Alena Marešová.



Firma Avenier, která za distribuci zodpovídá, uvedla, že testy k plošnému testování na koronavirus dostanou některé domovy pro seniory v pondělí odpoledne, další zařízení v příštích dnech.

Dva miliony antigenních testů od firmy Abott v pondělí Avenier dopraví ze středních Čech na regionální pobočky. Jde o zhruba 200 palet. „První dodávky napříč celou Českou republikou tak rozvezeme již dnes (v pondělí) odpoledne a další pak budou následovat v následujících dnech,“ doplnil Martin Nesrsta ze společnosti Avenier, která má distribuci na starosti.

Může dojít k odložení testování

Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) žádá ministerstvo zdravotnictví, aby pravidla pravidelného testování na koronavirus upravilo a zahájení odložilo.

Nařízení o pravidelném testování klientů i personálu domovů každých pět dnů platí od minulé středy. Vzorky se musí poprvé odebrat do sedmi dnů, tedy do této středy.



„Určitě se testování nestihne. Distribuce testů začne pozvolna dnes, spíš zítra (v úterý). Na rozvoz je potřeba pět až sedm dní. Do středy nestihne začít s testováním téměř nikdo. Většina zařízení by možná mohla začít testovat ke konci týdne, některá pak příští týden,“ uvedl prezident APSS Jiří Horecký.



Očekává, že ministerstvo v pondělí nařízení aktualizuje a zahájení případně odloží. Nařízení by také mohlo obsahovat například ustanovení, že s vyšetřením se začne do tří dnů po obdržení testů, míní Horecký.



Nařízení o plošném testování v sociálních zařízeních platí v Česku od středy Půjde asi o 80 až 100 tisíc klientů a zhruba stejný počet personálu. Testovat je mají zdravotníci zaměstnaní v těchto zařízeních nebo jejich nasmlouvaní praktičtí lékaři, někde ale upozorňují na to, že personálu nebude dostatek i kvůli jeho nákaze.