Začíná plošné testování, najděte si odběrové místo ve speciální mapě

V provozu již je portál sdružující rezervační systémy jednotlivých odběrových míst. Termín odběru si musí lidé dopředu zarezervovat, čímž se podle ministerstva zdravotnictví sníží riziko šíření nákazy. Úřad upozorňuje, že pokud zájemcům přestane zvolený termín vyhovovat, mají ho stornovat a poskytnout místo ostatním.

Ministerstvo vyzývá, aby se zájemci o testování dostavili na odběrová místa s optimálním předstihem. Pro testování musejí mít také připravené osobní doklady a potřebné kontaktní informace.

Půjdete nebo už jste šli v těchto dnech na antigenní testy? Ano 53 Ne 182

Na výsledek si zájemci počkají na místě, měli by se ho dozvědět během dvaceti minut. Negativní test znamená, že člověk nebyl infekční pouze v době odběru. Další den tak již může být vše jinak.

Antigenní testování je hrazené zdravotními pojišťovnami. Do testování se zapojí i část praktických lékařů.

Pokud tedy zájemce nenajde například svého praktika na mapě odběrových míst, může jej zkusit kontaktovat, zda náhodou netestuje. Lékař, který není v systému, si může vykázat úhradu testu u pojišťovny.

Dosud bylo v ČR provedeno přes 350 tisíc antigenních testů, ty odhalily 10 tisíc pozitivních lidí. Testovalo se povinně v zařízeních sociální péče a dobrovolně také pedagogičtí pracovníci. Pozitivní výsledek u lidí s příznaky je považován za potvrzenou nákazu, u lidí bez příznaků je ho třeba potvrdit PCR testem.

Spuštění testování o dříve je nešťastné, řekl Kuba

Podle šéfa Asociace krajů ČR Martina Kuby je spuštění antigenního testování na koronavirus o dva dny dřív nešťastné. Kuba to řekl v úterý večer v České televizi. Podle něj to zatíží zdravotníky v krajích, kteří přitom do pátku dál testují učitele, uvedl.

Větší smysl má podle Kuby testování v uzavřených kolektivech, jako jsou domovy pro seniory, školy nebo firmy. Antigenní testy hrazené ze zdravotního pojištění mohou lidé podstoupit od středy.

Řada termínů pro antigenní testy je podle Kuby do pátku zabraná učiteli. „Já to spuštění o dva dny dřív považuji za velmi nešťastné,“ řekl. Vláda podle něj naslibovala lidem testování, ale odnesou to zdravotníci v krajích, kteří si letos často ani nemohli vybrat dovolenou. „Je třeba si uvědomit, kolik testovacích míst v krajích je, kolik týmů tam pracuje a kolik taky tudy projde lidí,“ podotkl.

Vláda podle Kuby v lidech vytvořila pocit, že se během čtyř dnů může otestovat celá republika, zdravotnictví v krajích na to ale nemá kapacity. Kritizoval také to, že vláda termín změnila „ze dne na den“. Kabinet začátek testování z pátku na středu posunul na svém pondělním jednání.