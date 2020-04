Testování kolektivní imunity: Seniory už někde nechtějí, chybí naopak děti

Například v Praze byla v sobotu naplněna kapacita odběrů u seniorů a lidí ve věku 40 až 59 let. Chybí naopak děti a mladiství. „Zatímco v ostatních kohortách máme otestovanou většinu potřebného počtu dospělých a seniorů, u dětí je to zatím jen čtvrtina z požadované tisícovky,“ uvedla mluvčí 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Petra Klusáková.

Pro děti a dorost je vyhrazeno testovací místo v Kateřinské zahradě nově od 10:00 do 20:00. Za první dva dny studie kolektivní imunity proti covid-19 zde bylo vyšetřeno 251 dětí a mladistvých. V plánu je otestovat tisíc lidí ve věku osm až 17 let.

Celkem by mělo být v Praze otestováno také 1 500 lidí ve věku 18 až 39 let, 1 500 lidí mezi 40 a 59 lety a 1 000 lidí od 60 do 89 let.

Ani v Brně už odborníci netestují od sobotního rána seniory z věkové skupiny 60 až 89 let. „Bohužel se i nadále objevuje ve vysílání některých rádií informace, že důchodci mají mezi 8:00 a 10:00 v testování přednost, což ale v Brně už neplatí, potřebný počet seniorů jsme již otestovali,“ upozornila Michaela Jelínková z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS).

Seniory už nevyšetří ani v jednom z odběrových stanů na Moravském náměstí a u univerzitního kampusu v Bohunicích.

Nejvíce teď odborníci v Brně potřebují zástupce z věkové skupiny osm až sedmnáct let. Upozorňují, že všichni nezletilí z této věkové skupiny, musí na test přijít se svým zákonným zástupcem, jinak do testování nemohou být zapojeni. „A to i v případě, že se jedná o mladé lidi starší patnácti let. Formálně jsou nezletilí, proto musí přijít se zákonným zástupcem, který na místě podepíše souhlas,“ doplnila Jelínková.

Seniory stále testují v Olomouckém kraji

Testování v Olomouckém kraji začalo o den později, tedy až v pátek. Na všech čtyřech odběrových místech se již otestovalo více lidí, než bylo přihlášeno do rezervačního systému. Zájem mají především dobrovolníci z řad střední generace. Lidé mezi 40 až 59 lety obsazují nejčastěji nejen oba odběrové stany v Olomouci, ale i odběrová místa v Uničově a v Litovli.

Podle dat ÚZIS prošlo v pátek ve dvou odběrových stanech na periferii Olomouce testy celkem 869 lidí, zdravotníci původně počítali s kapacitou 400 lidí. Ve věkové kategorii mezi 18 až 39 lety dorazilo 225 zájemců, mezi 40 až 59 lety se nechalo otestovat 348 dobrovolníků a ve věku od 60 let jich bylo 296, vyplývá z informací ÚZIS.

Na odběrových místech v Litovli i v Uničově přišlo první den přes 300 lidí, rezervační systém na tento den počítal s vyšetřením 200 lidí v každém městě. Stejně jako v Olomouci i tam však chodili lidé i mimo rezervace. Ty byly totiž ve všech třech městech hned první den beznadějně obsazené, například jen v Olomouci se kapacita 4 000 míst zaplnila ve středu za dvě hodiny.

Na rozdíl od pražských a brněnských odběrových stanů testují na Olomoucku stále i seniory. Těch tam odborníci přijmou ještě několik stovek. Doplnit je chtějí právě z řad lidí, kteří přijdou na odběrová místa v Olomouci, Litovli a v Uničově mimo rezervační systém. Případně se pokusí pro seniory v krajském městě zřídit ještě jeden speciální termín, řekl v pátek ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Marián Hajdúch.

Na Olomoucku by mělo být testováno dohromady téměř 7 000 lidí. Pro Brno je celkový počet stanoven na 5 000, z toho už téměř polovinu testovací stany odbavily v prvních dvou dnech. Dalších 5 000 lidí připadá na hlavní město, v Praze už otestovali přes 3 000 zájemců.

Počátky testování kolektivní imunity se neobešly bez problémů. Organizátory zaskočil velký zájem, například v Brně tak zájemci od pátku dostávají pořadová čísla, aby se zamezilo konfliktům.

Testy poslouží pro studii kolektivní imunity. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl, že výsledky studie by měly být na začátku května. Řekl, že ve statistikách pozitivních případů nejsou někteří lidé, kteří si už onemocněním prošli, ale neví o tom, protože neměli příznaky. Tělo u nich vytvořilo protilátky a mohou být infekční. Studie má ukázat, kolik je takových lidí v populaci.