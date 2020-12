Jásot po zjištění výsledku i čekání. Jaký byl první den plošného testování

Fronta asi deseti lidí se vine před registračním místem, kde klienti dostávají pořadové číslo. Vedle postává hlouček učitelů směřujících na dobrovolné testování pedagogů, které probíhá v samostatném stanu. A opodál konečně stojí kontejner, ve kterém se odebírají vzorky na antigenní testy v rámci plošného testování populace.

Tak vypadala kolem desáté hodiny ranní prvního dne testování situace v Nemocnici Na Bulovce. Ačkoliv se zájemci musí povinně objednávat na konkrétní čas, na místě se krátké fronty tvořily. Ať už před již zmíněným registračním místem, kde se smíchali zájemci o placený PCR test i o plošné testování, či před samotným odběrovým kontejnerem, kde následně lidé čekali na výsledky.

Ačkoliv registrační místo bylo společné, samotné testy probíhaly pro každou skupinu jinde. Po obdržení jednoho pořadového čísla na samotný odběr a druhého na obdržení výsledku proto dostal zájemce také instrukce, kam má jít. Tam čekal na ohlášení svého čísla. Po odběru, který trval několik málo minut, šel ven čekat na vyvolání druhého čísla. Po asi patnácti minutách obdržel výsledek.

„Trochu mě překvapilo, že jsem se šel registrovat na společné místo s PCR testy. Ale jinak mi to přijde organizačně v pohodě,“ hodnotil situaci Samuel, který se nechal testovat mezi prvními.

Fronty tvořilo v areálu nemocnice jen kolem deseti lidí, ani ti však nedodržovali dvoumetrové rozestupy. Téměř nikdo pak neměl respirátor, jen obyčejnou ústenku. A to přesto, že se mísili s lidmi, kteří měli indikovaný PCR test. Také před odběrovým místem na Václavském náměstí postával dopoledne hlouček lidí, ten tvořilo kolem dvaceti lidí, kteří již většinou čekali na výsledky.

Ve frontě na testování pak stáli lidé všech věkových skupin, od studentů plánující Vánoce se staršími příbuznými, až po seniory. Asi každý druhý zájemce pak dorazil s dalším člověkem, zbytek přišel na testování sám.

Fronty na testy Fronty se tvořily i před některými dalšími odběrovými místy v Praze. A to mnohde delší, než Na Bulovce, kde čítaly jen kolem desíti až patnácti lidí. Třeba v Thomayerově nemocnici čekalo už před sedmou ráno na spuštění odběrů zhruba dvacet lidí. Společně tam byli samoplátci, lidé poslaní svým praktickým lékařem či hygienou a zájemci o antigenní test. Ti se sice museli registrovat na konkrétní čas mezi jedenácti a půl třetí, nemocnice je ale v pondělí vyzvala, aby přišli kdykoliv mezi sedmou a půl třetí, což způsobovalo ve frontě spory o pořadí a čekající to velmi kritizovali. Kolem osmé hodiny už se fronta netvořila a lidé čekali jen uvnitř pavilonu. Po osmé hodině, kdy začalo testování u polikliniky na Chodově, stálo před odběrovým místem deset až 15 lidí. Objednaní čekali na odběr asi půl hodiny. Někteří lidé byli kvůli čekání mrzutí a rozčilení. Ve frontě, která se tvořila i před desátou hodinou, byli i zde kromě zájemců o antigenní testování také lidé se žádankou od lékaře na PCR test a samoplátci. Zdroj: ČTK

Hurá, znělo z hloučků lidí

„Organizačně bych řekl, že vše probíhá v pořádku,“ hodnotil situaci dopoledne ředitel Nemocnice Na Bulovce Jan Kvaček. Lidé podle něj chodí na čas, na který se objednali. „Myslím, že to je zorganizované velmi dobře, máme už zkušenosti z toho předchozího masivního PCR testování,“ dodal.

Na místě ostatně panovala spíše optimistická nálada. Především z hloučku učitelů, kteří stáli o pár metrů vedle, se ozýval jásot, když všichni získali negativní výsledek testu.

„To musím hned všem napsat,“ komentovala situaci jedna z učitelek. „Já jsem si vzala s sebou lítačku, pro případ, že bych byla pozitivní, a vy byste mě pak nevzali do auta,“ žertovala další.

„Je to úleva, to určitě. I když já jsem se šel nechat testovat hlavně proto, že jedu na Vánoce za rodinou na Moravu a nechci je nakazit. Já bych snad měl průběh lehký,“ komentoval situaci další zájemce, Adam.

Jak ale upozornil ředitel Kvaček, pro nemocnici jsou antigenní testy náročnější než PCR metoda. „Výtěry pro tuto metodu posíláme do laboratoře. Kdežto u antigenních testů musí každý z nich někdo vyhodnotit přímo na místě,“ vysvětlil.

Další šance na objednání

Přesto jeho nemocnice, která nyní provede denně asi 500 odběrů v rámci plošného testování, svou kapacitu od pátku zdvojnásobí. „Pro velký zájem v pátek navyšujeme na tisíc antigenních testů denně,“ oznámil Kvaček.

Půjdete nebo už jste šli v těchto dnech na antigenní testy? Ano 1310 Ne 5870

Tato místa přitom ještě nejsou v rezervačním systému, zájemci proto mají šanci v dalších dnech zajistit si místo právě Na Bulovce. Pokud by přitom nemocnice kapacitu nezvýšila, byla by již nyní plně obsazená, a to až do 27. prosince. „Určitě doporučuji to v dalších dnech hlídat,“ dodal Kvaček.

Nemocnice Na Bulovce současně provádí stále i PCR testy, kapacitu má tisíc až dva tisíce odběrů denně. „Nicméně v posledním měsíci zájem pomalu opadal,“ popsal ředitel nemocnice. Také kapacity testování učitelů byly podle něj zaplněny jen asi ze čtvrtiny.

Antigenní test na covid-19 chce ve středu podle údajů z rezervačního systému absolvovat asi 1 300 Pražanů. Volných termínů na test hrazený z veřejného zdravotního pojištění do Vánoc jsou jen jednotky, většinou se objeví jen po odhlášení někoho jiného. Do Vánoc jich 29 v Praze otevřených odběrových míst zvládne přes 13 500, každý může jít jednou za pět dní. Své pacienty testují i některé ordinace praktických lékařů a ambulantních specialistů, v metropoli se přihlásilo asi 170.