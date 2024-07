Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Lékařka Valerie, zdravotní sestra Simona, podnikatel Jan… Patří k mladým lidem, kteří by měli zakládat rodiny. Jenže nechtějí. Alespoň ne hned. A pořídili si pojistku do budoucna pro případ, že by ve vyšším věku nemohli počít přirozenou cestou: nechali si zmrazit pohlavní buňky, tedy vajíčka či spermie. V posledních letech jim podobných v Česku přibývá.