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Od špinavého vzduchu po vapování. O zdraví plic rozhoduje i adresa, varují lékaři

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  13:14
Tisková konference k blížícímu se Světovému dni CHOPN v pražském PressCentru...

Tisková konference k blížícímu se Světovému dni CHOPN v pražském PressCentru ČTK.. (5. listopadu 2026). | foto: Matyáš Sahula, iDNES.cz

Tisková konference k blížícímu se Světovému dni CHOPN v pražském PressCentru...
Tisková konference k blížícímu se Světovému dni CHOPN v pražském PressCentru...
Tisková konference plicních lékařů v Praze věnovaná prevenci, ochraně dýchacích...
Tisková konference plicních lékařů v Praze věnovaná prevenci, ochraně dýchacích...
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Česká populace se potýká s paradoxem doby. Dýchá sice čistší vzduch než ve 20. století, přesto nemocnice hlásí plná lůžka pacientů s těžkými plicními potížemi. Na tiskové konferenci na to upozornili přední pneumologové. Za nepříznivým trendem stojí stárnutí, moderní léčba tlumící imunitu, polétavý prach i nová past na mladé – vapování.

Když osmašedesátiletý Josef slyšel diagnózu chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), šlo do tuhého. Ze dne na den típnul cigaretu, začal poctivě rehabilitovat a stav zlepšil natolik, že pěšky zdolal Sněžku náročnou trasou přes Obří důl. Většina lidí však zadýchávání léta přehlíží a omlouvá ho věkem či nadváhou. V plicích se jim přitom nevratně rozpadají tkáně a zadržují vzduch, který nelze vydechnout.

Podle odhadů pneumologů trpí CHOPN až 600 tisíc Čechů, léčí se však pouhých 260 tisíc. Zbytek o postupném dušení netuší a pomoc vyhledá až při těžkém záchvatu. Za posledních deset let vzrostl počet hospitalizací kvůli respiračním infekcím o 14 procent, u seniorů nad 65 let dokonce o třetinu. Loni skončilo v nemocnicích přes 34 tisíc pacientů.

Smrtící kombinace. Nemocí plic a zástavou dechu trpí stovky tisíc lidí, často to netuší

Na vině je kromě stárnutí populace i zákeřný paradox špičkové medicíny. „Populace nejen stárne, ale je také více nemocná. V poslední době se výrazně rozvíjí moderní biologická či onkologická léčba. Tyto postupy pacientům sice zásadně pomáhají zvládat jejich nemoc, zároveň však tlumí imunitní systém. Tělo pak nedokáže běžné podzimní infekci čelit, ta probíhá mnohem tížeji a pacienti často končí v nemocnici,“ popsal pro iDNES.cz přednosta plicní kliniky FN Olomouc Petr Jakubec.

Pro lékaře to znamená nelehké balancování. „Je to obrovské dilema. Velkou zkušenost máme u pacientů po transplantaci plic. Dávku léků potlačujících imunitu musíme vybalancovat naprosto přesně – aby tělo darovanou plíci neodmítlo, ale zároveň aby pacient nechytil těžkou infekci z každého bacilu a nestrávil zbytek života po nemocnicích,“ vysvětlil pro iDNES.cz.

Děti, které jsou otroky drog

Zatímco klasické kouření ustupuje, lékaře děsí masivní nástup elektronických cigaret. „Takzvané zdravé užívání tabáku formou vapování je obrovský nesmysl a v podstatě vítězství tabákové lobby nad politiky. Tabákový průmysl si našel nový byznys plán, jak převést hořící výrobky na tekuté náplně a udržet lidi závislé. Vapování způsobuje těžké akutní stavy a vzniká u něj extrémní závislost. V Americe už vidíme jedenáctileté děti, které se bez nikotinu nedokážou učit a staly se otroky drogy,“ varovala na tiskové konferenci předsedkyně plicní společnosti profesorka Martina Koziar Vašáková.

Pozor na přehnané uklízení. Čisticí prostředky škodí plicím jako cigarety

Klasické cigarety přitom zůstávají největším zabijákem. „Kouření zvyšuje šanci na rakovinu plic až stonásobně oproti nekuřákům a tabák celosvětově usmrtí každou čtvrtou sekundu jednoho člověka,“ zdůraznila Vašáková s tím, že škodliviny poškozují i jícen, hrtan či dokonce močový měchýř.

Nadějí je preventivní screening plic na nízkodávkovém CT, který se od ledna rozšíří pro lidi od 50 do 79 let. „Kromě nádorů na snímcích vidíme rozedmu plic či začínající fibrózu. U více než poloviny vyšetřených navíc odhalíme kalcifikace věnčitých tepen, což je přímé varování před infarktem,“ uvedla Vašáková. Doporučení na vyšetření bude moci nově vydat jakýkoliv lékař včetně stomatologa.

Špinavé dědictví a propasti mezi kraji

Dýchací cesty ničí i ovzduší. Analýzy ledovců ukázaly, že za poslední dvě tisíciletí byl vzduch v Evropě absolutně čistý jedině během morové rány v letech 1349 až 1353, kdy se zastavil veškerý život. Dnes sice ubylo hrubého popílku, mikroskopické částice PM2,5 však normy WHO v Česku stále překračují 2,6násobně a pronikají z plicních sklípků přímo do krve.

Propasti panují i mezi samotnými regiony. „Počty infekcí i závažných stavů se liší. Horší situace je tam, kde se špatné ovzduší pojí s nižší sociální úrovní a horší dostupností péče – typicky v Moravskoslezském, Ústeckém či Karlovarském kraji,“ potvrdil pro iDNES.cz Jakubec. V rizikových okresech hrozí až dvojnásobné riziko úmrtí na plicní nádor než v čistších oblastech jak na konferenci uvedla profesorka Vašáková.

Kdo si chce funkčnost svých plic nechat bezplatně zkontrolovat, může využít veřejná preventivní měření na spirometrech pořádaná Českým občanským spolkem proti plicním nemocem (ČOPN). Akce proběhnou 18. listopadu v pražském OC Letňany, 19. listopadu ve fakultních nemocnicích v Olomouci, Hradci Králové a Brně a 20. listopadu v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Vyšetření i konzultace s odborníkem jsou zdarma a bez žádanky.

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