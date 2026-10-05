Z plicního moru nemějme strach. Není 14. století, lék máme, uklidňuje infektolog

Co je vlastně plicní mor a jak se liší od „klasického“ dýmějového moru?
Je to infekce, kterou vyvolává stejná bakterie, tedy Yersinia pestis. V tomto případě jsou ale primárně místo lymfatických uzlin postiženy plíce a průběh je závažnější.
Pokud by v laboratoři vznikly kapénky, například po rozbití zkumavky, a člověk by ho bez ochranných pomůcek vdechl, k nákaze by dojít mohlo. Dovedu si představit, že i v tomto případě by expoziční dávka mohla být mnohem vyšší, než když se člověk setká s někým, kdo je morem nakažený.