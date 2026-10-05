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Z plicního moru nemějme strach. Není 14. století, lék máme, uklidňuje infektolog

Tereza Krocová
  13:35

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Milan Trojánek | foto:  Petr Topič, MAFRA

Případ z Ruska znovu obrátil pozornost k nemoci, která má v historii pověst jednoho z nejděsivějších zabijáků. Plicní mor může mít rychlý a závažný průběh, podle přednosty Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny Milana Trojánka je však dnes dobře léčitelný antibiotiky. Přenos mezi lidmi je navíc výrazně obtížnější než u běžných virových infekcí. „Pro nás riziko v podstatě není,“ říká.

Co je vlastně plicní mor a jak se liší od „klasického“ dýmějového moru?
Je to infekce, kterou vyvolává stejná bakterie, tedy Yersinia pestis. V tomto případě jsou ale primárně místo lymfatických uzlin postiženy plíce a průběh je závažnější.

Pokud by v laboratoři vznikly kapénky, například po rozbití zkumavky, a člověk by ho bez ochranných pomůcek vdechl, k nákaze by dojít mohlo. Dovedu si představit, že i v tomto případě by expoziční dávka mohla být mnohem vyšší, než když se člověk setká s někým, kdo je morem nakažený.

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