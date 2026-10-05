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Plicní mor: jaké jsou příznaky, jak se šíří a proč je nejnebezpečnější formou nemoci

Petra Škraňková
  12:06
Plicní mor je nejnebezpečnější forma onemocnění morem.

Plicní mor je nejnebezpečnější forma onemocnění morem. | foto: Reuters

Plicní mor je nejnebezpečnější forma onemocnění morem.
Plicní mor je nejnebezpečnější forma onemocnění morem.
Plicní mor je nejnebezpečnější forma onemocnění morem.
Plicní mor je nejnebezpečnější forma onemocnění morem.
7 fotografií
Plicní mor patří k nejzávažnějším formám moru. Nemoc způsobuje bakterie Yersinia pestis a bez rychlé léčby může člověka během velmi krátké doby ohrozit život. Na rozdíl od nejčastějšího dýmějového moru se navíc může přenášet přímo mezi lidmi. Při včasném nasazení antibiotik je však léčitelný.

V Rusku se zřejmě objevil plicní mor. Ruské úřady to popírají, v nemocnicích v Irkutské oblasti na východě Sibiře ale zavedly karanténu. Situaci sledují i Spojené státy.

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Co je plicní mor

Plicní mor je infekční onemocnění, při kterém bakterie Yersinia pestis napadne plíce a způsobí rychle postupující zápal plic. Může vzniknout dvěma způsoby:

  • u tzv. primárního plicního moru člověk bakterii vdechne,
  • sekundární plicní mor se může rozvinout tehdy, když se bakterie při neléčeném dýmějovém nebo septikemickém moru rozšíří krevním oběhem až do plic.

Co je septikemický mor?
Forma moru, při níž se bakterie rozšíří do krve a může vyvolat těžkou sepsi a selhání orgánů.

Světová zdravotnická organizace (WHO) označuje plicní mor za nejnebezpečnější formu onemocnění. Nemoc není jen záležitostí dávné minulosti, loni v červenci na plicní mor zemřel mladý muž v severní Arizoně v USA, který při práci přicházel do styku s nemocnými kočkami, což bylo považováno za pravděpodobný zdroj nákazy.

Jak se šíří plicní mor?

Plicní mor je jedinou běžnou formou moru, která se může šířit z člověka na člověka. K přenosu dochází vdechnutím infekčních částic, které nemocný uvolňuje zejména při kašli. Nakazit se člověk může také od zvířete s plicní formou moru.

Samotný mor (který může vést k dýmějovému moru, z nějž se může vyvinout plicní mor) se na člověka nejčastěji přenáší prostřednictvím infikovaných blech nebo kontaktem s nakaženými zvířaty a jejich tkáněmi.

Jak se léčí

Plicní mor se léčí antibiotiky a léčba musí začít co nejrychleji. Při důvodném podezření lékaři podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí nemají čekat na definitivní laboratorní potvrzení nákazy.

  1. Podle závažnosti nemoci se antibiotika podávají nitrožilně nebo ústy.
  2. Pacient s plicním morem musí být izolován.
  3. Lidé, kteří byli s nemocným v těsném kontaktu, mohou dostat preventivní antibiotickou léčbu.

Bez léčby může plicní mor postupovat mimořádně rychle. WHO uvádí, že může být smrtelný už během 18 až 24 hodin od rozvoje příznaků, zatímco při včasném rozpoznání a léčbě jsou šance na uzdravení výrazně vyšší.

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Jak poznat příznaky

Příznaky se mohou objevit velmi rychle, po vdechnutí bakterie někdy už přibližně za jeden den. Typická je náhlá horečka, zimnice, bolest hlavy a výrazná slabost. Následují příznaky rychle se zhoršujícího zápalu plic – dušnost, bolest na hrudi a kašel, při kterém se může objevit vodnatý nebo krvavý hlen.

Protože první projevy mohou připomínat jinou těžkou infekci dýchacích cest, samotné příznaky k potvrzení plicního moru nestačí. Diagnóza se ověřuje laboratorním vyšetřením, například vzorku krve nebo sputa, což je vykašlaný hlen z dýchacích cest. Při podezření na mor je vzhledem k rychlosti onemocnění nutná okamžitá lékařská pomoc.

Kde se nejvíc vyskytuje

WHO v září 2026 uvedla, že Madagaskar patří spolu s Demokratickou republikou Kongo k zemím, kde je mor stále endemický; v roce 2025 tam bylo potvrzeno 51 případů moru.

Velká epidemie zasáhla v roce 2017 Madagaskar, především oblast hlavního města Antananarivo a města Toamasina, další ohnisko plicního moru tam WHO zaznamenala v roce 2021 v regionech Itasy a Haute Matsiatra. V roce 2019 byly dva případy plicního moru potvrzeny u obyvatel čínského Vnitřního Mongolska, kteří byli diagnostikováni v Pekingu. Jednotlivé případy se objevují také ve Spojených státech – v roce 2021 byl plicní mor potvrzen ve Wyomingu a v červenci 2025 na něj zemřel mladý muž v okrese Coconino v Arizoně.

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