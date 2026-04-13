Plicní fibrózy mohou vést k nevratnému poškození plic a postupnému zhoršování jejich funkce. Projevují se kašlem, dušností nebo únavou, čímž pacienty omezují v běžných životních aktivitách.
„Ve skupině kuřáků ve věku 55 až 74 let vidíme podobný podíl lidí s potenciálním plicním nádorem i s potenciální plicní fibrózou, v obou případech zhruba mezi třemi a čtyřmi procenty,“ uvedla přednostka Pneumologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní Thomayerovy nemocnice Martina Koziar Vašáková.
To ukazují i data ze screeningu rakoviny plic, do kterého se od roku 2022 zapojilo přes 21 tisíc současných či bývalých silných kuřáků. Za prvních zhruba 3,5 roku lékaři podezření na plicní fibrózu po vyšetření počítačovou tomografií (CT) odhalili u asi 3,1 procenta z nich.
„Nízkodávkové CT umožňuje zachytit změny na plicích ještě před tím, než se onemocnění klinicky projeví. Pro radiology je proto důležité tyto nálezy systematicky popisovat a správně interpretovat, aby pacient mohl být včas odeslán k dalšímu vyšetření,“ vysvětlil primář Kliniky zobrazovacích metod Fakultní nemocnice Plzeň a předseda Radiologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) Hynek Mírka.
„Pacient zachycený v časné fázi má výrazně lepší prognózu. Můžeme jej sledovat, včas zahájit léčbu a zpomalit progresi onemocnění,“ doplnila Ivana Čierná Peterová, místopředsedkyně výboru České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP.
Praktičtí a plicní lékaři od roku 2022 oslovili více než 40 tisíc pacientů, z nichž se k dalším vyšetřením dostavila zhruba polovina. Rizikových, tedy současných či bývalých silných kuřáků ve věku 55 až 74 let, je v populaci zhruba půl milionu. Každý rok lékaři odhalí rakovinu plic u více než 6500 pacientů, v dobře léčitelném časném stadiu ale jen u desetiny z nich.