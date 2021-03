12:00

Bolestivé záchvaty kašle, dušnost, vystoupání do schodů jako téměř nadlidský úkon. Osmapadesátiletá Jaroslava Polenová z jihočeských Černětic trpí plicní fibrózou. Onemocněním, které jizví plíce, postupně se rozšiřuje a vede k ­vážným problémům s dýcháním. A­ v nejhorších případech může do několika let skončit úmrtím.