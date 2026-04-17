Plavání je součástí tělesné výchovy. Peníze na učitele hradí stát školám ze státního rozpočtu.
Děti mezi první a pátou třídou mají podle rámcového vzdělávacího programu pro základní školy absolvovat aspoň 40 hodin plavání, o způsobu zařazení plavání do ročníků a rozvrhů rozhodují ředitelé jednotlivých škol.
Školní plavání je povinné od roku 2017. Doprava na školní plavání se v minulosti hradila z takzvaných ostatních neinvestičních výdajů škol. Rozpočet na tyto výdaje činil od roku 2023 okolo 2,5 miliardy korun ročně, vyplývá z informací k rozpočtům regionálního školství na webu ministerstva.
„Ministerstvo školství se rozhodlo, že od ledna 2026 přestane školám proplácet povinnou výuku plavání. Stát sice dál direktivně nařizuje, že se děti plavat učit musí, ale peníze na to už nepošle,“ upozornila na platformě médium.cz poslankyně za ODS Renáta Zajíčková.
„Zajištění podmínek pro povinné plavání na základních školách, tedy prostory či doprava, je po převodu ONIV (takzvaných ostatních neinvestičních výdajů, pozn. red.) na města a obce odpovědností zřizovatele. Každá škola má jiné podmínky, některé mají vlastní bazén, jiné využívají městský či soukromý, některá má bazén v dochozí vzdálenosti, jiná i desítky kilometrů daleko,“ uvedlo ministerstvo školství.
Zřizovatelé, tedy obce a kraje, mohou podle úřadu tyto náležitosti efektivněji zohlednit. Podle doporučení ministerstva se z peněz zřizovatele hradí i náklady na učební pomůcky k výuce plavání.
Financování části takzvaných ostatních neinvestičních výdajů, stejně jako nepedagogických pracovníků škol, přešlo od letošního roku ze státu na zřizovatele, tedy obce a kraje. Změnu prosadila bývalá vláda, zástupci samospráv, odborů i některých školských organizací ji dříve kritizovali. Ostatní neinvestiční výdaje používají školy například na nákup učebnic, školních pomůcek nebo další vzdělávání učitelů.
Na povinnou výuku plavání stanovenou vzdělávacím programem nemohou školy požadovat peníze od rodičů, vyplývá z informací na informačním webu ministerstva.