Stát se zbavil další odpovědnosti: dotovat plavání pro školáky. Zůstává však povinné

Dopravu a prostor na povinné školní plavání od ledna neplatí stát, ale mají je hradit zřizovatelé základních škol, tedy obce a města. Vyplývá to z páteční odpovědi ministerstva školství. Důvodem změny je podle resortu převod části školních výdajů na obce a města po změně financování nepedagogických pracovníků.
foto: Profimedia.cz

Plavání je součástí tělesné výchovy. Peníze na učitele hradí stát školám ze státního rozpočtu.

Děti mezi první a pátou třídou mají podle rámcového vzdělávacího programu pro základní školy absolvovat aspoň 40 hodin plavání, o způsobu zařazení plavání do ročníků a rozvrhů rozhodují ředitelé jednotlivých škol.

Školní plavání je povinné od roku 2017. Doprava na školní plavání se v minulosti hradila z takzvaných ostatních neinvestičních výdajů škol. Rozpočet na tyto výdaje činil od roku 2023 okolo 2,5 miliardy korun ročně, vyplývá z informací k rozpočtům regionálního školství na webu ministerstva.

Školy musejí odsouvat výuku plavání, není dostatek bazénů nebo se čeká na nové

„Ministerstvo školství se rozhodlo, že od ledna 2026 přestane školám proplácet povinnou výuku plavání. Stát sice dál direktivně nařizuje, že se děti plavat učit musí, ale peníze na to už nepošle,“ upozornila na platformě médium.cz poslankyně za ODS Renáta Zajíčková.

„Zajištění podmínek pro povinné plavání na základních školách, tedy prostory či doprava, je po převodu ONIV (takzvaných ostatních neinvestičních výdajů, pozn. red.) na města a obce odpovědností zřizovatele. Každá škola má jiné podmínky, některé mají vlastní bazén, jiné využívají městský či soukromý, některá má bazén v dochozí vzdálenosti, jiná i desítky kilometrů daleko,“ uvedlo ministerstvo školství.

Plavání bude povinné, rozhodla Valachová. Školy na něm lpí už dnes

Zřizovatelé, tedy obce a kraje, mohou podle úřadu tyto náležitosti efektivněji zohlednit. Podle doporučení ministerstva se z peněz zřizovatele hradí i náklady na učební pomůcky k výuce plavání.

Financování části takzvaných ostatních neinvestičních výdajů, stejně jako nepedagogických pracovníků škol, přešlo od letošního roku ze státu na zřizovatele, tedy obce a kraje. Změnu prosadila bývalá vláda, zástupci samospráv, odborů i některých školských organizací ji dříve kritizovali. Ostatní neinvestiční výdaje používají školy například na nákup učebnic, školních pomůcek nebo další vzdělávání učitelů.

Na povinnou výuku plavání stanovenou vzdělávacím programem nemohou školy požadovat peníze od rodičů, vyplývá z informací na informačním webu ministerstva.

Česko nestíhá krizi duševního zdraví. Pomoc musí přijít rychleji, říká Protopopová

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

Auto na šrot, traktor s utrženými koly. Střet audi se zetorem byl mimořádně tvrdý

Náraz byl tak silný, že se utrhla kola traktoru i valníku. Po střetu skončilo...

Vážná dopravní nehoda se v pondělí po poledni stala na silnici nedaleko Jindřichova Hradce ve směru na Lodhéřov. Podle prvotních informací tam řidič audi začal předjíždět jiné vozidlo a přitom...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Paliva po otevření Hormuzu rychle zlevní, návrat k normálu ale potrvá, míní analytici

Situace v Hormuzském průlivu a jeho okolí: ukazuje čekající tankery a nákladní...

Otevření Hormuzského průlivu představuje pro ropný trh velkou úlevu, ceny ropy i pohonných hmot by v následujících dnech měly rychle klesat. Návrat k normálu a předválečným cenám ale může trvat i...

17. dubna 2026  18:19

Írán otevřel Hormuz obchodním lodím. Dál ale trvá americká blokáda, reagoval Trump

Tankery poblíž ománského Muscatu (7. března 2026)

Írán přestal zcela blokovat průjezd Hormuzským průlivem pro obchodní lodě. Tamější ministr zahraničí Abbás Arakčí to oznámil v souvislosti s uzavřením příměří mezi Izraelem a Libanonem. To totiž...

17. dubna 2026  15:02,  aktualizováno  17:31

OBRAZEM: Hřebenovku na Luční boudu prorazila fréza, poslední sníh rozpustí slunce

Fréza prorazila cestu k Luční boudě (17. dubna 2026).

Cesta z Výrovky na Luční boudu na hřebenech Krkonoš je po zimě opět sjízdná. Sněžná fréza v pátek dopoledne prorazila poslední sněhovou bariéru, která se držela mezi Luční boudou a Památníkem obětem...

17. dubna 2026  17:23

Izrael už nebude bombardovat Libanon. Má to zakázané od USA, uvedl Trump

Vysídlení lidé, kteří se po uzavření příměří mezi Hizballáhem a Izraelem vrací...

Izrael už nebude bombardovat Libanon. Má to zakázané od USA, uvedl v pátek americký prezident Donald Trump na své síti Truth Social. Doplnil, že Spojené státy budou spolupracovat s Libanonem a...

17. dubna 2026  16:12,  aktualizováno  17:22

RECENZE: Lee Cronin je ve své Mumii zdatný balzamovač, ale slabší vypravěč

60 % Premium
Snímek z filmu Lee Cronin: Mumie

Nebývá zvykem, aby si režisér vetkl své jméno do názvu filmu, nicméně Lee Cronin tak učinil a jeho nejnovější počin nese název Lee Cronin: Mumie. Můžeme to samozřejmě vnímat jako sebestřednou manýru,...

17. dubna 2026

V brněnské ČT vznikl stávkový výbor. Odbory se bojí o budoucnost regionálních studií

Česká televize slavnostně otevřela nové studio v brněnské Líšni. Investice do...

V brněnském studiu České televize (ČT) vznikl dnes v reakci na vládní návrh zákona o médiích veřejné služby stávkový výbor. Podle členů výboru návrh ohrožuje existenci televizních studií v Brně a v...

17. dubna 2026  16:39

Závislost ho málem zničila. Teď chce na skútru objet svět

Ludva Klatovský se vydá na 20 tisíc kilometrů dlouhou cestu kolem světa na své...

Závislost na alkoholu ho dostala na dno, Ludva Klatovský ze Stráže nad Nisou se rozhodl začít znovu. Hodlá objet svět na patnáctileté, klasické Vespě PX 150. Je to jeho dlouholetý sen. Svůj příběh...

17. dubna 2026  16:38

Světelná závora je hazard s dopravou, tvrdí Praha 8 a chystá správní žalobu

Dvakrát do stejné řeky. Pokus regulovat dopravu na hranicích Bohnic a Troje už...

Praha 8 připravuje správní žalobu proti rozhodnutí magistrátu, který chce v Trojské ulici ve směru od Bohnic zavést takzvanou světelnou závoru regulující dopravu. Opatření má platit po dobu jednoho...

17. dubna 2026  16:27

Na letadlovce USA kvůli blokádě dochází jídlo, vojáci fotí poloprázdné tácy

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln v čele útočné skupiny v Arabském...

Američtí vojáci sloužící na Blízkém východě se dostali do prekérní situace. Tenčí se jim zásoby jídla a kvůli válce Spojených států s Íránem jim americká pošta nedoručí nové. Na sítích už tak kolují...

17. dubna 2026  16:23

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

17. dubna 2026  7:12,  aktualizováno  16:15

Česko nabídne do Hormuzského průlivu radar, až se situace zklidní, oznámil Babiš

Premiér Andrej Babiš

Česká republika nabídne pro zajištění bezpečnosti Hormuzského průlivu pasivní radar, bude to ve chvíli, kdy se tam situace zklidní. V pátek to řekl premiér Andrej Babiš. Odpoledne na síti X doplnil,...

17. dubna 2026  12:31,  aktualizováno  16:02

