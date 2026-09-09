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Plat prezidenta může poprvé přesáhnout 400 tisíc korun. Zvýšily by se i náhrady

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  13:09
Prezident Petr Pavel v Partii na CNN Prima News (30. srpna 2026)

Prezident Petr Pavel v Partii na CNN Prima News (30. srpna 2026) | foto: CNN Prima News

Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval...
Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval...
Prezident Petr Pavel po rozhovoru pro iDNES.cz s šéfredaktorem iDNES Matyášem...
Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval...
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Od ledna by platy vrcholných politiků mohly vzrůst o pět procent. Prezident republiky by tak vůbec poprvé pobíral měsíční plat přesahující 400 tisíc korun. Předsedové obou parlamentních komor a vlády by si polepšili o 15 400 korun na 324 100 korun za měsíc. K růstu dojde jen pokud vládní koalice neprosadí v Parlamentu zmrazení odměn.

Plat řadového poslance by se zvýšil o 5700 na 120 700 korun. Vyplývá to z výpočtu ze současného znění platového zákona.

Koalice ANO, SPD a Motoristů navrhla loni v listopadu na začátku nového volebního období pětileté zmrazení platů vrcholných politiků od letošního ledna. Předlohu vládní tábor ale dosud neprosadil. Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) chce, aby se Sněmovna začala zmrazením platů zabývat tento měsíc.

Prezident republiky by podle výpočtu z nynějších pravidel bral od ledna 402 400 korun. Nárůst by představoval 19 200 korun měsíčně. Místopředsedové parlamentních komor a ministři by dostávali 230 300 korun za měsíc místo letošních 219 300 korun.

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Odměna místopředsedy vlády by vzrostla o 13 200 korun na 278 300 korun. Předsedové parlamentních výborů, komisí a delegací by si příští rok polepšili o 8100 korun na 169 900 korun měsíčně. Plat místopředsedů senátních a sněmovních výborů a předsedů podvýborů by vzrostl o 6900 korun na 145 300 korun.

Platy se vypočítávají z takzvané platové základny, která vychází z průměrné mzdy v národním hospodářství vždy za předminulý rok. Příští rok, pokud by se pravidla nezměnila, by se však mělo při výpočtu opět použít ohraničení meziročního růstu platové základy nejvýše o pět procent, jak je stanovila loňská novela platového zákona. Bez ohraničení růstu základny by vzrostly platy vrcholných politiků o zhruba 14,3 procenta. Výši platové základny vydává koncem roku ministerstvo práce a sociálních věcí.

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Vrcholným politikům by od ledna spolu s platy vzrostly rovněž měsíční náhrady. Například prezident republiky by na ní měl 262 700 korun a jeho manželka 111 800 korun. Paušální náhrada premiéra by podle výpočtu z platného zákona činila 41 400 korun a ministra 33 600 korun.

Poslanecká a senátorská paušální náhrada na stravné a reprezentaci by byla 17 900 korun, cestovní náhrada by představovala 44 800 až 67 100 korun podle vzdálenosti bydliště. Víceúčelová paušální náhrada předsedy parlamentní komory by činila 64 900 korun.

Přehled hrubých měsíčních platů vybraných ústavních činitelů v Kč:
Funkcionář20232024202520262027 – předběžný údaj
Prezident341 200341 200365 000383 200402 400
Předseda parlamentní komory a premiér274 800274 900294 000308 700324 100
Místopředseda vlády236 000236 000252 400265 100278 300
Místopředseda parlamentní komory a ministr195 300195 300208 900219 300230 300
Předseda parlamentního výboru, komise a delegace144 100144 100154 100161 800169 900
Poslanec a senátor102 400102 400109 500115 000120 700
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