Vedení pošty si rozdalo miliony, běžní zaměstnanci průměrně vydělají do 30 tisíc

Web PlatyÚředníků.cz přinesl nyní platy a odměny, které si v loňském roce rozdalo vedení České pošty. Na webu jsou postupně dostupné informace o platech a odměnách na ministerstvech, některých státních úřadech či národních podnicích a také veškeré úřady pod takzvaným služebním zákonem.

Pokud však jde o Českou poštu, v loňském roce si již bývalý generální ředitel Roman Knap dohromady vydělal 5 620 484 korun. Z toho 4 370 484 korun tvořil plat, zbylých 1 250 000 korun byla odměna. Současně měl k dispozici nefinanční bonus, tedy třeba auto i pro soukromé účely.

„Podle mých informací dostal pan Knap jen to, na co měl nárok podle smlouvy, kterou podepsal za mého předchůdce v roce 2018,“ sdělil nedávno pro MF DNES ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Jeho resort je zřizovatelem České pošty.

Člen dozorčí rady až za 360 tisíc korun

Odbory právě teď řeší hromadné výpovědi stovek zaměstnanců, které se Česká pošta v rámci restrukturalizace rozhodla propustit. Ministr Rakušan by proto do budoucna chtěl, aby na odměny manažerů státních firem mělo vliv i to, jaké hospodářské výsledky daná firma má.

Vedle toho web Platyúředníků.cz zveřejnil odměny předsedů a členů dozorčí rady pošty. Například jeden ze členů dozorčí rady si za devět a půl měsíce přišel na asi 1,3 milionu korun. Místopředsedové dozorčí rady si pak na odměnách vydělali od 72 tisíc až po 633 tisíc korun. Členové dozorčí rady si na odměnách poté přišli na 360 tisíc za rok.

Platy úředníků na České poště. | foto: Platyúředníků.cz

Předsedkyně největšího odborového svazu České pošty, Jindřiška Budweiserová, pro iDNES.cz doplnila, že běžní zaměstnanci na České poště za loňský rok měli průměrný příjem necelých 30 tisíc korun.

„Pracovníci za přepážkou mají asi 27 tisíc korun, poštovní doručovatelé zhruba 25 tisíc korun. Ještě ale nemáme přesné údaje, protože od 1. dubna došlo k navýšení mezd a zatím nevíme, jak se to promítlo do jednotlivých kategorií. Protože to bylo v různých procentuálních výší,“ dodala pro iDNES.cz Budweiserová.