Policisté a hasiči ostrouhají. Přidáno letos nedostanou, uvedlo ministerstvo

V letošním roce ministerstvo vnitra spíše nepočítá se zvýšením platů příslušníků bezpečnostních sborů, zvýšit by se ale mohly platy občanských zaměstnanců. Platy policistů a hasičů by místo toho vzrostly příští rok. Po čtvrteční schůzce ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) s odbory to novinářům řekl Petr Kuchař z odborové organizace Unie bezpečnostních složek.