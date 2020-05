Vyhnali mě s tím, popsal Babiš reakci poslanců na jeho nápad zmrazit platy

„Já jsem minule žádal paní ministryni Maláčovou na vládě, aby to řešila. V podstatě se mi nelíbí, že platy politiků jsou navázány na platy soudců a státních zástupců. Takže je to potřeba oddělit,“ řekl premiér.

Ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová ve Sněmovně představila svůj nápad, že by platy poslanců, senátorů a členů vlády měly napříště odvíjet od minimální mzdy. „Je nejlepší měřítko, které zobrazuje hospodářskou kondici České republiky,“ řekla Maláčová.

Platová základna, z níž se vypočítávají platy politiků, by podle ní měla být ve výši pětinásobku minimální mzdy. Výše minimální mzdy je teď 14 600 korun.



„Zklamala mě paní Maláčová, která se i v rámci této krize se chovala stejně nekolegiálně jako předtím. Tak, jak ji všichni známe,“ kritizoval ji pak v rozhovoru sobotním Právu Babiš.

Maláčová dostala od Babiše fakticky úkol, aby připravila návrh na omezení platů politiků. „Já jsem u toho seděl, když premiér řekl paní ministryni, vlastně to dostala, mně to připadalo úplně jako úkol, připravte, je to vaše pravomoc, připravte úpravy platů. Takže ona vlastně reagovala skutečně na toto výslovné, já myslím, o tom bych nediskutoval, to je jednoznačné, dostala to za úkol,“ řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek v nedělní debatě v televizi Prima.

Babišova představa je ovšem jiná, než je představa ministryně práce a sociálních věcí. „Ministři kromě platů mají náhrady, máme diety a tak dále, takže je tam velký prostor v tom šetření a myslím si, že ty platy politiků by měly být zmrazeny. Teď naštěstí kvůli viru se nikam nelétá, poslanci nejezdí na výlety a my taky necestujeme, takže uvidíme, co z toho vyřešíme na pondělní vládě, pokud o tom vůbec bude debata,“ uvedl Babiš ve svém pravidelném pohledu na události týdne.