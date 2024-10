Po kritice veřejnosti i právníků vláda otáčí. Růst platů politiků přehodnotí

Jurečka návrh odůvodňoval tím, že se platy politiků jednoduše kvůli rozhodnutí soudu musí zvednout spolu se soudci, kteří se stížností uspěli. Podle ústavních právníků, které redakce iDNES.cz oslovila, to ale není pravda a platy politiků, na rozdíl od soudců, růst nemusí.

„Samozřejmě je možné, aby si je nezvýšili, parlament je v příjímání zákonů nezávislý,“ řekl iDNES.cz ústavní právník Ondřej Preuss. V případě jakékoli změny by podle něj záleželo na tom, jak by byla odůvodněna a vyjednána a zda by toto zdůvodnění v případě potřeby obstálo před soudem.

Podobně mluvil i jeho kolega z katedry ústavního práva Jan Kudrna. „Politici přirozeně mohou navrhnout jinou výši klíčového koeficientu. Je ale otázkou, zda by v případném řízení před soudem nebyla shledána protiústavní,“ vysvětlil iDNES.cz Kudrna.

A za pravdu dal expertům i samotný Ústavní soud. „Dojde-li ke zvýšení platů politiků, jakožto ústavních činitelů, stane se tak v důsledku reakce Parlamentu na rozhodnutí Ústavního soudu, který ovšem pouze ve vztahu k soudcům označil úpravu platových záležitostí za neústavní. Ústavností snížení platů u politiků se soud nezabýval, tudíž ji nemohl ani nijak zpochybnit,“ uvedla mluvčí soudu Kamila Abbasi.

Nejdřív navýšení hájili

Vládní politici nejdříve v týdnu růst svých platů hájili. Podle Jurečky to sice dělají neradi, ale nic jiného jim nezbývá. „Jasně jsme řekli, že chceme růst platů politiků snižovat. Související změna ale byla ze strany soudců, kterých se také týkala, napadena. Nejdříve před obecným, později před Ústavním soudem, jehož rozhodnutí musíme respektovat. Proto resort přišel s návrhem, bez kterého by vůbec nemohl být vypočítán plat na příští rok,“ tvrdil ministr.

Podobně argumentoval i premiér Petr Fiala. „My bychom takovýmto způsobem rozhodně nezvyšovali platy,“ prohlásil premiér s tím, že ale kabinetu kvůli rozhodnutí soudu nic jiného nezbývá.

S navrženým zvýšením naopak nesouhlasil prezident Petr Pavel. „Nedovedu si představit, že by v situaci, ve které jsme, teď měly jedné skupině růst platy tak výrazněji než jiné,“ uvedl Pavel. A novelu kritizovala i opozice. „Fialova vláda zdražuje, co se dá, lidé přicházejí o své úspory, ale politikům se mají platy výrazně zvyšovat. To je naprosto nepřijatelné,“ řekl šéf ANO Andrej Babiš.

Jediná dlouhodobě udržitelná cesta by podle opozice měla vést k oddělení platů soudců a politiků, a ty následně zmrazit. „Zmrazte platy politiků a my požádáme o mimořádnou schůzi,“ nabídl Babiš ve čtvrtek současné vládě. Že by oddělení platů byla cesta, připouští i premiér Fiala.

Vláda měla návrh z dílny ministerstva práce řešit na čtvrtečním zasedání, Jurečka ale nakonec novelu nepřinesl. „Ještě probíhá připomínkové řízení,“ řekl novinářům. Kabinet by se tak novelou mohl opět zabývat v příštím týdnu. Vše ale už nasvědčuje tomu, že na avizované 14procentní navýšení platů u politiků nedojde. „Máme dýchat se společností,“ dodal ministr Kupka.