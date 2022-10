Platy poslanců mohou příští rok překročit 100 tisíc. Zvedne se i prezidentův

Platy řadového poslance a senátora by mohl příští rok vzrůst na 102 400 korun měsíčně. Plat prezidenta by mohl činit 341 200 korun, o 38 500 korun víc než nyní.

Agentura data vypočítala podle předběžného údaje Českého statistického úřadu o průměrné hrubé měsíční nominální mzdě na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství za loňský rok, od níž se platy vrcholných politiků odvíjí.

Platy vrcholných politiků jsou třetím rokem stejné kromě letošního ledna, kdy vzrostly o asi šest procent. Od února se vrátily změnou zákona na loňskou úroveň. Možné razantnější zvýšení od ledna souvisí právě s tímto dlouhodobějším zmrazením. Politici si platy zmrazili nejprve kvůli koronavirové krizi a pro většinu letoška na návrh koaliční vlády Petra Fialy kvůli snaze najít úspory vzhledem ke schodku státního rozpočtu.

Platová novela se týkala i soudců a státních zástupců, z podnětu Okresního soudu v Ústí nad Labem se jí zabývá Ústavní soud. Minulá vláda Andreje Babiše neprosadila loni návrh, podle kterého by se odměny prezidenta, členů kabinetu a zákonodárců nezvyšovaly dalších pět let.

Předsedové obou parlamentních komor a premiér by příští rok pobírali podle výpočtu z předběžného údaje statistiků 274 800 korun a místopředsedové Sněmovny a Senátu a ministři 195 300 korun. Nárůst by činil 31 000 korun a 22 100 korun.

Odměna místopředsedy vlády by mohla vzrůst o 26 600 korun na 236 000 korun a předsedů parlamentních výborů, komisí a delegací o 16 300 korun na 144 100 korun. Místopředsedové senátních a sněmovních výborů a předsedové podvýborů by si mohli polepšit o 13 900 korun na 123 200 korun.

Loňská průměrná mzda v celém hospodářství činila podle předběžného údaje statistického úřadu 37 903 korun. Platy se vypočítávají z takzvané platové základny, která je součinem průměrné mzdy vždy za předminulý rok a koeficientu 2,5. Přesnou výši platové základny zveřejňuje koncem roku ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle výpočtu by činila 94 757,50 koruny proti nynějším 84 060 korunám.

Politikům by s platy vzrostly i měsíční náhrady. Například prezident by měl zvláštní víceúčelovou paušální náhradu 317 500 korun. Paušální náhrada premiéra by činila 35 100 korun a ministra 28 500 korun. V případě poslanců a senátorů by se paušální náhrada na stravné a reprezentaci zvýšila z 13 500 korun na 15 200 korun, na cestovních náhradách by měli podle vzdálenosti bydliště až 56 900 korun. Víceúčelová paušální náhrada předsedy parlamentní komory by činila 55 000 korun.

Na platy ústavních činitelů počítá návrh státního rozpočtu na příští rok s částkou 6,47 miliardy korun. Je to zhruba o 730 milionů korun víc než letos. Na platy poslanců je připraveno v příštím roce téměř 312 milionů korun a na platy senátorů zhruba 131 milionů korun. Na plat prezidenta je vyčleněno přes čtyři miliony korun.

„Za zvýšení poslaneckých platů bych se musel stydět,“ řekl na mimořádném jednání těsně před parlamentními volbami v roce 2021 Babiš.