Platy politiků vzrostou. Premiér a šéfové komor budou poprvé brát přes 300 tisíc

Autor: ,
  11:57
Platy vrcholných politiků vzrostou od ledna zhruba o pět procent. Premiér a předsedové parlamentních komor budou vůbec poprvé brát více než 300 000 korun hrubého měsíčně. Plat řadového poslance se zvýší o 5500 na 115 000 korun. Prezident bude dostávat 383 200 korun, o 18 200 korun víc než letos. Vyplývá to ze sdělení ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) o vyhlášení platové základny, z níž se platy odvozují. Sdělení vyšlo ve sbírce.

Předseda SPD Tomio Okamura byl zvolen předsedou Poslanecké sněmovny. | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Koalice ANO, SPD a Motoristů navrhla v listopadu pětileté zmrazení platů vrcholných politiků na současné úrovni, tedy do konce roku 2030. Do konce letošního roku tuto změnu už v Parlamentu neprosadí. Od ledna proto platy vrcholných politiků a dalších činitelů vzrostou podle nynějších zákonných pravidel. Na nynější částky se sníží podle premiéra Andreje Babiše (ANO) později.

Premiér a předsedové Sněmovny a Senátu budou podle výpočtu ČTK brát 308 700 korun. Nárůst představuje 14 700 korun. Místopředsedové parlamentních komor a ministři budou dostávat 219 300 korun místo letošních 208 900 korun. Odměna místopředsedy vlády vzroste o 12 700 korun na 265 100 korun.

Předsedové parlamentních výborů, komisí a delegací si příští rok polepší o 7700 korun na 161 800 korun. Plat místopředsedů senátních a sněmovních výborů a předsedů podvýborů vzroste příští rok o 6600 korun na 138 400 korun.

ANO, SPD a Motoristé chtějí zmrazit platy politiků, shodla se nová koalice

Platová základna vychází z průměrné mzdy v národním hospodářství vždy za předminulý rok. Pro příští rok ministerstvo použilo při jejím výpočtu ohraničení meziročního růstu základy nejvýše o pět procent, jak je stanovila letošní novela platového zákona. Základna bude ledna činit 106 433 korun. Při využití běžného vzorce pro výpočet platové základny by vzrostly platy vrcholných politiků skokově zhruba o 13,2 procenta.

Vrcholným politikům spolu s platy vzrostou rovněž měsíční náhrady. Například prezident republiky na ní bude mít od ledna 250 200 korun a jeho manželka 106 500 korun. Paušální náhrada premiéra bude činit 39 400 korun a ministra 32 000 korun. Poslanecká a senátorská paušální náhrada na stravné a reprezentaci bude 17 100 korun, cestovní náhrada bude představovat až 63 900 korun podle vzdálenosti bydliště. Víceúčelová paušální náhrada předsedy parlamentní komory bude činit 61 800 korun.

Přehled hrubých měsíčních platů vybraných ústavních činitelů v Kč:

Funkcionář20192020, 2021 a únor až prosinec 2022, v závorce leden 20222023202420252026
Prezident274 500302 700 (321 000)341 200341 200365 000383 200
Předseda parlamentní komory a premiér221 200243 800 (258 600)274 800274 900294 000308 700
Místopředseda vlády189 900209 400 (222 000)236 000236 000252 400265 100
Místopředseda parlamentní komory a ministr157 00173 200 (183 700)195 300195 300208 900219 300
Předseda parlamentního výboru, komise a delegace115 900127 800 (135.600)144 100144 100154 100161 800
Poslanec a senátor82 40090 800 (96 300)102 400102 400109 500115 000
Vstoupit do diskuse (129 příspěvků)

Jsme takoví rakousko-uherští „čuníci“, říká o šíření žloutenky Prymula

Nejčtenější

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků, hrozba je akutní

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO. Podle slov německého poslance a experta na obranu Rodericha Kiesewettera (CDU), se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

OBRAZEM: Děkující Mareš, dojatý Bouček. S Hezuckým se loučili moderátoři i herci

Leoš Mareš přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké obřadní...

V pátek se rodina, přátelé, kolegové i mnoho fanoušků přišlo rozloučit s moderátorem Patrikem Hezuckým (†55) do krematoria v pražských Strašnicích. Přišel jeho parťák z éteru Leoš Mareš i většina...

U Vysokého Mýta se srazil vlak s náklaďákem, nehoda se stala při stavbě dálnice

Řidiče kamionu musel po srážce s vlakem do nemocnice transportovat vrtulník....

Na železniční trati v úseku Vysoké Mýto město – Cerekvice nad Loučnou se ráno srazil osobní vlak s nákladním automobilem. Nehoda se stala v Hrušové na Orlickoústecku, zranění jsou čtyři lidé, z toho...

18. prosince 2025  8:57,  aktualizováno  12:31

Rakušan, který chce do vedení Sněmovny, nabídl, že půjde i za vládními poslanci

Tisková konference Starostů. Na snímku hovoří Vít Rakušan. (13. listopadu 2025)

Po změně vlády se už bývalý ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan chystá na volbu místopředsedy Sněmovny, do které ho jeho hnutí nominovalo. „Nebojím se, jsem připraven se jít představit na každý...

18. prosince 2025  12:03,  aktualizováno  12:25

Němce, který najel v Mannheimu do lidí, odsoudili na doživotí na psychiatrii

Doživotní trest odnětí svobody uložil soud v Mannheimu muži, který letos v...

Doživotní trest odnětí svobody uložil ve čtvrtek soud v Mannheimu muži, který letos v březnu najel autem do chodců na pěší zóně v centru města. Zabil dva lidi a 14 dalších zranil. Soud však...

18. prosince 2025  12:25

Je lepra zpět? Jak poznat příznaky? Co znamenají nové případy v Rumunsku a Chorvatsku?

Malomocenství neboli Hansenova choroba či lepra

Evropou prolétla zpráva, která zní jako z historických románů. V Rumunsku lékaři potvrdili první případy lepry po více než 40 letech. Přestože slovo malomocenství v lidech vyvolává dávný děs, moderní...

18. prosince 2025  12:11

Na dálnici D6 boural kamion, do okolí se rozletěly lahve s minerálkou

Nehoda na D6. Havaroval kamion s minerálkou.

Kamion převážející lahve s minerální vodou ráno havaroval na 79. kilometru dálnice D6 poblíž Lubence. Vůz skončil převrácený na boku v příkopu, všude kolem se rozsypaly zelené lahve. Nehoda se obešla...

18. prosince 2025  9:44,  aktualizováno  12:01

Hromadná nehoda blokovala D1 na Vysočině. Srazila se osobní i nákladní auta

Při hromadné nehodě u Větrného Jeníkova se srazilo nejméně osm aut. Dálnice na...

Provoz na dálnici D1 celé čtvrteční dopoledne komplikovala nehoda mezi Humpolcem a Jihlavou. Na 100. kilometru ve směru na Brno se srazilo několik osobních i nákladních aut. Dálnice byla v místě...

18. prosince 2025  8:48,  aktualizováno 

Popelka na britské ambasádě. Úředníkům radí Rozárka, velvyslance trefily oříšky do nosu

Britský velvyslanec Matt Field nám popřál hezké vánoce. A už se těší na pohádku

Britský velvyslanec v Česku Matt Field znovu potěšil české publikum netradičním vánočním přáním. Po loňské inspiraci filmem Pelíšky letos vsadil na pohádkovou jistotu, která ke Štědrému dni...

18. prosince 2025  11:58

Platy politiků vzrostou. Premiér a šéfové komor budou poprvé brát přes 300 tisíc

Předseda SPD Tomio Okamura byl zvolen předsedou Poslanecké sněmovny.

Platy vrcholných politiků vzrostou od ledna zhruba o pět procent. Premiér a předsedové parlamentních komor budou vůbec poprvé brát více než 300 000 korun hrubého měsíčně. Plat řadového poslance se...

18. prosince 2025  11:57

Tragédie v písecké firmě. Po pádu do nádrže jeden muž zemřel, druhý je zraněný

Policie (ilustrační foto)

Tragicky skončil pád dvou mužů do odkalovací nádrže ve středu odpoledne v jedné z píseckých firem. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Jeden muž nehodu nepřežil,...

18. prosince 2025  11:49

Slovensko kvůli počasí zrušilo plánovaný přílet tří nových stíhaček F-16

První stíhačky F-16 dorazily na Slovensko. (22. července 2024)

Slovensko kvůli husté mlze na vojenské základně Kuchyňa na západě země odložilo přílet tří nových stíhaček F-16 pro svou armádu. Nový termín převzetí strojů americké výroby zatím není známý.

18. prosince 2025  11:49

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

„Skočíme ze skály, snad nás padák udrží.“ Klíčový summit EU řeší ruská aktiva

Aktualizujeme
Belgický premiér Bart De Wever diskutuje s dalšími evropskými lídry na summitu...

Od našeho zpravodaje v Bruselu Lídři Evropské unie ve čtvrtek rozhodují o finančním přežití Ukrajiny. Hlavním bodem je plán na využití zmrazených ruských aktiv k zajištění „reparační půjčky“ ve výši alespoň 90 miliard eur. Dorazil...

18. prosince 2025  9:37,  aktualizováno  11:31

Turek dostal termín schůzky na Hradě. Pavel ho přijme v pondělí

Programová jednání ANO, SPD a Motoristů. Filip Turek (Motoristé sobě). (24....

Prezident Petr Pavel přijme v pondělí v 11:00 na Hradě Filipa Turka. Motoristé chtějí, aby se stal ministrem životního prostředí. Úřad vede dočasně Petr Macinka. Hlava státu má k Turkovi výhrady a do...

18. prosince 2025  11:15,  aktualizováno  11:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.