Politici bojují o platy. Co s nimi bude, naznačí jednání rozpočtového výboru

„Musíme dýchat se společností,“ řekl ministr dopravy a místopředseda ODS Martin Kupka poté, co návrh čtyřkoalice v polovině října schválila vláda.

Peníze i pro první dámu Součástí vládního návrhu je i to, že manželka prezidenta Eva Pavlová by měla dostávat třetinu z peněz, které dostává jako nezdanitelnou paušální náhradu hlava státu Petr Pavel.

Navýšení platů politiků o 6,95 procenta navrhl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL po kritice jeho původního plánu na růst platu politiků o 13,7 procenta.

ANO a SPD zablokovaly, aby byl návrh vlády schválen ještě do konce loňského roku. „Netušil jsem, že nenažranost vládních politiků je nekonečná,“ řekl lídr opozičního hnutí ANO Andrej Babiš.

Jurečka ještě před před Vánoci navrhl, aby pro politiky už nebylo výhodné, aby hromadili funkce. Ti, kteří to budou dál dělat, mají mít nově za druhou funkci jen čtyřicet procent platu. Platy vrcholných politiků by mohly do budoucna meziročně růst nejvýše o pět procent, navrhl rovněž Jurečka.

Totéž navrhli i Piráti, kteří na podzim opustili vládní koalici. „To vypadá, že si vládní koalice osvojila princip stanovení stropu na skokový nárůst a současně ta spravedlivá pravidla pro kumulaci funkcí,“ řekl šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek.

O návrzích vlády i opozice budou poslanci jednat na mimořádné schůzi Sněmovny, která začíná ve středu a očekává se, že se protáhne až do pátku.