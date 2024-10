Policisté nebudou vybírat pokuty. Protestují tak proti nízkým platům

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Policisté po celém Česku chystají na první listopadový týden netradiční protest – nebudou lidem dávat pokuty, ale přestupky budou řešit jen domluvou. Chtějí tak upozornit na to, že na mnoha služebnách chybí značné množství policistů, mají nízké platy a část policistů odejde během prvních pár let po nástupu. Policisté tvrdí, že vedení tlačí právě na to, aby vybírali pokuty. Policejní prezidium to odmítá a varuje policisty, že nemohou svévolně odpouštět pokuty, ale že pro „domluvu“ musí být důvod.