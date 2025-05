Svaz měst a obcí změnu převodu financování kritizuje dlouhodobě. „Celé to bylo řešené příliš překotně a bez nás jako plnohodnotného partnera. Tato změna prošla bez řádného legislativního procesu, neexistuje analýza dopadů na obecní a krajské rozpočty ve střednědobém horizontu, neexistuje výhled, kolik peněz na příští rok dostaneme,“ shrnuje hlavní argumenty Lukl.

Šéf svazu tvrdí, že senátoři, ke kterým nyní novela poputuje, mají také negativní pohled. „Oslovíme senátory a na sněmu Svazu města a obcí ve čtvrtek i pana prezidenta s žádostí, aby zákon neschválili, respektive prezident nepodepsal a poslancům jej vrátil,“ prohlásil pro iDNES.cz Lukl.

Podle něj fakt, že bude část zaměstnanců škol placená ze státní kasy a část z kasy obecní, „vrazí klín do pospolitosti školního kolektivu“. „Ve školách to udělá zlou krev. Musíme si uvědomit, že jsou na tom některé obce lépe a mohou si dovolit své uklízečky a kuchařky a další hýčkat. Ale pak jsou tu i takoví zřizovatelé, kteří tuto možnost mít nebudou. A to stejné platí i o financování pomůcek, knih a dalších výdajů, které nově na obce dopadne,“ zdůrazňuje Lukl.

Dodává, že starostové obcí neříkají změně kategorické „ne“, ale chtějí řádné projednání, studie a analýzy. „Podobně jsme apelovali i v případě digitalizace stavebního řízení. Ta byla zaváděná také překotně a víme, jak to dopadlo. Politici by se měli poučit a názor starostů brát vážně,“ apeluje Lukl.

Ředitel: Je to riziko, další změny potřebujeme

Se svazem chtějí mimo jiné vycizelovat argumenty i samotní ředitelé škol. Ti se podle šéfa Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce změny v platech bojí. „Snažíme se se svazem komunikovat, stejně tak s odbory. Obáváme se, aby obce na zaplacení těchto lidí měli i po převodu části státního rozpočtu dost peněz a nemuseli ještě doplácet. To nebude totiž dost dobře možné,“ shrnuje Zajíc.

Stejně tak podle něj není možné zaručit, že peníze převedené ze státu na obec či kraj opravdu doputují na plat daného pracovníka. „Tyto částky nelze přesně vyhradit. Vždy to bude na zastupitelích dané obce. A všechny debaty o výši odměn a platů, které se dosud vedly na celostátní úrovni, budou separátně probíhat v každé obci. A to pak může záležet i na osobních vztazích mezi ředitelem školy a vedením obce. To je riziko,“ upozorňuje Zajíc, který vede základní školu v Pečkách na Kolínsku.

Zároveň ale celou školskou novelu Zajíc potopit nechce. „Je to celé nešťastné. Zvlášť kvůli tomu, že financování nepedagogů je přílepkem ke spoustě dobrých změn, které my na školách opravdu potřebujeme. Velká školská novela je důležitá, ukotvuje psychology, sociální a speciální pedagogy a další podpůrné pozice. Přináší spoustu dobrých změn, až na tu s platy uklízeček a dalších,“ vysvětluje Zajíc.

Velká školská novela prošla nejtěsnější možnou většinou Sněmovnou ve středu po poledni. Kromě kontroverzního bodu financování kuchařek a školníků a dalších nepedagogů přináší asi padesátku změn, na které je mezi poslanci i odbornou veřejností shoda. Jde třeba o zajištění pozic pro školní psychology, speciální a sociální pedagogy nebo pozice takzvaného dalšího učitele pro děti se speciálními potřebami.

Novela má zavést také systémovou podporu provázejících učitelů. Jedná se o zkušené učitele, kteří provázejí studenty učitelství na praxích ve školách. V balíku změn je také nová podoba maturity, kterou si studenti mohou vybrat místo klasického zkoušení. Variantou bude nově i celoroční projekt přezdívaný „malá bakalářka“.

Pomoc pro děti z vyloučených lokalit

„Díky novele se posuneme blíž k lépe připraveným učitelům, nižším nerovnostem ve vzdělávání a větší podpoře duševního zdraví dětí,“ oceňuje například Kateřina Konrádová z organizace Učitel Naživo.

„Až doposud dostávaly všechny školy od státu stejnou finanční částku bez ohledu na to, jak se lišila náročnost poskytovaného vzdělání v jednotlivých školách. Od příštího roku bude možné, aby stát pomocí indexace škol poskytoval školám individuální a cílenou podporu. Tento krok může zásadně přispět ke zlepšení stavu ve vyloučených lokalitách a pomoci s narovnáním rozdílů mezi jednotlivými školami,“ vysvětluje Konrádová.

Analytik Karel Gargulák z PAQ Research zase upozorňuje na změny, které nejsou na první pohled vidět. „Digitalizace spádů škol umožní lépe sledovat segregaci romských žáků ve školství. Snahám o desegregaci může pomoci i navrhované zavedení spádovosti pro poradenská zařízení, která vydávají doporučení pro návštěvu speciálních škol. Právě speciální školy často nadměrně koncentrují romské žáky,“ komentuje Gargulák.

Novela podle něj obsahuje i další kontroverznější body, třeba sloučení škol s méně než 180 dětmi, které mají stejného zřizovatele. Znamenalo by to, že školy zůstanou, ale budou mít jedno sdílené ředitelství. I kvůli tomu Gargulák připomíná, že hlasování v Senátu bude klíčové. „Pokud novelu senátoři neschválí, spíše neprojde. Sněmovna už ji pravděpodobně nestihne schválit,“ dodává.