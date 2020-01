Brčka zmizí, neekologické obaly zdraží. Legislativa reaguje na požadavky EU

Ekomodulace nařizuje autorizovaným obalovým společnostem upravit příspěvky vybírané od jednotlivých firem za uvádění obalů na trh, na základě opětovné použitelnosti, recyklovatelnosti a obsahu nebezpečných látek v obalech, a to s ohledem na celý jejich životní cyklus.

Tím by se na trhu mělo docílit toho, že snadno recyklovatelné obaly budou levnější oproti těm, které kombinují různé nekompatibilní typy plastů. I tato novela reaguje na požadavek Evropské unie, konkrétně o tom, aby jednotlivé státy nějakým způsobem zvýhodňovaly ekologické výrobce.

„Nejlepším příkladem snadné recyklace je průhledná PET lahev. Opakem je strakamakatý obal kombinující tři druhy plastů. Výrobci to dělají rádi, hlavně pro děti je to hezké a barevné, ale je to strašně špatně recyklovatelné,“ řekl ministr životního prostředí Richard Brabec pro zpravodajský server Lidovky.cz.



Podle některých názorů však proti sobě jdou dva různé požadavky – požadavek na ekologičnost a trvanlivost potravin. „Zboží musí vydržet dlouho čerstvé, odolávat kyslíku či UV záření, a zároveň by obaly měly být podle zákona co možná nejmenší a nejlehčí, čehož se dá docílit právě pomocí aditiv nebo laminací materiálů,“ uvedla mluvčí Eko-kom Lucie Müllerová.

Zavedení ekomodulace je součástí novely zákona o obalech. Ta již prošla vládou, nyní je na půdě Sněmovny. „Snad na lednové schůzi se začne celý balíček projednávat,“ uvedla mluvčí ministerstva životního prostředí Dominika Pospíšilová.