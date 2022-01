K osmnáctinám prsa jako z Instagramu. Plastika ale pomůže jen někomu

Chirurgické úpravy vlastního těla se stávají stále běžnějšími, jak o nich častěji mluví influenceři i modelky na sociálních sítích. Především na menší zákroky se pak už nebojí chodit ani lidé, kteří sotva dosáhli plnoletosti.

„Mladí lidé, zhruba ve věku od osmnácti do třiceti let, tvoří asi třetinu všech pacientů estetické plastické chirurgie v Česku. Proti dřívějšku nyní mnoho klientů chodí s jasným a realistickým požadavkem, co na sobě chtějí změnit,“ řekl pro iDNES.cz plastický chirurg z kliniky Esthé Ondřej Měšťák.