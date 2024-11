Oslepli po botoxu, odpadl jim ret. Boom levných estetických úprav, varují lékaři

S prvními estetickými úpravami Renato začal, když mu bylo čtyřiadvacet. „První zákrok byl botox do čela. Byla to vrásková prevence, později k tomu od pětadvaceti přibylo pravidelně i oční okolí,“ vzpomíná. K úpravám se rozhodl, protože chce, jak sám říká, „maximalizovat přirozenou krásu na nejvyšší možný level“. V úpravách hodlá nadále pokračovat a stejně jako doposud je chce nechat v rukou profesionálů. „Mám zkušenosti i s výplněmi, výhradně se ale svěřuji do rukou lékařek, které patří mezi špičky ve svém oboru,“ říká.

Ne každý, kdo chce větší rty nebo hladší obličej, se obrací na lékaře. Někteří z různých důvodů navštěvují kosmetičky nebo zdravotní sestry, které se výplním věnují v salonech.