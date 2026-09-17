Zájemci se ale na ně mohou podívat na nadcházejících Dnech NATO a Dni Vzdušných sil v Ostravě na Letišti Leoše Janáčka tento víkend.
„Kvůli aktuálním provozním a organizačním podmínkám a programu v České republice se Red Arrows rozhodli plánovaný přelet zrušit. Hlavní součástí jejich návštěvy zůstává účast na Dnech NATO a Dnech Vzdušných sil AČR, kde se Red Arrows představí návštěvníkům ve svém leteckém programu,“ uvedla armáda.
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V pátek hlavy vzhůru. Nad Prahou opět prolétnou legendární britští Red Arrows
Původně měla formace přiletět k Praze od severu. Nad Letištěm Václava Havla v Ruzyni se měla přeskupit do tvaru šípu, prověřit kouřové efekty a následně obletět západní okraj města směrem k jihu. Krátce po 14:00 hodině měla formace proletět nad Karlovým mostem v centru Prahy.
Před rokem britskou akrobatickou skupinu doprovodily během přeletu nad Prahou dvě české stíhačky JAS-39 Gripen. Společný průlet nad centrem hlavního města s barevnými kouřovými efekty se konal u příležitosti Dne vzdušných sil české armády a 80. výročí konce druhé světové války. Také loni se Red Arrows následně představily i divákům Dnů NATO v Mošnově.
Dny NATO jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Vstup na akci je zdarma a v některých letech ji navštívilo i přes 200 tisíc lidí. Letos se konají v sobotu 19. září a neděli 20. září.