Plán vraždy vymyslela jeho exmanželka, řekl u soudu obžalovaný realitní makléř

Sedmapadesátiletá asistentka z NKÚ chtěla podle obžaloby nechat odstranit exmanžela, s nímž řešila majetkové vyrovnání včetně prodeje bytu v pražské Troji. V roce 2023 se proto údajně obrátila na Ticháčka s požadavkem, jestli by vraždu nemohl za 1,5 milionu korun zařídit.

Ticháček nabídku přijal a jako vykonavatele činu oslovil svého známého Jana Bareše, který mu dlužil peníze. Muži vraždu podle státní zástupkyně naplánovali, pořídili si samopal a žena jim vyplatila zálohu 300 000 korun. Bareš ale následně všechno ohlásil policii. Jméno obžalované ženy nelze uvést kvůli pravidlům o ochraně obětí.

„Paní obžalovaná to celé vymyslela, stanovila částku i zálohy, předala nám veškeré možné informace o svém manželovi, aby se ho zbavila,“ prohlásil v úterý u pražského městského soudu Ticháček. Podle něj se ho žena opakovaně vyptávala, jak to s usmrcením vypadá. „Nátlak vyvíjela ona, ne já,“ podotkl. Ženina obhajoba je podle něj absolutní nesmysl. „Je mi opravdu velmi líto, že jsem se na tomto činu podílel. Proto jsem policii poskytl veškerou součinnost,“ řekl.

Na první schůzce žena Ticháčkovi podle něj sdělila, že manžel jí chce všechno vzít a že je to tyran, který ji mlátil, ponižoval i podváděl. Makléř řekl, že mu chtěla za vraždu zaplatit z prodeje bytu ve Dvoře Králové nad Labem, v němž manžel bydlel. „Dá se říct, že konkrétní návrh na usmrcení vzešel ode mě,“ připustil na dotaz soudkyně. Klientka podle něj při vzájemné komunikaci používala pro manžela krycí jméno Malíř a vyptávala se, kdy bude vymalováno.

Pracovnice NKÚ obžalobu popřela už v pondělí, kdy vypověděla, že s Ticháčkem chtěla vždy projednávat pouze prodej bytu. Makléř se ale podle ní rozhodl, že jejího bývalého muže zabije kvůli jeho dalšímu bytu ve Dvoře Králové.

Žena tvrdí, že ji ke spolupráci nutil a zejména jí vyhrožoval, že ublíží jejím synům. Podle vlastních slov nevěřila, že Ticháček s Barešem vraždu zrealizují. „To jsou prostě lži. Všechno inicioval pan Ticháček. Nikdy v životě by mě nenapadlo zneškodnit manžela, už jsme byli hrozně dlouho rozvedení. Nikdy jsem neříkala, že mě bil. Prostě se to stává, že se lidi rozcházejí, žádnou zášť jsme k sobě nechovali,“ reagovala.

Ticháček také uvedl, že kvůli vraždě sehnal za 80 000 Kč samopal od dalšího svého známého, spoluobžalovaného Roberta Gramiše. Ten to u soudu odmítl. „Ticháček systematicky lže, jako šachista myslí dopředu a snaží se ovlivnit soud i ostatní lidi. Je to taktik a manipulátor,“ poznamenal. O sobě uvedl, že spolupracuje s Národní centrálou proti organizovanému zločinu jako informátor a pomáhá jí s rozkrýváním prodeje zbraní teroristům. V úterý také přišel s tvrzením, že mu v budově soudu vyhrožoval Ticháčkův advokát. Ten to popřel.

Ticháček čekal na začátek procesu – na rozdíl od pracovnice NKÚ – ve vazbě. Podle dřívějších informací serveru Seznam Zprávy ho totiž kriminalisté obvinili z toho, že připravoval vraždu dvou svědků, kteří proti němu v aktuálním případu vypovídali.