Ministr Plaga zkrátil probíhající školní rok

  14:56aktualizováno  15:01
Školní rok v základních a středních školách a konzervatořích letos skončí už v pátek 26. června, rozhodl ministr školství Robert Plaga (ANO). Původně měl školní rok skončit v úterý 30. června.
Robert Plaga (ANO), na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. (28. listopadu 2025). | foto: Petr Topič, MAFRA

Ministerstvo školství uvedlo, že opatření vychází z organizačních a provozních potřeb škol. „Zároveň zohledňuje reálné chování značné části rodin, zejména v souvislosti se zajišťováním letních volnočasových aktivit pro děti,“ uvedlo.

Plaga na X uvedl, že jde jen o drobnou změnu bez dopadů na vzdělávací cíle, jejímž smyslem je, aby závěr školního roku dával větší smysl pro děti, rodiče i samotné školy.

Pokud by některým školám z vážných důvodů ukončení vyučování k 26. červnu nevyhovovalo, mohou požádat ministerstvo standardní cestou o úpravu organizace školního roku.

V minulém školním roce bylo v Česku asi 1300 středních a asi 4300 základních škol. V tomto školním roce se podle dat ministerstva vzdělává v základních školách více než 1 002 900 žáků, ve středních je to zhruba 514 900 žáků a v konzervatořích více než 3800 žáků.

