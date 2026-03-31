Ministr Plaga zkrátil probíhající školní rok

Ministerstvo školství uvedlo, že opatření vychází z organizačních a provozních potřeb škol. „Zároveň zohledňuje reálné chování značné části rodin, zejména v souvislosti se zajišťováním letních volnočasových aktivit pro děti,“ uvedlo.
Plaga na X uvedl, že jde jen o drobnou změnu bez dopadů na vzdělávací cíle, jejímž smyslem je, aby závěr školního roku dával větší smysl pro děti, rodiče i samotné školy.
Pokud by některým školám z vážných důvodů ukončení vyučování k 26. červnu nevyhovovalo, mohou požádat ministerstvo standardní cestou o úpravu organizace školního roku.
V minulém školním roce bylo v Česku asi 1300 středních a asi 4300 základních škol. V tomto školním roce se podle dat ministerstva vzdělává v základních školách více než 1 002 900 žáků, ve středních je to zhruba 514 900 žáků a v konzervatořích více než 3800 žáků.