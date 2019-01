Z Brna do vlády? Vokřál by mohl být novým ministrem školství, píší LN

„Já asi nejsem ten, kdo by to mohl komentovat. Omlouvám se,“ odpověděl Vokřál na dotaz redakce iDNES.cz, jestli za ním s nabídkou někdo přišel a jestli by případně chtěl jako stavební inženýr resort školství vést.



Ani premiér Andrej Babiš nechce případné změny na ministerstvu komentovat, a už vůbec nehodlá personální šarády ve své vládě říkat dopředu. „Držím tu linku, že pokud by k tomu došlo, půjdu nejdříve za panem prezidentem a až pak vám to řeknu,“ odpověděl během zahraniční cesty v Asii na dotaz veřejnoprávního rozhlasu.

Petr Vokřál se dlouho držel jen v Brně a do celostátní politiky vstupovat nechtěl. Populární člen ANO ale po sesazení z primátorského křesla momentálně nemá v hnutí výraznější pozici a premiér o něj zřejmě nechce přijít. Babiš o možných změnách ve vládě mluvil už na začátku roku, ale bez konkrétních příkladů, koho by se případné sesazení mělo týkat.



Nechci se obhajovat, stojí za námi výsledky a řada věcí se daří

Sám ministr Robert Plaga si nemyslí, že je na místě, aby se hájil. „Za sebe jsem toho názoru, že v odborné rovině se během roku mého působení řada věcí na ministerstvu daří a spousta je rozpracovaná. Masivně přidáváme prostředky nejen do regionálního, ale i vysokého školství, důsledně postihujeme podvodné poskytování vysokoškolského vzdělání. Navýšili jsme finanční podporu programu pro sportovní kluby, ve kterých sportuji děti a talentovaná mládež a podstatně jsme u tohoto programu zrychlili administraci,“ vyjmenovává své nejdůležitější úspěchy.

„Mým cílem vždy bylo resort stabilizovat a oprostit se od zavedené myšlenky, že co ministr, to spousta nápadů a nepromyšlených změn. To je něco, co školství v posledních letech spíše škodilo. V každém případě jsou personální záležitosti vlády plně v rukou pana premiéra,“ uzavírá Plaga debatu k informaci, že by měl ve vedení resortu skončit.

Petr Vokřál (54) - vystudoval stavebnictví na VUT Brno, kde získal titul inženýra. Působil na vrcholných pozicích společnosti .A.S.A. - jeho největším politickým úspěchem je vítězství v komunálních volbách v roce 2014. Díky tomu se stal primátorem Brna. - v roce 2018 jej nahradila Markéta Vaňková z ODS, která i přes prohru po volbách vytvořila koalici, která byla silnější než vítězné hnutí ANO. - je v zastupitelstvu Jihomoravského kraje i Brna.



Stojí za vším dotace pro Moto GP?

Právě financování sportu je jedním z možných kamenů úrazu a současně důvodem, proč se jako o novém ministrovi školství spekuluje o Petru Vokřálovi. Ministerstvo školství totiž zkrátilo o 31 milionů korun rozpočet na pořádání brněnské Moto GP, které pak shánělo peníze jinde a na resort kvůli tomu nakonec podalo i žalobu. Tu ale po prostudování ministerstvo odmítá jako nedůvodnou.



„Stojíme si za tím, že administrace dotace proběhla podle stanovených pravidel a tvrzení uvedená v žalobě tak nejsou pravdivá. Ministerstvo ji odmítá jak po procesní, tak po věcné stránce. Jedná se o naprosto netypickou situaci a pro nás nepochopitelnou – zvlášť u Moto GP, které v loňském roce obdrželo jednoznačně nejvyšší dotaci ze všech významných sportovních akcí. V jejich žádosti na 100 milionů korun navíc chyběla již v té době známá informace o 30 milionové podpoře ze strany Brna a Jihomoravského kraje,“ říká mluvčí ministerstva Aneta Lednová.

Pokud by Robert Plaga ve funkci ministra skončil, musel by nového šéfa resortu jako vždy jmenovat i současný prezident, tedy Miloš Zeman. Během prezidentských voleb však Vokřál podporoval a volil protikandidáta Jiřího Drahoše. Současně také ještě jako primátor vyznamenal Jiřího Bradyho, který prošel dvěma koncentračními tábory, a kterému Zeman odmítl dát medaili.