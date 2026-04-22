Můžete si za to sami, plísní Plaga Prahu za podcenění počtu míst na středních školách

Autor: ,
  18:58
Za nedostatečné kapacity středních škol v Praze nese odpovědnost pražský magistrát, který podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) situaci dlouhodobě podcenil, přestože měl k dispozici demografická data a měl se na silné populační ročníky připravit. Ministerstvo podle něj za situaci odpovědnost nenese. Plaga to ve středu řekl novinářům.

Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o odčerpání podezřelého majetku nebo návrh novely zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Na snímku ministr školství Robert Plaga. (2. února 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Radní pro školství Antonín Klecanda (STAN) uvedl, že Praha kapacity už navyšuje, ale ministerstvo například nedovoluje rozšiřovat víceletá gymnázia. Jedním z řešení je podle Plagy vybudování nového středoškolského kampusu na pomezí metropole a Středočeského kraje. Na to podle Klecandy však Praha nemá místo.

Nedostatek kapacit na středních školách, zejména gymnáziích, je v Praze dlouhodobým problémem. Počet uchazečů v posledních letech převyšuje nabídku míst, což se projevuje i letos při přijímacím řízení.

Deváťáci opět psali přijímačky. Druhý pokus z matematiky jim přišel těžší

Odborníci upozorňují na to, že příčinou je růst počtu obyvatel i skutečnost, že do pražských škol dojíždějí studenti ze Středočeského kraje, a místa tak pro Pražany nestačí. Nutná je tak podle odborníků ze školství právě spolupráce mezi Prahou a Středočeským krajem.

Ministr uvedl, že Praha v této oblasti „trestuhodně selhala“. „Ten, kdo věděl celou dobu, že se blíží silné ročníky patnáctiletých dětí, je hlavní město Praha,“ řekl. Zároveň odmítl, že odpovědnost leží na ministerstvu školství, protože právě magistrát mohl podle demografických dat situaci očekávat.

Kapacity některých středoškolských oborů v Praze letos mírně klesly, například u čtyřletých gymnázií z loňských 4756 na 4646 míst a u středních odborných škol z 8091 na 7948 míst.

Evakuace i výjezd hasičů. V pražské střední škole hořel toaletní papír

Klecanda uvedl, že meziroční srovnání ale není podle něj zcela vypovídající a že je vhodnější porovnávat počet nabízených míst s počtem žáků, kteří ze středních škol odchází ze čtvrtého ročníku.

Na výtky o nedostatku kapacit na středních školách v Praze reagoval pražský radní tím, že podle něj hlavní město naráží na systémová omezení.

Uvedl, že ministerstvo školství neumožňuje navyšování kapacit víceletých gymnázií. Praha tak podle něj rozšiřuje čtyřleté obory, kde za poslední tři roky přibylo podle Klecandy zhruba 3050 míst a vznikly i dvě nové školy, a sice SŠ EduVia v Kolovratech a Gymnázium Šeberov.

Plaga zároveň kritizoval to, že Praha v poslední době více umožňuje vznik soukromých škol. Podle něj tím stát následně nese část nákladů, zatímco rodiče zároveň platí školné. „Praha se podle mého názoru musí vzbudit a začít investovat do veřejných škol,“ dodal.

Podle ministra i dalších politických zástupců je pro řešení nedostatku míst na středních školách klíčová spolupráce mezi Prahou a Středočeským krajem i proto, že značná část žáků do metropole dojíždí.

Škola zrušila zkrácení školního roku. Ministrovi poslala jeho vlastní argumenty

Plaga uvedl, že je připraven v případě potřeby sehrát roli prostředníka, pokud by se oba regiony nedokázaly na společném postupu dohodnout.

Za smysluplnou variantu považuje Plaga vznik středoškolského kampusu, který by mohl sloužit jak pražským studentům, tak části středočeských žáků.

Areál, jehož projekt navrhlo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), by mohl vzniknout na okraji Prahy. Zvažují se například lokality Letňany, Zličín nebo oblast na jihu metropole. Podle návrhů by měl mít kapacitu zhruba 2000 studentů a soustředit různé typy oborů, včetně technických, technologických, ale i gymnaziálních či zdravotnických.

Náklady na jeho výstavbu se odhadují přibližně na dvě miliardy korun, přičemž financování by mělo být společné ze strany Prahy, Středočeského kraje a případně i státu.

Praha 13 otevře nové gymnázium. První, které v metropoli zřídí městská část

Středočeský kraj by podle krajského radního pro školství Milana Váchy (STAN) o společný středoškolský kampus i užší spolupráci s Prahou stál, podle něj se ale jednání dlouhodobě neposouvají. Uvedl, že kraj v minulosti Prahu opakovaně vyzval ke společným krokům a navrhoval právě i možné lokality, podle jeho slov však hlavní město o spolupráci nejeví dostatečný zájem.

K tomu Klecanda uvedl, že pokud by se našel vhodný pozemek, Praha by se projektu nebránila, podle Institutu plánování a rozvoje (IPR) zatím však neexistuje lokalita, kde by bylo možné tak rozsáhlý areál umístit. Navrhovaná zmíněná místa nejsou podle Klecandy dostatečně velká.

„Největší Čech“ byl i velký manipulátor. Autoři odhalují taje politiky Karla IV.

Nejčtenější

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Média veřejné služby by neměla být závislá na vůli vlády, řekl prezident

Prezident České republiky Petr Pavel na návštěvě Litvy. (12. března 2026)

Je důležité sledovat kroky vlády, která chystá nový zákon o médiích veřejné služby. Veřejnoprávní média by se neměla dostat do stavu, že budou závislá na vůli vlády, řekl ve středu prezident Petr...

22. dubna 2026  15:27,  aktualizováno  19:07

Zákon bude bránit poskytování nepřiměřeně drahých spotřebitelských úvěrů

Přímý přenos
Volbou nového předsedy Sněmovny pokračuje ustavující schůze dolní komory...

Vládní návrh o zpřísnění poskytování spotřebitelských úvěrů začala projednávat Sněmovna. Zákon by měl zavést horní hranici nákladů na takový úvěr a reklama na tyto půjčky by nesměla naznačovat...

22. dubna 2026  6:12,  aktualizováno  19:02

Můžete si za to sami, plísní Plaga Prahu za podcenění počtu míst na středních školách

Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o...

Za nedostatečné kapacity středních škol v Praze nese odpovědnost pražský magistrát, který podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) situaci dlouhodobě podcenil, přestože měl k dispozici...

22. dubna 2026  18:58

Třicet tisíc ještě před porodem. Jak stát možná uleví budoucím rodičům

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka přichází na jednání vlády v Praze...

Rodičovský příspěvek poskytovaný před porodem bude patrně v pevné částce patnáct tisíc korun měsíčně. Předpokládá to novela ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky, kterou ve středečním...

22. dubna 2026  18:49

Vážím si toho, že vláda zatím nerozhoduje o mých krajských cestách, rýpl si Pavel

Prezident Petr Pavel si prohlíží palebné zbraně na základně 43. výsadkového...

Hned několik překvapení čekalo na prezidenta Petra Pavla zkraje dvoudenní oficiální návštěvy Pardubického kraje v doprovodu své manželky Evy. Hlásil se k němu muž, s nímž před lety skočil padákem, od...

22. dubna 2026,  aktualizováno  18:43

Spolupráce s Tchaj-wanem může být přínosnější než ta s Čínou, míní prezident

Prezident Petr Pavel přijel do Pardubického kraje. (22. dubna 2026)

Česká republika má podle Petra Pavla svou politiku jedné Číny, která však nevylučuje spolupráci s Tchaj-wanem. Prezident to ve středu řekl novinářům během své návštěvy Pardubického kraje. Pokud...

22. dubna 2026  18:34

V Cholupicích se převrátil domíchávač s betonem, zraněného řidiče museli vyprostit

Nákladní vůz se převrátil v pražských Cholupicích. (22. dubna 2026)

V pražských Cholupicích havaroval domíchávač s betonem, který sjel do příkopu. Na místě zasahují policisté a také hasiči. Silnice bude uzavřená do zhruba půl osmé večer.

22. dubna 2026  18:17,  aktualizováno  18:33

Chci silnou střední Evropu, říká Magyar. Opírá se o odkaz Rakouska-Uherska

Péter Magyar hovoří s novináři v Budapešti poté, co porazil stranu premiéra...

Vítěz voleb v Maďarsku Péter Magyar chce v Bruselu obnovit vliv střední Evropy tím, že se opře o její minulost, píše server Politico. Šéf vítězné strany Tisza uvádí, že hodlá prohloubit vztahy se...

22. dubna 2026  18:31

Vatikán se nebrání řešit míru zpovědního tajemství po zásahu ústavního soudu

Prezident Petr Pavel při setkání s papežem Lvem XIV. (19. ledna 2026)

Vatikán je podle prezidenta Petra Pavla nakloněn znovu jednat o dvou problematických ustanoveních, které brání dokončení ratifikace smlouvy mezi ním a Českou republikou. Pavel to ve středu řekl...

22. dubna 2026  18:29

Babiš slíbil vznik pracovní skupiny, nezávislost ohrožena není, řekl šéf ČT

Úřad vlády České republiky. Generální ředitel ČT Hynek Chudárek. (22. dubna...

Šéf České televize Hynek Chudárek jednal na Úřadu vlády s premiérem Andrejem Babišem. Hlavním tématem bylo navázání rozpočtu veřejnoprávních médií na státní rozpočet a škrty navržené ministrem Otou...

22. dubna 2026  15:04,  aktualizováno  18:09

Nová skupina islamistů napadá Židy po Evropě. V době, kdy se Írán chce mstít

Premium
Belgičtí vojáci v Lutychu střeží synagogu, která se předtím stala cílem útoku....

Kdo v poslední době útočí na židovské objekty v Evropě? Hlásí se údajně nová islamistická skupina Harakat Ašáb al-Jamín al-Islámíja (HAYI). Pozoruhodné však je, že vznikla ve stejné době, kdy začala...

22. dubna 2026

Slavného toreadora nabodl býk v sevillské aréně. Těžce ho zranil na citlivém místě

Toreador José Antonio Morante Camacho během nešťastného vystoupení v Seville....

Slavný španělský matador José Antonio Morante Camacho utrpěl vážné zranění během býčích zápasů v proslulé sevillské aréně. Býk mu podle zdravotníků rohem protrhl konečník. Matador byl zraněn v...

22. dubna 2026  17:57

