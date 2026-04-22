Můžete si za to sami, plísní Plaga Prahu za podcenění počtu míst na středních školách

Radní pro školství Antonín Klecanda (STAN) uvedl, že Praha kapacity už navyšuje, ale ministerstvo například nedovoluje rozšiřovat víceletá gymnázia. Jedním z řešení je podle Plagy vybudování nového středoškolského kampusu na pomezí metropole a Středočeského kraje. Na to podle Klecandy však Praha nemá místo.
Nedostatek kapacit na středních školách, zejména gymnáziích, je v Praze dlouhodobým problémem. Počet uchazečů v posledních letech převyšuje nabídku míst, což se projevuje i letos při přijímacím řízení.
|
Odborníci upozorňují na to, že příčinou je růst počtu obyvatel i skutečnost, že do pražských škol dojíždějí studenti ze Středočeského kraje, a místa tak pro Pražany nestačí. Nutná je tak podle odborníků ze školství právě spolupráce mezi Prahou a Středočeským krajem.
Ministr uvedl, že Praha v této oblasti „trestuhodně selhala“. „Ten, kdo věděl celou dobu, že se blíží silné ročníky patnáctiletých dětí, je hlavní město Praha,“ řekl. Zároveň odmítl, že odpovědnost leží na ministerstvu školství, protože právě magistrát mohl podle demografických dat situaci očekávat.
Kapacity některých středoškolských oborů v Praze letos mírně klesly, například u čtyřletých gymnázií z loňských 4756 na 4646 míst a u středních odborných škol z 8091 na 7948 míst.
|
Klecanda uvedl, že meziroční srovnání ale není podle něj zcela vypovídající a že je vhodnější porovnávat počet nabízených míst s počtem žáků, kteří ze středních škol odchází ze čtvrtého ročníku.
Na výtky o nedostatku kapacit na středních školách v Praze reagoval pražský radní tím, že podle něj hlavní město naráží na systémová omezení.
Uvedl, že ministerstvo školství neumožňuje navyšování kapacit víceletých gymnázií. Praha tak podle něj rozšiřuje čtyřleté obory, kde za poslední tři roky přibylo podle Klecandy zhruba 3050 míst a vznikly i dvě nové školy, a sice SŠ EduVia v Kolovratech a Gymnázium Šeberov.
Plaga zároveň kritizoval to, že Praha v poslední době více umožňuje vznik soukromých škol. Podle něj tím stát následně nese část nákladů, zatímco rodiče zároveň platí školné. „Praha se podle mého názoru musí vzbudit a začít investovat do veřejných škol,“ dodal.
Podle ministra i dalších politických zástupců je pro řešení nedostatku míst na středních školách klíčová spolupráce mezi Prahou a Středočeským krajem i proto, že značná část žáků do metropole dojíždí.
|
Plaga uvedl, že je připraven v případě potřeby sehrát roli prostředníka, pokud by se oba regiony nedokázaly na společném postupu dohodnout.
Za smysluplnou variantu považuje Plaga vznik středoškolského kampusu, který by mohl sloužit jak pražským studentům, tak části středočeských žáků.
Areál, jehož projekt navrhlo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), by mohl vzniknout na okraji Prahy. Zvažují se například lokality Letňany, Zličín nebo oblast na jihu metropole. Podle návrhů by měl mít kapacitu zhruba 2000 studentů a soustředit různé typy oborů, včetně technických, technologických, ale i gymnaziálních či zdravotnických.
Náklady na jeho výstavbu se odhadují přibližně na dvě miliardy korun, přičemž financování by mělo být společné ze strany Prahy, Středočeského kraje a případně i státu.
|
Středočeský kraj by podle krajského radního pro školství Milana Váchy (STAN) o společný středoškolský kampus i užší spolupráci s Prahou stál, podle něj se ale jednání dlouhodobě neposouvají. Uvedl, že kraj v minulosti Prahu opakovaně vyzval ke společným krokům a navrhoval právě i možné lokality, podle jeho slov však hlavní město o spolupráci nejeví dostatečný zájem.
K tomu Klecanda uvedl, že pokud by se našel vhodný pozemek, Praha by se projektu nebránila, podle Institutu plánování a rozvoje (IPR) zatím však neexistuje lokalita, kde by bylo možné tak rozsáhlý areál umístit. Navrhovaná zmíněná místa nejsou podle Klecandy dostatečně velká.