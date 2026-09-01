Ministr školství Robert Plaga (ANO) ještě před pár dny hovořil o částce pro své ministerstvo na hranici 300 miliard korun. V pondělí svá slova mírnil s tím, že půjde o 292 miliard korun. Ale výsledný návrh je ještě o kus nižší. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) nakonec přiznala resortu školství na příští rok pouze necelých 288 miliard.
Podle Mušuty se dá očekávat, že bude ministr školství nucen v příštím roce podniknout v rámci resortu další úspory a na řadu jeho priorit, jako je podpora duševního zdraví či snižování nerovností v českých školách, nebude dostatek prostředků.