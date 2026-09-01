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To jsme nečekali, kritizují experti rozpočet školství. Vyjednám víc, slibuje Plaga

Josef Dyntr
Markéta Lankašová
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  14:11

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Ministr školství Robert Plaga. (27. srpna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Zatímco u některých ministerstev je hotovo a od pondělí mají jasno, kolik v příštím roce dostanou peněz, na resortu školství se schyluje k boji o každou korunu. V návrhu rozpočtu na příští rok má získat necelých 288 miliard, další peníze bude chtít vyjednat ministr školství Robert Plaga během září. Podle odborníků však bude cokoliv pod 302 miliard znamenat pokles a tím pádem i možné škrty.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) ještě před pár dny hovořil o částce pro své ministerstvo na hranici 300 miliard korun. V pondělí svá slova mírnil s tím, že půjde o 292 miliard korun. Ale výsledný návrh je ještě o kus nižší. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) nakonec přiznala resortu školství na příští rok pouze necelých 288 miliard.

Podle Mušuty se dá očekávat, že bude ministr školství nucen v příštím roce podniknout v rámci resortu další úspory a na řadu jeho priorit, jako je podpora duševního zdraví či snižování nerovností v českých školách, nebude dostatek prostředků.

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