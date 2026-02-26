Reformu výuky na školách odložíme o rok, řekl Plaga. Situace je horší, než čekal

Josef Dyntr
  11:24aktualizováno  13:33
Ministr školství Robert Plaga (ANO) oznámil, že změny ve vzdělávacích programech začnou na základních školách platit o rok později. Původně se tak mělo stát už od září 2027. „Co se týká obsahu vzdělávání, tak všichni vnímáme nervozitu. Ačkoliv jsem dříve mluvil o tom, že rozhodnutí padne do půlky roku, situace je horší, než jsem očekával,“ řekl na tiskovém brífinku.
Ministr školství Robert Plaga npřichází na jednání vlády (23. února 2026)

Ministr školství Robert Plaga npřichází na jednání vlády (23. února 2026) | foto: ČTK

Ministr školství Robert Plaga na volebním sněmu hnutí ANO (24. ledna 2026)
Robert Plaga (ANO), na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Petrem...
Vyslovení důvěry vládě České republiky. Na snímku ministr školství Robert Plaga...
Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...
O odložení nástupu revidovaného Rámcového vzdělávacího programu (RVP) mluvil Plaga již v půlce února na půdě Senátu. „Pro výuku podle nové RVP není dostatečná podpora tak, aby se vše zvládlo implementovat od 1. září 2027,“ řekl ministr školství.

Změny se týkají také RVP pro mateřské školy, kde se účinnost odloží rovněž o jeden rok. Původně měli vejít v účinnost v září 2028.

„Nekloním se k tomu, aby se práce, která se na tom udělala, hodila do koše. Odložení neznamená to, že získáme čas, kdy si oddechnout, ale naopak se musí práce zintenzivnit,“ uvedl na tiskové konferenci.

Plaga plánuje zarazit reformu školní výuky. Někde však už podle nových pravidel učí

Některé základní školy testují nové RVP již od září 2025. „Budeme rádi když budou v testování pokračovat a budou nám dávat zpětnou vazbu ohledně toho, jak programy fungují,“ řekl Plaga.

Naopak u středních škol je situace horší. „Minulá vláda Petra Fialy označila revizi programů pro střední školy za hotovou. Nerad to dělám, protože vím, že tam mnoho práce učiněno bylo, ale hotová rozhodně není. Nejsme ani na začátku,“ sdělil ministr.

Je to nesrozumitelné, říkají ředitelé

K „revizi revize“ vyzvala začátkem února také Asociace ředitelů základních škol, které připadají nové RVP nesrozumitelné. Podle ředitelů hrozilo, že dojde jen k formálním úpravám, nikoli zásadním změnám.

Podle šéfa asociace Luboše Zajíce tak musí v získaném času dojít k několika věcem: „Současný dokument je příliš rozvleklý, komplikovaný. Chybí jasně, stručně a jednoznačně sdělená podstata základních principů. Mezi jednotlivými vzdělávacími obory není zřejmá jednotná koncepce a jejich zřetelná provázanost,“ poukázal Zajíc.

Nový vzdělávací program přináší například povinnou výuku angličtiny od první třídy, nyní je první cizí jazyk povinný od třetího ročníku. Zavádí také povinný druhý cizí jazyk nejpozději od sedmé třídy, nyní je nejpozději od osmé. Na výběr budou mít žáci z němčiny, francouzštiny a španělštiny. Změny ve výuce druhého cizího jazyka se ve školách projeví později, ministerstvo u nich schválilo odložení účinnosti, vyplývá z informací na webu. Školy si podle rámcového vzdělávacího programu vytvářejí učební plány, které se od sebe mohou lišit.

Učit nově, ale podle čeho? Změny ve školách brzdí nedostatek materiálů

„Co se týká druhého cizího jazyka, tam jsem bytostně přesvědčen, že povinná volitelnost je to, co je odborně správně,“ uvedl Plaga k povinné výuce druhého cizího jazyka, jak to chtěl jeho předchůdce Mikuláš Bek (STAN).

Za určitých podmínek by však Plaga podpořil výuku angličtiny už od první třídy. „Na padesáti procentech škol to již tak je, pro tu druhou polovinu však není podpora. Umím si povinnou angličtinu od první třídy představit, ale jen s dostatečnou podporou. Dokud není, třeba dostatek vzdělávání pro elementaristky (učitelky na prvním stupni), případně dostatek lidí, kteří by od první třídy angličtinu učili, tak by to nemělo být povinné,“ míní.

