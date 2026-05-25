Testování žáků čelí kritice. Plaga se vyjádří po schůzce se šéfem školní inspekce

Josef Dyntr
  15:14
Letošní plošné testování žáků pátých a devátých tříd základních škol pobouřilo rodiče, zástupce škol i odborníky. V otázkách se objevovaly dotazy na rodinné poměry dětí nebo zda žáci přemýšleli nad sebepoškozováním. Ministr školství Robert Plaga (ANO) si kvůli tomu předvolal ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Tiskový brífink ministra je plánovaný na 16.30.
Ministr školství Robert Plaga přichází na jednání vlády (23. února 2026)

Ministr školství Robert Plaga přichází na jednání vlády (23. února 2026) | foto: ČTK

Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor.
Schůze vlády. Na snímku ministr školství Robert Plaga. (25. května 2026)
Ministr školství Robert Plaga na volebním sněmu hnutí ANO (24. ledna 2026)
Vyslovení důvěry vládě České republiky. Na snímku ministr školství Robert Plaga...
„V návaznosti na technické, obsahové i termínové problémy ze strany České školní inspekce, které jsem zaznamenal v souvislosti s aktuálně probíhajícím testováním žáků 5. a 9. tříd, si hned zítra předvolám ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Budu po něm chtít podrobné vysvětlení situace a jsem připraven celé testování přerušit či úplně zastavit,“ uvedl v neděli Plaga na sociální síti X.

Asociace ředitelů základní škol České republiky v neděli večer v tiskové zprávě uvedla, že podporuje ověřování výsledků vzdělávání i získávání relevantních dat o českém vzdělávacím systému. „Taková šetření však musí být odborně, technicky i organizačně kvalitně připravena, transparentně komunikována vůči školám i rodičům a nesmějí školám přinášet zbytečné komplikace,“ napsala asociace.

Psycholog o „výslechu“ žáků: Selhal způsob, ne otázky, chyběl i odkaz na pomoc

Žáci museli například zaškrtnout, zda doma mají svůj vlastní pokoj, psací stůl, počítač či kolo. „Pro každé z pěti tvrzení vyber odpověď, která se nejvíc blíží k tomu, jak si se cítil/a v posledních dvou týdnech,“ požadoval také test.

Obeznámeny s tím, že testování obsahuje otázky na socioekonomický status a duševní zdraví, nebyly podle učitelů ani samotné školy. „Testování nelze odmítnout a testové otázky škola nezná,“ tvrdí jeden z učitelů v diskuzi na sociálních sítích.

Otázky na smrt i vybavení domácnosti. Testování žáků kritizují rodiče i učitelé

Plošné testování se také snažilo zmonitorovat, zda děti netrápí deprese, poruchy příjmu potravy, potíže se soustředěním či sebevražedné sklony. „Myšlenky, že by mi bylo lépe, kdybych nežil/a nebo si ublížila,“ mohli zaškrtnout žáci pátých a devátých tříd.

„Musí být jasné, kdo informaci přijímá, kdo na ni reaguje, jak se dítěti pomůže, co se děje dál, kdo nese odpovědnost. Tady se dítě nesvěřuje člověku. Svěřuje se obrazovce. A neví, co bude dál,“ reagovala na otázky ohledně sebevraždy předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová.

