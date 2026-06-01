Tři týdny doma, pak výlet. Ministerstvo zrušilo testování distanční výuky

Pokusné ověřování kombinované výuky začalo v základních, středních a základních uměleckých školách v reakci na zkušenosti s distanční výukou během pandemie covidu-19. Testování kombinované výuky bylo na školách zavedeno od září 2021. Na středních školách skončilo letos v lednu, základní školy zapojené do projektu nyní musí s výukou skončit nejpozději k 30. červnu.
Do pokusného ověřování se podle dat ministerstva k letošnímu únoru zapojilo 23 škol. Původně mělo fungovat až do roku 2028.
Rozhodnutí zaskočilo například soukromou Expediční základní ScioŠkolu, ve které se učí přibližně 70 dětí. Ta totiž přišla o právní rámec, ve kterém mohla dosud fungovat. Výuka probíhala tak, že děti se tři týdny učily dálkově z domova a jeden týden v měsíci jezdily na výlety.
„Můj syn začal mít zájem o školu až díky této škole. Jsme nyní v situaci, kdy nám ministerstvo řekne měsíc před koncem školního roku, že si od září má náš osmák najít jinou třídu místo plánované přípravy na střední školu. Má poruchu pozornosti, učení doma mu vyhovovalo, soustředil se a měl zájem. Na jiných školách se učí jinak, mají jiné předměty, a bojím se, že si z něj ostatní děti budou dělat legraci,“ řekla iDNES.cz jedna z matek, která bude muset svému dítěti hledat novou školu.
„Můj syn potřebuje pomoc asistenta, přechod na státní školu tedy za mě nepřipadá v úvahu. Spíše budu hledat nějakého garanta, který by nám zaštítil domácí výuku. Nedává mi smysl, aby chodil na základní školu někam, kam by musel každý den jezdit hodinu tam a hodinu zpátky,“ doplnila.
Ministerstvo oponuje tím, že je oprávněno kdykoli testování přerušit, na což byly školy upozorněny již před jeho začátkem.
„Školy byly také informovány o tom, že na pokusném ověřování není možné stavět koncept výuky či celé školy. O tom měly informovat také rodiče dětí. Zapojené instituce mohou i nadále poskytovat vzdělávání v souladu se školským zákonem. Pokud tedy některá ze škol rodičům tvrdí, že musí kvůli zrušení pokusného ověřování ukončit provoz, neříká pravdu,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
Vzorek dětí není reprezentativní, říká úřad
Podle Národního pedagogického institutu (NPI) nebyla kombinovaná výuka využívána ve větším rozsahu. Zkouší ji pouze omezený počet škol a zapojený vzorek dětí neposkytuje dostatečně reprezentativní výsledky pro širší systémové závěry. Závěrečnou zprávu by měl NPI vypracovat do konce září.
K rozhodnutí ukončit testování přispěla také zpráva České školní inspekce (ČŠI), podle níž může kombinovaná výuka zvyšovat nerovnosti ve vzdělávání, protože žáci z chudších rodin mají horší přístup k technologiím nebo nemají doma vhodné prostředí k učení. Pozitivní dopady tohoto způsobu výuky se podle inspekce častěji projevily na středních školách. Na základních školách naopak výrazný posun ve výsledcích žáků nezaznamenala.
Distanční část se podle inspekce často blížila spíše běžné domácí přípravě než samostatně pojaté nové formě vzdělávání.
Samotná ScioŠkola uvedla, že její model nespočíval v prostém střídání distanční a prezenční výuky. Podle vedení školy hodnocení pokusného ověřování sledovalo především organizační a formální aspekty kombinované výuky, ale nezabývalo se přínosy pro pedagogy ani rozvojem samostatnosti či schopnosti učit se v digitálním prostředí.
Na rozhodnutí zareagovala také stínová ministryně školství za ODS Renáta Zajíčková. „Dostávám desítky zoufalých dopisů od rodičů a ředitelů škol, kteří jsou z postupu ministerstva doslova paf. Vzdělávací systém se nachází ve fázi transformace a stát má být pro odvážné ředitele a aktivní rodiče předvídatelným partnerem, nikoliv nepřítelem, který jim ze dne na den hází klacky pod nohy,“ uvedla Zajíčková.
Protože je škola soukromá, rodiče platí školné. Na příští školní rok mělo činit 95 tisíc korun, plus dalších 3,5 tisíce korun za každou expedici.