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Krpálek tváří Plagova projektu. Pohyb změní i průšviháře, věří ministr

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  16:05
Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek se stal ambasadorem projektu ministerstva školství Aktivní škola. Šéf resortu Robert Plaga na videu s judistou vyzývá školy k natočení krátké reportáže o tom, jak u nich funguje pohyb a sport. „Ukažte nám, jak se hýbete,“ vyzývají aktéři.

„Ani já jsem nebyl od mala dokonalý sportovec,“ říká dvojnásobný olympijský vítěz Krpálek ve videu. „Průserář to byl,“ reaguje ministr školství. Podle Plagy je právě Krpálek dobrým příkladem toho, že sport je o „motivaci, vytrvalosti a píli“.

Lukáš Krpálek na tiskové konferenci judistů před odjezdem na mistrovství Evropy.
Robert Plaga (ANO), na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. (28. listopadu 2025).
Lukáš Krpálek na tiskové konferenci judistů před odjezdem na mistrovství Evropy.
Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o odčerpání podezřelého majetku nebo návrh novely zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Na snímku ministr školství Robert Plaga. (2. února 2026)
5 fotografií

K většímu pohybu dětí na školách má pomoci právě projekt Aktivní škola. Soutěžící mají za úkol natočit krátkou, maximálně devadesátisekundovou reportáž o tom, jak se u nich na škole sportuje. Ty nejlepší účastníky pak Plaga s Krpálkem odmění svou návštěvou.

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Nedostatečný pohyb a sportovní aktivita u dětí je sílící problém. Zatímco v roce 2022 chodilo pravidelně do sportovních klubů 51 procent dětí, v průzkumu od agentury SANEP v roce 2024 počet klesl na 46 procent.

U mládeže také strmě upadá zájem o pohybové aktivity vůbec. V roce 2021 nesportovalo 25 procent dětí, do letoška tento podíl významně narostl. Podle aktuálního průzkumu, do kterého se zapojilo skoro 17 tisíc rodičů z celé republiky, nesportuje – v jakékoli podobě – už 37 procent dětí.

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