Krpálek tváří Plagova projektu. Pohyb změní i průšviháře, věří ministr

„Ani já jsem nebyl od mala dokonalý sportovec,“ říká dvojnásobný olympijský vítěz Krpálek ve videu. „Průserář to byl,“ reaguje ministr školství. Podle Plagy je právě Krpálek dobrým příkladem toho, že sport je o „motivaci, vytrvalosti a píli“.
K většímu pohybu dětí na školách má pomoci právě projekt Aktivní škola. Soutěžící mají za úkol natočit krátkou, maximálně devadesátisekundovou reportáž o tom, jak se u nich na škole sportuje. Ty nejlepší účastníky pak Plaga s Krpálkem odmění svou návštěvou.
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Nedostatečný pohyb a sportovní aktivita u dětí je sílící problém. Zatímco v roce 2022 chodilo pravidelně do sportovních klubů 51 procent dětí, v průzkumu od agentury SANEP v roce 2024 počet klesl na 46 procent.
U mládeže také strmě upadá zájem o pohybové aktivity vůbec. V roce 2021 nesportovalo 25 procent dětí, do letoška tento podíl významně narostl. Podle aktuálního průzkumu, do kterého se zapojilo skoro 17 tisíc rodičů z celé republiky, nesportuje – v jakékoli podobě – už 37 procent dětí.